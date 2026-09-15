Prêmio Amil de Medicina 2026 reconhece pesquisas médicas

Médicos que atuam no Brasil, credenciados ou não, já podem inscrever suas pesquisas no Prêmio Amil de Medicina 2026, iniciativa que reconhece trabalhos científicos voltados a desafios atuais da saúde. As inscrições começaram no dia 1º de setembro, e os vencedores receberão, ao todo, R$ 200 mil em duas categorias: Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) e Envelhecimento e Multimorbidade.

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O Prêmio é o primeiro passo de uma agenda contínua para fortalecer o relacionamento com a comunidade médica e científica, reconhecendo, com critérios técnicos e rigor científico, pesquisas já realizadas que contribuem para enfrentar os desafios contemporâneos da saúde.

Cada categoria terá três trabalhos premiados. O primeiro colocado receberá R$ 50 mil; o segundo, R$ 30 mil; e o terceiro, R$ 20 mil. Podem participar médicos autores de pesquisas concluídas no Brasil, desde que ainda não publicadas, inclusive as desenvolvidas por equipes multidisciplinares, contanto que a inscrição seja feita por um dos médicos autores.

O Centro Edson Bueno, pilar de educação, pesquisa e inovação do Grupo Amil, dá apoio técnico ao Prêmio. A iniciativa reforça a atuação da operadora nessas áreas e amplia a visibilidade da produção científica desenvolvida por especialistas brasileiros.

“Reconhecer quem produz conhecimento é também uma forma de fortalecer a medicina brasileira. Queremos ampliar a visibilidade de pesquisas desenvolvidas por médicos do país e criar uma agenda permanente de diálogo com a comunidade médica e científica”, afirma Renato Manso, CEO da Amil.

Pesquisas voltadas aos desafios da saúde

Na categoria Avaliação de Tecnologias em Saúde, serão considerados trabalhos relacionados à implementação de novas tecnologias e à sustentabilidade da incorporação de inovações médicas nos sistemas de saúde.

Já a categoria Envelhecimento e Multimorbidade contempla pesquisas relacionadas ao envelhecimento populacional, às doenças crônicas, à coordenação do cuidado e a modelos assistenciais voltados às necessidades de uma população que vive mais e apresenta maior complexidade clínica.

O Centro Edson Bueno, pilar de educação, pesquisa e inovação do Grupo Amil, oferece apoio técnico à iniciativa.

Banca avaliadora

A banca avaliadora reúne médicos de diferentes especialidades e reconhecida trajetória científica e acadêmica, membros da Academia Nacional de Medicina (ANM): Alexandre Siciliano, cirurgião cardiovascular; Carlos Alberto de Barros Franco, pneumologista; Francisco Sampaio, urologista e professor titular da UERJ; Giovanni Cerri, radiologista, atual vice-presidente da ANM e ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo; e Mauricio Younes, nefrologista.

Completam a banca Gustavo Monteiro, geriatra e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio de Janeiro (SBGG-RJ); e Nelson Teich, oncologista, consultor em saúde e ex-ministro da Saúde. A composição reúne experiências em pesquisa, ensino, assistência e inovação, alinhadas às áreas contempladas pelo Prêmio Amil de Medicina.

Comissão organizadora

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A comissão organizadora é formada por três médicos da direção da Amil: Cristina Mendes, vice-presidente Médica da operadora; Charles Souleyman, diretor-executivo Médico; e Monica Barros, diretora de Relacionamento Médico. Também fazem parte Paulo César Souza, diretor-presidente do Instituto Américas, e José Galvão-Alves, vice-presidente da ANM.