The LYCRA Company nomeia Hua Du como CEO

A The LYCRA Company, líder global em desenvolvimento de soluções de tecnologia e fibras para as indústrias de vestuários e cuidados pessoais, anunciou hoje que Hua Du foi nomeado como CEO, com vigência a partir de 14 de setembro, à medida que a empresa entra no seu próximo capítulo após a conclusão bem-sucedida da sua restruturação financeira. Du sucede a Dean Williams, que atuou como CEO interino e continuará como diretor financeiro.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260915928098/pt/

The LYCRA Company Appoints Hua Du as Chief Executive Officer. With 30 years of leadership experience in the specialty chemical and biotechnology industries, Du is well positioned to lead the company into its next chapter.

Du oferece 30 anos de experiência em liderança nos setores de química especializada e biotecnologia, impulsionando crescimento transformacional nos negócios globais. Mais recentemente, Du atuou como CEO do Grobest Group, empresa de nutrição animal com suporte de capital privado, onde liderou uma reestruturação operacional abrangente, culminando na venda da empresa. Anteriormente na sua carreira, ocupou cargo de liderança na Rhodia (mais tarde adquirida pela Solvay) e gerenciou negócios de materiais eletrônicos na Ásia para a Rohm and Haas, posteriormente adquirida pela Dow Chemical.

"Temos o prazer de dar as boas-vindas ao Hua como o próximo CEO da The LYCRA Company", afirmou Bruce Rubin, presidente executivo do Conselho de Administração da empresa. Em nome do Conselho, gostaria de agradecer a Dean Williams por sua liderança como CEO interino durante este período de transição".

"A The LYCRA Company foi construída com base em um legado de inovação, excelência operacional, marcas de confiança global e profunda expertise em ciência de materiais e fibras", afirmou Du. "Sinto-me honrado de fazer parte dessa organização excepcional à medida que desbloqueamos novas oportunidades de inovação e crescimento".

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company inova e produz soluções de tecnologia e fibras para os setores de cuidado pessoal e vestuários, e detém as principais marcas de consumo: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. Com sede em Wilmington, Delaware, Estados Unidos, a The LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos de alta qualidade, expertise técnica e suporte de marketing. A The LYCRA Company foca na adição de valor aos produtos dos seus clientes desenvolvendo inovações únicas concebidas para atender a necessidade dos consumidores por conforto e desempenho duradouro. Saiba mais em thelycracompany.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Karie J. Ford

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Karie.j.ford@lycra.com