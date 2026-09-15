Yakult Pêssego completa um ano de Brasil

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A primeira versão de leite fermentado com sabor de frutas da multinacional japonesa Yakult está completando um ano de mercado no Brasil. O Yakult Pêssego, com o exclusivo probiótico Lactobacillus casei Shirota (LcS), foi lançado em 2025 para atender a uma demanda dos consumidores brasileiros. De acordo com a empresa, a aceitação do público ao produto superou as expectativas e, por isso, a Yakult decidiu seguir com a mesma proposta, lançando, em agosto de 2026, o Yakult Morango.



O objetivo da Yakult do Brasil com os leites fermentados com sabor de frutas é conquistar novos clientes, especialmente aqueles que ainda não consomem os leites fermentados da marca. Além disso, a companhia quer incentivar e ampliar o consumo dos leites fermentados com o probiótico Lactobacillus casei Shirota pelos consumidores brasileiros.



De acordo com o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, diversas pesquisas realizadas pela empresa identificaram um desejo dos consumidores de terem leites fermentados da marca com sabor de fruta. “Estamos há 58 anos no Brasil e temos clientes muito fiéis à nossa marca. Por isso, buscamos inovar em nossos produtos para atender a todos os gostos e necessidades desses consumidores”, ressalta.



As novidades seguem os princípios do fundador da empresa — Dr. Minoru Shirota — de oferecer o Lactobacillus casei Shirota para o maior número de pessoas, com a missão de contribuir para o bom funcionamento do intestino. “Esses lançamentos reforçam o nosso compromisso de estar sempre atualizando o portfólio de produtos no Brasil”, acentua o executivo.



Probióticos



Cada frasco de 80g do Yakult Pêssego contém 16 bilhões do probiótico Lactobacillus casei Shirota. Esta cepa exclusiva da multinacional japonesa foi descoberta em 1930 pelo médico e cientista Minoru Shirota, pioneiro no campo da microbiologia, e está presente em todas as versões de leite fermentado da marca ao redor do mundo. Em 1935, o fundador da Yakult lançou o primeiro leite fermentado com Lactobacillus casei Shirota, no Japão.



Ao longo desses 91 anos, a cepa Lactobacillus casei Shirota tem sido intensamente estudada por cientistas de várias partes do mundo — particularmente no Japão e na Europa —, e tem demonstrado contribuir com a saúde do trato gastrointestinal. “Essas pesquisas têm comprovado cientificamente que o LcS chega vivo e em grande quantidade aos intestinos, local onde atua, podendo contribuir com a saúde do trato gastrointestinal”, acrescenta o presidente da Yakult do Brasil.



Versões variadas e com alegações



A Yakult do Brasil oferece ao consumidor brasileiro cinco versões de leites fermentados dirigidos a públicos específicos. O Leite Fermentado Yakult, Yakult Pêssego e Yakult Morango são dirigidos a toda a família. O Yakult 40, agora com vitamina D, é voltado principalmente para o público adulto e se encaixa na tendência mundial de produtos saudáveis; enquanto o Yakult 40 light é dirigido a pessoas que buscam o menor consumo de calorias. “O consumo de qualquer leite fermentado da marca deve estar associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis”, afirma o executivo.



O Leite Fermentado Yakult foi o primeiro alimento com microrganismo probiótico no Brasil a ser reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) — órgão regulador de alimentos e medicamentos no Brasil — como ‘alimento com alegações de propriedades funcionais’, em 2001. Em 2023, a Anvisa aprovou uma nova alegação para o probiótico da Yakult: ‘O leite fermentado contendo Lactobacillus casei Shirota pode contribuir com a saúde do trato gastrointestinal’. A alegação está presente em todas as embalagens dos produtos.



Sobre a Yakult



Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 38 milhões de consumidores no mundo. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.