Rx Networks leva a TruePoint.CM com NRTK de nível empresarial às Américas

A Rx Networks, provedora de assistência a sistemas globais de navegação por satélite (GNSS, Global Navigation Satellite System) e serviços de correção, anunciou hoje a disponibilidade, na América do Norte e na América Latina, da TruePoint.CM, solução de cinemática em tempo real (RTK, Real-Time Kinematic) em rede da Rx Networks dentro do seu portfólio TruePoint mais amplo.

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A TruePoint.CM foi concebida para usuários profissionais e comerciais que requerem posicionamento confiável em nível centimétrico, fazendo dela a solução ideal para aplicações como topografia, agricultura de precisão, mineração, construção, mapeamento, robótica e outros fluxos de trabalho de alta precisão.

A Rx Networks tem o orgulho de prover serviços confiáveis e de alta qualidade. Esse compromisso sustenta os serviços disponíveis em regiões atendidas na América do Norte, na Europa, no Brasil, na Austrália e na Nova Zelândia, com mais regiões planejadas.

NRTK a nível empresarial

À medida que os dados de estações de referência para GNSS de alta qualidade se tornam cada vez mais acessíveis, a Rx Networks acredita que a diferenciação em serviços de correção está indo além do acesso a dados brutos isolados, em direção ao que os provedores fazem com esses dados. A TruePoint.CM foca em sistemas operacionais e de inteligência usados para qualificar, monitorar, combinar e processar dados de referência, garantindo um serviço de posicionamento confiável e preciso.

O serviço usa uma abordagem híbrida que consegue combinar a infraestrutura da Rx Networks com fontes de dados qualificados do parceiro e terceirizados. A TruePoint.CM vai além do serviço tradicional de NRTK e inclui monitoramento robusto, filtragem, redundância, failover e gestão contínua de desempenho em todo o serviço para garantir a qualidade e confiabilidade esperada pelos usuários profissionais.

"Os usuários profissionais dependem de posicionamento preciso e confiável como parte dos fluxos de trabalho críticos, assim precisão apenas não é suficiente", afirmou John Carley, CEO da Rx Networks. "A TruePoint.CM foi criada em torno da confiabilidade, da disciplina operacional e da qualidade de serviço necessárias para dar apoio, em grande escala, às aplicações do cliente".

Construída para fluxos de trabalho profissionais

A TruePoint.CM é independente de hardware e apoia os requerimentos de diferentes mercados profissionais, incluindo quadros de referência locais, modelos de implantação flexíveis e integração com uma ampla gama de receptores e aplicações de GNSS.

"Mais provedores de correção podem cada vez mais acessar dados observacionais de GNSS similares subjacentes", afirmou Ali Soliman, vice-presidente de vendas e marketing da Rx Networks. "A diferenciação se relaciona a cada vez mais com o que você faz com os dados: como você os qualifica, monitora, cria redundância em torno deles e os transforma, consistentemente, em serviço de posicionamento de alta qualidade. É isso que queremos dizer com NRTK de nível empresarial".

Operações nos EUA

A Rx Networks fornece suporte e serviços regionalmente. Por exemplo, os clientes da TruePoint.CM nos EUA são atendidos pela Rx Networks US Inc., que usa serviços de nuvem nos EUA gerenciados pela Rx e pessoal baseado nos EUA. O modelo operacional fornece gestão exclusiva de atendimento, suporte ao cliente e controle operacional nos EUA, com controles de acesso claros e operações regionais que fornecem uma solução confiável e segura. Isso se alinha com a mesma abordagem para os serviços em outras regiões, como a UE.

Essa estrutura foi criada para fornecer aos clientes profissionais e empresariais americanos uma maior clareza sobre como seu serviço é operado e apoiado.

Disponibilidade

A TruePoint.CM já está disponível para avaliação e implementação comerciais nas regiões atendidas. Para solicitar um período de teste gratuito de 30 dias, contate sales@rxnetworks.com.

Sobre a Rx Networks Inc.

A Rx Networks opera tanto através de uma empresa canadense quanto uma americana, fornecendo assistência de localização e dados de correção confiáveis, relevantes e em tempo hábil que melhoram a experiência de GNSS e fortalecem a conexão entre as pessoas. Bilhões de dispositivos se beneficiam dos serviços de dados de GNSS da Rx Networks todos os dias.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260915471259/pt/

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Ali Soliman, vice-presidente de vendas e marketing, +1-408-734-6551, asoliman@rxnetworks.us