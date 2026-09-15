Visa, Circle e Haun Ventures apoiam a Velocity em rodada de extensão da Série A, levando o total captado de Série A para $48 milhões

A Velocity, plataforma de pagamentos e tesouraria em stablecoins, anunciou hoje uma rodada de extensão de $10 milhões para a sua Série A, com investimentos da Visa Ventures, Circle Ventures, Ripple, Haun Ventures, Translink Capital e Mirana Ventures. A rodada de extensão segue a rodada da Série A de $38 milhões da Velocity anunciado no mês passado e apoiará o trabalho da empresa quanto a levar a infraestrutura de stablecoins para emissores, adquirentes, provedores de pagamento, instituições financeiras e comerciantes no mundo todo.

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"Estamos entusiasmados para dar as boas-vindas aos novos investidores à Velocity, incluindo a Visa através do Visa Ventures", afirmou Eric Queathem, fundador e CEO da Velocity. "Desde o início, focamos em melhorar como o dinheiro se movimenta no ecossistema de pagamentos. Esses investidores operam no centro desse ecossistema e fornecerão insight valioso à medida que usamos stablecoins para transformar a experiência".

A Velocity está construindo uma infraestrutura que permite que as instituições e os negócios usem stablecoins para operações de compensação, liquidez e tesouraria sem substituir seus sistemas existentes. A plataforma foi criada para fazer o movimento de dinheiro por trás dos pagamentos mais contínuos, reduzir a dependência de pré-financiamento e estender a compensação para além do horário bancário tradicional.

"As stablecoins estão desempenhando um papel cada vez mais importante no que diz respeito a remodelar como o valor se movimenta no ecossistema da Visa, e empresas como a Velocity estão ajudando a acelerar a adoção e desbloquear novas oportunidades para nossos clientes e parceiros", afirmou Rubail Birwadker, chefe global de produtos de crescimento e parcerias estratégicas da Visa. "Estamos entusiasmados em investir no Eric e na equipe da Velocity à medida que constroem a infraestrutura necessária para levar a movimentação de dinheiro impulsionada por stablecoins a todos os negócios".

A participação da Circle Ventures e da Ripple junta a Velocity com duas importantes empresas que impulsionam as stablecoins e seu uso em pagamentos, liquidez e finanças institucionais. O investimento da Translink Capital adiciona uma ponte estratégica à rede de parceiros corporativos e institucionais da Velocity na Ásia. Seu investimento reflete a mesma visão de que a próxima fase de adoção de stablecoins dependerá não somente dos próprios ativos e blockchains, mas também da infraestrutura que os conecta com sistemas bancários, de tesouraria e de pagamento que as instituições já usam.

A Haun Ventures traz uma perspectiva a longo prazo, moldada por investimentos em várias gerações de stablecoins e empresas com infraestrutura financeira. Seu investimento na Velocity reflete sua convicção de que as stablecoins se tornarão cada vez mais incorporadas nos sistemas que sustentam pagamentos, serviços bancários e tesouraria.

"A Haun Ventures teve convicção antecipada em infraestrutura de stablecoins, com investimentos tanto na Bridge e na BVNK. A Velocity representa a próxima evolução dessa tese", afirmou Chris Ahn, sócio da Haun Ventures. "As stablecoins estão indo para além das transações mais rápidas, se tornando uma camada de base para as finanças globais. A Velocity está construindo a tecnologia que permite que as principais instituições as incorporem diretamente nas suas operações de pagamento e tesouraria".

Com o financiamento total da Série A de $48 milhões, a Velocity continuará expandindo sua plataforma e aprofundando seu trabalho em pagamentos globais e ecossistema de tesouraria. A empresa almeja tornar as stablecoins uma parte fluida de como as instituições movimentam e gerenciam dinheiro; conectando emissores, adquirentes, comerciantes e instituições financeiras através de uma infraestrutura concebida para compensação global contínua.

Sobre a Velocity

A Velocity é a primeira plataforma de tesouraria e pagamentos em stablecoins construída especificamente para os diretores financeiros e tesoureiros globais. Ao combinar as stablecoins reguladas com a infraestrutura financeira tradicional, a plataforma permite que as empresas movimentem fundos em tempo real, gerenciem liquidez de forma mais eficiente e simplifiquem os pagamentos globais. A Velocity ajuda as equipes financeiras a reduzir o atrito cambial e de liquidez, liberar capital represado e obter maior visibilidade sobre os fluxos de caixa globais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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