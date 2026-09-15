China Link oferece mentoria na China Homelife em SP

São Paulo recebe, entre 16 e 18 de setembro, a 13ª edição da China Homelife, feira que reúne fornecedores chineses e compradores da América Latina. A China Link, empresa de consultoria em comércio exterior, está presente no evento com mentores que acompanham empresários brasileiros em reuniões com fornecedores.

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Os mentores da China Link orientam a análise de informações como capacidade produtiva, histórico de entregas e condições comerciais, visando reduzir riscos nas negociações internacionais. A iniciativa busca facilitar o primeiro contato presencial e, ao mesmo tempo, alertar sobre a necessidade de avaliações detalhadas antes da formalização de contratos.

A expectativa da organização é reunir mais de mil fornecedores chineses. O contato direto na feira permite que os compradores conheçam produtos e condições de pagamento, porém, segundo Heloísa Galvão, responsável pela mentoria, a verificação de dados do fornecedor permanece essencial. “Uma informação mal compreendida pode afetar características do produto, embalagem, prazo ou preço”, enfatiza.

Durante a feira, os mentores acompanham alguns clientes em reuniões, auxiliando na identificação de informações relevantes e na análise das propostas apresentadas. A experiência também demonstra como uma negociação iniciada em um evento pode ser aprofundada por meio de visitas a fábricas e polos industriais na China.

A presença da China Link tem como objetivo aproximar empresários brasileiros do mercado fornecedor chinês, destacando cuidados necessários antes da concretização de operações. Embora a feira no Brasil facilite o acesso, a imersão na China oferece a possibilidade de inspeção direta de processos produtivos, avaliação de amostras e discussão de detalhes técnicos.

Sobre a China Link



Fundada em 2009, a China Link atua como consultoria de importação e comércio exterior, com foco na China e em outros mercados asiáticos, desenvolvendo projetos para organizações de diferentes portes e segmentos.

Sobre Lincoln Fracari



Lincoln Fracari é fundador e CEO da China Link, empresário e investidor com experiência em importação, estratégia empresarial e desenvolvimento de lideranças.

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Serviço:



Evento: 13ª edição da China Homelife

Data: 16 a 18 de setembro

Local: São Paulo Expo

Participação esperada: mais de mil fornecedores chineses

Atração: estande imersivo e mentoria especializada da China Link para empresários e importadores brasileiros.