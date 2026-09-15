Sportech Brazil amplia portfólio de bikes com Selle Royal

A Sportech Brazil amplia sua atuação no mercado de bicicletas com a chegada da marca italiana Selle Royal ao portfólio. A parceria prevê a distribuição nacional das linhas premium Gel e SRX, produzidas no Brasil pela Royal Ciclo, e marca a entrada da Sportech na categoria de selins.

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Fundada na Itália em 1956, a Selle Royal construiu uma trajetória internacional dedicada ao desenvolvimento e à fabricação de selins para diferentes perfis e modalidades de ciclismo. A marca é reconhecida por soluções voltadas à tecnologia, ergonomia e conforto, com produtos desenvolvidos para diferentes posições de pedalada e formas de utilização da bicicleta.

“A chegada da Selle Royal reforça o movimento de expansão da Sportech no segmento de bicicletas e complementa nosso portfólio com uma categoria importante para o ciclista. Buscamos marcas reconhecidas pela especialização, qualidade e capacidade de desenvolver produtos para diferentes perfis de uso, e a Selle Royal está totalmente alinhada a essa estratégia”, afirma Fernanda Maísa Wetzstein, gerente de marca e experiência da Sportech Brazil.

Para a Selle Royal, a parceria amplia o alcance de suas linhas premium no mercado brasileiro ao unir a experiência da marca à estrutura de distribuição e ao relacionamento da Sportech com o varejo especializado.

“A Selle Royal continua expandindo no mercado brasileiro ao contar com a Sportech para a distribuição nacional de suas linhas premium. Encontramos na Sportech um parceiro que compartilha nossa visão de crescimento, com ampla experiência no setor de duas rodas, relacionamento sólido com o varejo especializado e estrutura para ampliar nossa presença no Brasil. Acreditamos que essa parceria fortalecerá ainda mais o posicionamento da marca, reconhecida mundialmente por sua tecnologia, ergonomia e conforto, levando aos ciclistas brasileiros as linhas Gel e SRX, referência em desempenho e experiência sobre a bicicleta”, ressalta Robson Trebin de Melo, gerente comercial e de marketing da Selle Royal Brasil.

A linha Gel reúne soluções desenvolvidas com foco no conforto e na distribuição da pressão sobre o selim, enquanto a SRX integra a oferta premium que passa a ser distribuída nacionalmente pela Sportech. A chegada das duas linhas amplia as alternativas disponíveis para lojistas e ciclistas brasileiros, atendendo a diferentes necessidades e perfis de uso.

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A entrada da Selle Royal dá continuidade ao fortalecimento da Sportech no segmento de bicicletas. A empresa vem construindo um portfólio que reúne diferentes categorias para o ciclista, da proteção e do vestuário aos componentes e acessórios. Marcas como Leatt, Renthal e SKF já fazem parte dessa atuação, e a chegada da Selle Royal amplia essa oferta com uma nova categoria de produto, reforçando a estratégia da Sportech de concentrar marcas especializadas e complementares dentro do mercado de duas rodas.