Unifocus lança plataforma com IA para transformar a Gestão de Equipes e Operações no setor de Hospitalidade

A Unifocus, fornecedora global de tecnologia para o setor de Hospitalidade, anunciou o lançamento de sua mais nova plataforma com IA: a Unifocus Claira.

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A Unifocus Claira é a primeira plataforma de ponta a ponta do setor para gestão de mão de obra e operações, desenvolvida especificamente para oferecer a hoteleiros e organizações de hospitalidade, incluindo níveis corporativos/multipropriedade, visibilidade completa de todo o ciclo de vida da força de trabalho por meio de um sistema integrado.

Ao substituir a colcha de retalhos de ferramentas desconectadas, múltiplas pilhas tecnológicas e sistemas de dados isolados — tradicionalmente utilizados para gerenciar processos de mão de obra e operações —, a Unifocus Claira oferece uma plataforma única, conectada e nativa de IA, proporcionando aos clientes uma visão abrangente e organizada de seus dados de força de trabalho e operações. Essa base de dados unificada impulsiona recursos avançados de IA projetados para acelerar a tomada de decisões, melhorar o desempenho operacional e impulsionar o crescimento do negócio.

Vale ressaltar que a Unifocus Claira é também a primeira plataforma de ponta a ponta de seu porte desenvolvida especificamente para o segmento de serviços selecionados (select service) — um mercado que, historicamente, tem sido pouco atendido por tecnologias de gestão de força de trabalho de nível corporativo.

A plataforma oferece uma visão completa de mão de obra e operações, abrangendo previsão de demanda, orçamento, escala, execução operacional, mensuração e relatórios, tudo em um único ambiente:

Mão de Obra: Previsão de demanda aprimorada, orçamento base zero, planejamento e programação, tempo e presença.

Previsão de demanda aprimorada, orçamento base zero, planejamento e programação, tempo e presença. Operações: Visibilidade sobre governança, serviços, manutenção, inspeção e inventário.

Visibilidade sobre governança, serviços, manutenção, inspeção e inventário. Insights de Desempenho: Análises avançadas de mão de obra e operações impulsionadas por IA, transformando dados em insights acionáveis.

Análises avançadas de mão de obra e operações impulsionadas por IA, transformando dados em insights acionáveis. Ask Claira: Ferramenta de assistência com IA em linguagem natural que fornece respostas e recomendações, além de realizar ações em tempo real.

Com o respaldo de mais de 25 anos de profunda experiência da Unifocus no setor, a Unifocus Claira foi criado para atender às necessidades atuais e futuras da hospitalidade, oferecendo os recursos de que os hoteleiros realmente precisam para gerenciar estrategicamente seus negócios. A experiência de usuário intuitiva e o processo de implementação ágil permitem que as equipes comecem a utilizar a solução rapidamente. A IA está integrada a toda a plataforma, indo além da simples geração de relatórios para oferecer recomendações práticas para o dia a dia — desde a otimização de escalas e o suporte à conformidade até a identificação de momentos em que tarefas precisam ser realocadas. Ao transformar dados operacionais em orientações acionáveis, a Unifocus Claira permite que líderes do setor de Hospitalidade respondam mais rapidamente às mudanças nas necessidades do negócio, melhorem o desempenho e minimizem riscos operacionais.

Para as equipes das unidades, isso significa menos tempo gasto gerenciando planilhas e sistemas desconectados, e mais tempo dedicado às pessoas e à experiência do hóspede. Com maior visibilidade sobre custos de mão de obra, produtividade e lucratividade, os gerentes podem tomar decisões mais embasadas, proporcionando uma experiência melhor, tanto para os colaboradores quanto para os hóspedes.

Equipes corporativas obtêm maior acesso a insights em nível de portfólio ao visualizar rapidamente métricas por meio de dashboards corporativos, o que lhes permite interagir de forma proativa com as equipes das unidades, atender prontamente às mudanças nas necessidades do negócio e garantir um alto nível de satisfação dos hóspedes e de lucratividade.

"Líderes do setor de Hospitalidade nunca precisaram tanto de visibilidade sobre suas equipes, operações e desempenho; no entanto, muitos ainda trabalham com sistemas e dados desconectados",afirmou John Lockyer, CEO da Unifocus. "A Unifocus Claira muda esse cenário ao simplificar as necessidades tecnológicas dos hoteleiros e integrar gestão de mão de obra, operações e IA em uma única plataforma desenvolvida especificamente para esse fim. Estamos colocando insights inteligentes e acionáveis ??diretamente nas mãos das equipes, permitindo que tomem decisões melhores e mais rápidas e, consequentemente, ganhem tempo para focar no que realmente importa: suas pessoas e seus hóspedes."

A Unifocus Claira redefine a gestão da força de trabalho, oferecendo agora uma visão completa que abrange tanto a mão de obra quanto as operações. Isso marca um novo capítulo na tecnologia para o setor de Hospitalidade, fornecendo aos operadores as ferramentas e a inteligência necessárias para acompanhar uma indústria em rápida evolução. Para operadores do segmento Select Service (serviços selecionados), em particular, a solução representa um passo significativo rumo a uma gestão mais conectada, ágil e orientada por dados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260915058738/pt/

Contato para a Imprensa

Anna Ransom

Vice-presidente de Marketing, Unifocus

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