EMGA Lidera Financiamento de Empréstimo de Clube de USD 80 milhões para o Ipak Yuli Bank do Uzbequistão

LONDRES, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) concluiu um financiamento adicional para o Ipak Yuli no Uzbequistão, financiado pela OeEB, CDP e Allianz Global Investors (AGI).

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Comentando sobre a transação, o Sr. Umidjon Khakimov, CEO do Ipak Yuli Bank, disse: “É um grande prazer poder solidificar a nossa cooperação com a EMGA e estabelecer parcerias com novas instituições internacionais. Esta transação diversifica ainda mais a nossa base de financiamento e possibilita a expansão do nosso apoio a clientes e empresas do Uzbequistão.”

O Diretor de Bancos de Investimento e Diretor Administrativo da EMGA, Sajeev Chakkalakal, disse: “Temos o prazer de ser o principal organizador da estruturação deste mais recente mecanismo para o Ipak Yuli, para a expansão dos seus portfólios de PME, de Gênero e projetos Verdes. Nosso estreito relacionamento próximo com o Ipak Yuli, bem como com cada uma dessas DFIs, foi essencial para o sucesso da execução de uma transação complexa.”

O diretor administrativo da EMGA, Jeremy Dobson, acrescentou: “Com esse financiamento, o Ipak Yuli garante mais vez uma diversificação adicional de financiamento.”

Sabine Gaber, CEO e Membro da Diretoria Executiva da OeEB disse: “Esta transação reflete o compromisso da OeEB em solidificar o acesso ao financiamento para empresas que impulsionam o crescimento sustentável, promovem a ação climática e contribuem para uma maior inclusão econômica. Ao atuar como catalisador e líder, e ao reunir duas outras instituições de financiamento ao desenvolvimento, conseguimos mobilizar capital e ampliar o impacto do nosso financiamento. Estamos orgulhosos de fazer parceria com um dos principais bancos do Uzbequistão para apoiar MPMEs, investimentos em projetos verdes e em empresas de propriedade de mulheres.”

Pietro Loy Donà, Dirigente de Instituições Financeiras - Financiamento de Desenvolvimentos da CDP, disse: “Como Instituição de Financiamento de Desenvolvimentos da Itália, a CDP tem o orgulho de apoiar o Ipak Yuli Bank na sua missão de servir empresas e empreendedores em todo o Uzbequistão. Ao trabalhar em conjunto com parceiros de confiança, como OeEB e AGI, podemos mobilizar recursos onde são mais necessários e contribuir para um crescimento econômico sustentável e inclusivo.”

O Ipak Yuli é um banco comercial e de inovação de capital aberto do Uzbequistão. Estabelecido em dezembro de 1990, o banco presta serviços bancários a empreendedores individuais, pequenas e médias empresas, organizações e instituições estatais, e clientes corporativos. Além de uma ampla gama de serviços bancários e operações de crédito, o banco realiza operações de leasing, factoring e financiamento de projetos, operações com recursos monetários e não monetários, e operações no mercado de ações em nome de clientes.

O OeEB Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) opera sob o nome Development Bank of Austria desde março de 2008. Ele é especializado na concessão de financiamento de longo prazo para a implementação de projetos do setor privado que geram desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento. Além disso, o OeEB fornece assistência técnica que pode ser utilizada para ampliar o impacto dos projetos no desenvolvimento.

A CDP (Cassa Depositi e Prestiti) atua como a oficial Instituição de Financiamento de Desenvolvimento (DFI) e Instituição Promocional Nacional da Itália. Controlada principalmente pelo Ministério da Economia e Finanças italiano, a CDP financia o desenvolvimento sustentável, a cooperação internacional, a infraestrutura e o crescimento dos negócios em mercados emergentes e em desenvolvimento.

A Allianz Global Investors é uma empresa global de gestão de investimentos com escritórios em 21 locais em todo o mundo. Ela é de propriedade do grupo global de seguros e serviços financeiros Allianz. Com quase 3.000 funcionários, ela administra mais de EUR 590 bilhões em ativos em nome de clientes institucionais, de varejo e da própria Allianz, abrangendo classes de ativos que incluem ações, renda fixa, multiativos e mercados privados.

A Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), com sede em Londres, auxilia instituições financeiras e empresas em busca de novos recursos. A equipe da EMGA une as décadas de experiência necessárias para o fechamento de transações em nome dos seus clientes nos mercados emergentes do mundo, incluindo o Uzbequistão, que continua sendo um mercado essencial. A EMGA continua a solidificar seu lugar no mercado como um banco de investimento de nicho de destaque voltado para mercados emergentes.

Contato: info@emergingmarketsglobaladvisory.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001262928)