Textron Aviation e Merlin apresentam conceito de aeronave Cessna SkyCourier UX

Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE: TXT), e Merlin, Inc. apresentaram hoje um conceito de aeronave Cessna SkyCourier UX™ que combina a comprovada plataforma Cessna SkyCourier da Textron Aviation com a solução de software agnóstica a aeronaves da Merlin para aviação autônoma. Revelado na Air, Space & Cyber Conference (Conferência Aérea, Espacial e Cibernética), o conceito explora um novo enfoque econômico e escalável para lidar com os desafios logísticos no abastecimento de forças dispersas em ambientes operacionais contestados, quando as rotas de suprimento tradicionais são restritas, vulneráveis ??ou indisponíveis.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260914338394/pt/

"Os planejadores militares estão cada vez mais concentrados em como sustentar as forças em ambientes operacionais distribuídos e contestados", disse Bob Gibbs, Vice-Presidente de Vendas para Defesa e Missões Especiais. "O conceito de experiência do usuário do Cessna SkyCourier reflete nosso compromisso em examinar soluções práticas para desafios de missões reais, ao aproveitarprodutos reais e certificados com adaptações inovadoras."

Atendendo às crescentes necessidades de sustentabilidade

Apresentado na Conferência Aérea, Espacial e Cibernética da Associação das Forças Aéreas e Espaciais, o SkyCourier UX responde ao crescente interesse militar em dar suporte a forças que operam em locais dispersos em ambientes operacionais cada vez mais complexos. Construído sobre a plataforma bimotor turboélice Cessna SkyCourier, o conceito da aeronave foi projetado para fornecer uma opção adicional ao transporte de carga e suprimentos críticos no trecho final das redes de distribuição.

Organizações de defesa em todo o mundo vêm avaliando novas abordagens para a resiliência logística, à medida que suas forças operam mais distantes dos centros de suprimento tradicionais e os adversários adquirem maior capacidade de interromper rotas de transporte estabelecidas. O interesse em logística em ambientes contestados continua crescendo, conforme as organizações de defesa avaliam como sustentar forças dispersas que operam em locais remotos e a grandes distâncias. Experimentos recentes envolvendo aeronaves de carga autônomas e com opção de piloto, combinados com investimentos em programas autônomos de reabastecimento, ressaltam a crescente atenção à resiliência logística e à sustentação distribuída.

O conceito SkyCourier UX explora como uma aeronave de asa fixa com capacidade de carga média e voo autônomo pode auxiliar no atendimento às necessidades logísticas, ao oferecer transporte sob medida e proporcionar aos comandantes opções adicionais, além de flexibilidade e preservação da frota principal de mobilidade das forças armadas. Projetado para apoiar o transporte de carga dentro de um teatro de operações e com capacidade de decolar e pousar em pistas não pavimentadas, o SkyCourier UX pode ser uma alternativa viável para a continuidade das operações em situações de acesso dificultado.

Preenchendo a lacuna entre drones e aeronaves de transporte

O conceito de aeronave Cessna SkyCourier UX foi criado para ocupar um espaço entre pequenos drones de carga táticos e grandes aeronaves de transporte militar. Nem toda missão logística exige uma aeronave de grande porte, e muitos sistemas de carga autônomos não possuem a capacidade de carga útil necessária para missões de apoio operacional. Aproveitando as capacidades da plataforma Cessna SkyCourier, o conceito UX oferece decolagem e pouso totalmente autônomos, além de capacidade de carga útil significativa, desempenho em pistas curtas e a flexibilidade necessária para apoiar a distribuição dentro do teatro de operações e operações expedicionárias.

Além das operações de voo autônomas, o conceito explora como a ausência de tripulação a bordo poderia viabilizar novas configurações de aeronaves de carga otimizadas para missões logísticas. Os conceitos de design em avaliação incluem uma arquitetura de carga com carregamento frontal que substitui o volume tradicional da cabine de piloto por espaço adicional para carga e proporciona acesso direto através de uma grande abertura no nariz da aeronave. Combinados com a capacidade de inclinação da aeronave e sistemas de carregamento integrados, estes conceitos visam melhorar a acessibilidade à carga, maximizar o volume útil e apoiar operações eficientes em locais remotos.

