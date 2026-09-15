Acer e ISD Tech fecham parceria para distribuir computadores

A ISD Tech anuncia uma nova parceria estratégica com a Acer, passando a atuar como distribuidora da marca no Brasil. A iniciativa amplia o portfólio da empresa paranaense e reforça sua atuação no mercado de tecnologia e automação empresarial, com a inclusão de notebooks reconhecidos pela combinação entre desempenho, mobilidade e inovação.

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Com o propósito de desenvolver e oferecer soluções capazes de transformar a operação das empresas e atuação no mercado B2B, a ISD Tech construiu um portfólio que reúne impressoras térmicas, totens de autoatendimento, telas interativas, coletores de dados, soluções de RFID, equipamentos para videoconferência, linha PDV, entre outras tecnologias voltadas à automação. Atualmente, atende empresas dos mais diferentes segmentos, como varejo, alimentação, logística, saúde, educação e indústria.

A chegada da Acer amplia essa oferta para o segmento de notebooks, permitindo que a ISD Tech disponibilize aos seus parceiros uma marca com cinco décadas de trajetória no mercado de tecnologia.

No Brasil, a Acer está presente desde 2009 e mantém um portfólio que contempla notebooks para diferentes perfis, além de modelos com recursos de inteligência artificial. A marca também oferece equipamentos direcionados ao mercado corporativo, como os notebooks TravelMate, desenvolvidos para produtividade, mobilidade, segurança e diferentes formatos de trabalho.

Para Marco Aurélio Vorrath, diretor de vendas da Acer, a parceria representa uma oportunidade de ampliar a presença da marca junto ao mercado corporativo e fortalecer a capilaridade da distribuição no país.

“A parceria com a ISD Tech amplia nossa capacidade de levar o portfólio Acer a novos parceiros e clientes, unindo a experiência da marca em tecnologia à expertise da ISD no mercado de automação e soluções empresariais. É uma iniciativa que contribui para ampliar o acesso a equipamentos preparados para as novas demandas de produtividade, mobilidade e inteligência artificial”.

Para Rodolfo Villas Boas, CEO da ISD Tech, a chegada da Acer está alinhada à estratégia de ampliar o ecossistema de soluções oferecido pela empresa.

“A Acer chega para complementar nosso portfólio com uma marca global, reconhecida pela inovação e pela qualidade de seus equipamentos. Nosso objetivo é oferecer aos parceiros cada vez mais opções de tecnologia, criando um ecossistema completo que acompanhe as diferentes necessidades das empresas e dos usuários”.

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Com a nova parceria, a ISD Tech amplia sua atuação no mercado de tecnologia e passa a conectar seu portfólio de automação a uma linha de notebooks capaz de atender a diferentes cenários, desde produtividade e trabalho corporativo até mobilidade e alto desempenho, consolidando sua posição como parceira tecnológica para empresas em todo o Brasil.