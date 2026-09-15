Emirados Árabes Unidos e empresários fortalecem diálogos

Os Emirados Árabes Unidos e o Brasil reuniram líderes empresariais seniores, investidores e representantes de grandes instituições em São Paulo para um engajamento econômico de alto nível focado na expansão do comércio, investimento e parcerias comerciais de longo prazo entre os dois países.

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Organizado pela Embaixada dos Emirados Árabes Unidos em parceria com a Câmara de Comércio dos Emirados Árabes Unidos-Brasil (UAE–Brasil), o evento reuniu aproximadamente 30 líderes empresariais brasileiros seniores, incluindo representantes de grandes grupos empresariais brasileiros, além de executivos de empresas e instituições líderes dos Emirados Árabes Unidos ativos ou explorando oportunidades no Brasil.

A delegação dos Emirados Árabes Unidos incluiu representantes da Emirates Airline, dnata, EDGE Group, Mubadala Capital, Dubai Chambers, First Abu Dhabi Bank (FAB) e Portos de Dubai. A participação de empresas e instituições dos setores de investimento, bancos, aviação, logística, infraestrutura, tecnologia e indústrias avançadas ressaltou a amplitude do engajamento econômico dos Emirados Árabes Unidos com o Brasil.

S.E. Sharif Al Suwaidi, Embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Brasil, declara que a relação entre os dois países continua a se aprofundar, com uma ênfase crescente em traduzir fortes laços diplomáticos em parcerias econômicas concretas e em expandir a cooperação prática em áreas de interesse mútuo. "O Brasil é um parceiro estratégico-chave para os Emirados Árabes Unidos, e nosso relacionamento econômico é cada vez mais impulsionado por investimentos, inovação e engajamento com o setor privado. Reunir empresas líderes e investidores de ambos os países em São Paulo é um passo importante para transformar a força do nosso relacionamento bilateral em oportunidades de negócios concretas e parcerias de longo prazo."

As discussões focaram em áreas com potencial significativo para cooperação bilateral, incluindo comércio e investimento, infraestrutura e logística, transição energética e sustentabilidade, inteligência artificial e transformação digital, serviços financeiros, defesa e tecnologias avançadas, inovação e outros setores emergentes.

Em vez de se limitar ao diálogo institucional, o engajamento proporcionou um fórum direto para líderes empresariais brasileiros e empresas dos Emirados discutirem oportunidades comerciais, perspectivas de investimento e potenciais parcerias. O formato permitiu que os participantes trocassem opiniões sobre oportunidades de mercado e identificassem áreas onde os interesses de empresas de ambos os países poderiam convergir.

Para as empresas dos Emirados Árabes Unidos, o Brasil representa um mercado com oportunidades significativas nos setores de infraestrutura, logística, energia, tecnologia, serviços financeiros, aviação e outros setores estratégicos. Para empresas e investidores brasileiros, os Emirados Árabes Unidos oferecem uma plataforma importante para expansão internacional, investimento e acesso a mercados regionais e globais mais amplos.

Muna Al Falahi, chefe de Assuntos Econômicos da Embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Brasília, afirma que o engajamento foi projetado para fortalecer as conexões diretas entre os setores privados de ambos os países e criar oportunidades para uma cooperação comercial sustentada: "Nosso objetivo é criar conexões significativas entre os setores privados dos Emirados Árabes Unidos do Brasil e transformar essas relações em oportunidades para um engajamento comercial sustentado. São Paulo reúne uma comunidade empresarial particularmente dinâmica, e esse engajamento nos permitiu conectar diretamente empresas dos Emirados Árabes Unidos com tomadores de decisão brasileiros em diversas áreas estratégicas."

A participação de grandes instituições dos Emirados Árabes Unidos, ao lado de destacados grupos empresariais brasileiros, também refletiu a natureza cada vez mais diversificada das relações econômicas entre os dois países. A cooperação está se expandindo além dos fluxos comerciais tradicionais para abranger investimento, tecnologia, infraestrutura, indústrias avançadas e parcerias com o setor privado.

O engajamento em São Paulo faz parte dos esforços mais amplos da Embaixada em diplomacia econômica para fortalecer as conexões diretas entre os Emirados Árabes Unidos e as comunidades empresariais brasileiras e criar canais práticos para o diálogo comercial contínuo.

Espera-se que as discussões apoiem o engajamento adicional entre empresas e instituições participantes, incluindo reuniões de acompanhamento e a exploração de oportunidades específicas de investimento e cooperação.

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Os Emirados Árabes Unidos e o Brasil continuaram a fortalecer sua relação estratégica, com os laços econômicos e de investimento tornando-se um componente cada vez mais importante da agenda bilateral. Iniciativas que reúnem tomadores de decisão seniores de ambas as comunidades empresariais estão ajudando a traduzir essa relação mais ampla em novas conexões comerciais e oportunidades de cooperação de longo prazo.