“O futuro da logística em áreas disputadas exige mais capacidade e acesso a locais onde não arriscaríamos uma tripulação”, disse Matt George, Diretor Executivo e Fundador da Merlin. "O Merlin Pilot™ já realizou centenas de voos autônomos em Cessna Caravans, Beechcraft King Airs e outras aeronaves. Este conceito o combina com uma plataforma comprovada, o Cessna SkyCourier, para explorar como uma aeronave poderia ser projetada em torno da autonomia e da carga, em vez de uma tripulação. Resolver os problemas da logística em áreas disputadas hoje exige autonomia comprovada e uma estrutura de aeronave comprovada."

O trabalho em curso da Merlin irá incluir estudos e avaliações de engenharia com o objetivo de aumentar a confiança em operações de reabastecimento autônomas e com opção de piloto.

"Ao combinar uma plataforma de aeronave comprovada com tecnologia de autonomia, exploramos novos enfoques para operações logísticas em áreas disputadas, além de examinar como a autonomia pode viabilizar projetos de aeronaves de carga mais eficientes, que aumentem o volume útil, melhorem a acessibilidade da carga e atendam aos requisitos de sustentação da missão", disse Gibbs.

Aproveitando uma base comprovada de aeronaves

Por estar baseada em uma aeronave certificada pela FAA já em produção, a plataforma se beneficia de um sistema de fabricação estabelecido, rede de suporte mundial e sólida infraestrutura de sustentação. Estas vantagens fornecem uma base prática para avaliar futuras capacidades logísticas autônomas e opcionais para pilotos, enquanto aproveitam a infraestrutura aeroespacial e a capacidade industrial existentes para entregar em escala ao combatente.

Com base nos objetivos de projeto atuais, a aeronave de carga leve Cessna SkyCourier UX seria capaz de transportar cerca de 6.000 libras de carga útil, acomodar até três contêineres de carga LD3 e operar em pistas de pouso e decolagem não pavimentadas. As aplicações potenciais incluem distribuição entre centros de distribuição, manutenção de bases expedicionárias, transporte de peças de reposição essenciais para missões, entrega de suprimentos médicos e apoio a operações em ilhas e aeródromos remotos.

Um modelo do conceito de experiência do usuário (UX) do Cessna SkyCourier será apresentado ao público pela primeira vez na Conferência Aérea, Espacial e Cibernética, estande nº 235.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada do voo. Há quase 100 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacita o talento coletivo das marcas Beechcraft e Cessna para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação a nossos clientes. Com uma gama que inclui desde jatos executivos, turboélices e aeronaves a pistão de alto desempenho, até produtos para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, junto com nossa rede mundial de atendimento ao cliente, para voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Merlin

A Merlin é uma empresa de tecnologia aeroespacial e de defesa que desenvolve o sistema operacional para voos autônomos. Mediante um enfoque baseado em princípios fundamentais, a empresa vem redefinindo o que é possível nos setores de aviação, aeroespacial e de defesa, com a meta de oferecer autonomia completa a qualquer aeronave, militar ou civil, da decolagem ao pouso. O sistema Merlin Pilot é utilizado por uma crescente gama de aeronaves e perfis de missão, comprovado por centenas de voos autônomos realizados em instalações de teste ao redor do mundo. Com um valor total superior a US$ 100 milhões em contratos IDIQ para o programa de autonomia do C-130J com o Comando de Operações Especiais dos EUA (USSOCOM), a Merlin está impulsionando a liderança norte-americana na aviação autônoma. Para saber mais, acesse www.merlinlabs.com ou siga-nos no X @merlinaero.

Sobre a Textron

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse www.textron.com.

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Rachel Williams

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