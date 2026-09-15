QurCan Therapeutics firma acordo estratégico de pesquisa e colaboração com a Lilly para o avanço de terapias com ácidos nucleicos para doenças do sistema nervoso central e periférico

A QurCan Therapeutics (“QurCan”), uma empresa pioneira na área da biotecnologia que utiliza nanopartículas de polímero-lipídeo (PLNP) para a administração não viral de medicamentos genéticos, por meio da sua plataforma proprietária TERP™ (Target-Engineered Responsive Polymer), anunciou hoje um acordo de pesquisa, desenvolvimento e colaboração exclusivo com a Eli Lilly and Company (“Lilly”) para o tratamento de doenças do sistema nervoso central (SNC) e do sistema nervoso periférico (SNP).

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A Lilly e a QurCan colaborarão em diversos programas de pesquisa focados no desenvolvimento de terapias de medicina genética baseadas em PLNP para administração no sistema nervoso central (SNC) e no sistema nervoso periférico (SNP). Por meio dessa parceria, a QurCan otimizará as terapias de medicina genética por meio de sua plataforma TERP, enquanto a Lilly ficará responsável pela pesquisa adicional, pelo desenvolvimento clínico e pela comercialização dos programas selecionados.

“Essa colaboração com a Lilly representa uma validação da nossa plataforma de tecnologia PLNP e de seu potencial para enfrentar alguns dos desafios mais complexos de administração da medicina genética”, afirmou Mohammad Ali Amini, diretor-presidente da QurCan. “O SNC e o SNP continuam entre as áreas mais carentes de soluções de administração na medicina genética, e acreditamos que nossa abordagem não viral oferece uma solução diferenciada e versátil para diversos tipos de cargas de nucleotídeos. Estamos muito entusiasmados em trabalhar com a Lilly, uma empresa com experiência incomparável no desenvolvimento e na comercialização de medicamentos para doenças neurológicas, para levar essas terapias a pacientes que precisam delas com urgência.”

Segundo os termos do contrato, a QurCan receberá um pagamento inicial e um investimento estratégico da Lilly. A empresa tem direito a receber pagamentos para apoio à pesquisa, bem como pagamentos por etapas de pesquisa, desenvolvimento e comercialização, que podem chegar a 237 milhões de dólares por programa, além de royalties escalonados sobre as vendas líquidas globais dos produtos comercializados.

SOBRE A QURCAN THERAPEUTICS

A QurCan Therapeutics, empresa de biotecnologia sediada em Toronto, desenvolve medicamentos genéticos de última geração para doenças dos sistemas nervosos central e periférico. Sua plataforma proprietária TERP™ (Target-Engineered Responsive Polymer) viabiliza a entrega sistêmica, direcionada e passível de doses repetidas de cargas de mRNA, DNA e oligonucleotídeos a populações celulares relevantes para a doença por meio de nanopartículas polímero-lipídicas. Para informações adicionais, visite www.qurcan.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260908039323/pt/

Contato da QurCan:

j.reid@qurcan.com

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John Reid, CBO