Um em cada três idosos urbanos tem sinais de depressão

A população brasileira com 60 anos ou mais passou de 22 milhões para 34,1 milhões entre 2012 e 2024, alta de 53,3%, conforme levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O envelhecimento populacional aumenta a necessidade de discutir não apenas tratamentos de saúde, mas condições que permitam manter vínculos, autonomia e participação social.

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Uma pesquisa desenvolvida na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais identificou sintomas depressivos em 34,09% dos adultos mais velhos participantes que viviam em áreas urbanas. A proporção chegou a 43,8% entre as mulheres, quase o dobro dos 24,5% registrados entre os homens.

A tese, defendida em agosto de 2025, analisou informações da linha de base do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros, o Elsi-Brasil. A amostra reuniu mais de 7 mil moradores de cidades brasileiras com 50 anos ou mais, entrevistados entre 2015 e 2016. Os resultados indicam sintomas depressivos identificados pelo estudo e não significam que todos os participantes tinham diagnóstico clínico de depressão.

Além da prevalência, a pesquisa da UFMG analisou a relação entre saúde mental e características físicas e sociais da vizinhança. Desordem urbana, ruído, insegurança, falta de áreas agradáveis e baixa coesão social apareceram associados à maior presença de sintomas depressivos.

Pessoas negras, pardas e com menor renda per capita relataram com mais frequência viver em bairros marcados por insegurança, desordem física, menor agradabilidade e falta de confiança ou apoio entre os vizinhos. Entre as mulheres, a percepção de problemas de mobilidade e ausência de coesão social também foi mais frequente.

Essas condições podem ter um peso maior na velhice porque o bairro passa a concentrar uma parte importante da rotina. Limitações físicas, problemas de saúde, redução da renda e ausência de transporte dificultam deslocamentos mais longos. Até atividades próximas de casa podem deixar de acontecer quando há calçadas irregulares, medo de quedas, falta de acessibilidade ou insegurança para sair sem companhia.

No exterior, a relação entre conexão social e saúde vem ganhando espaço nas políticas de envelhecimento. A Organização Mundial da Saúde estima que o isolamento social atinja até uma em cada três pessoas idosas. A entidade diferencia o isolamento, relacionado à falta objetiva de contatos e interações, da solidão, que corresponde à sensação de não ter os vínculos desejados. Uma pessoa pode morar sozinha sem se sentir solitária ou viver com familiares e ainda perceber falta de companhia e participação.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informa ainda que pessoas que vivenciam solidão apresentam uma probabilidade duas vezes maior de desenvolver depressão. Uma meta-análise publicada em 2026, que reuniu 11 estudos sobre isolamento social e exclusão digital entre idosos, encontrou associação com uma probabilidade 60% maior de sintomas depressivos, além de piores resultados relacionados à capacidade física.

Para Bruno Butenas, fundador da Geração de Saúde, o afastamento das atividades sociais costuma acontecer de maneira gradual. “O idoso começa recusando um passeio porque está cansado ou sente medo de cair. Depois deixa de ir à igreja, de visitar amigos e até de acompanhar a família em compromissos simples. Quando ninguém observa essa mudança ao longo do tempo, permanecer dentro de casa pode acabar se tornando a rotina”, afirma.

A falta de acesso ao lazer não está ligada somente à disponibilidade de viagens, eventos ou programas pagos. Caminhar em uma praça, frequentar um grupo comunitário, visitar um familiar, ir a uma feira, participar de uma celebração religiosa ou tomar um café fora de casa são atividades que podem preservar vínculos e ampliar as oportunidades de convivência.

O planejamento deve considerar os interesses, a condição física e o grau de autonomia de cada pessoa. Um passeio que exige longos deslocamentos pode não ser adequado para quem se cansa facilmente, enquanto uma atividade próxima de casa, com pausas e apoio para caminhar, pode ser mais confortável. A decisão também precisa respeitar o desejo do idoso, sem transformar a socialização em uma obrigação.

Quando a família não consegue estar presente, o cuidador para passeios pode auxiliar na preparação, no deslocamento e na permanência em locais públicos. O profissional pode ajudar na mobilidade, conferir os itens necessários para a saída, observar sinais de cansaço, favorecer a hidratação e manter a família informada sobre qualquer dificuldade. O cuidador não substitui o acompanhamento médico ou psicológico e não é responsável por diagnosticar ou tratar a depressão.

“A presença profissional deve ampliar as possibilidades do idoso, e não decidir por ele. Antes de organizar uma saída, é necessário conhecer suas preferências, entender suas limitações e avaliar o tipo de apoio necessário. Para algumas pessoas, o objetivo pode ser voltar a caminhar no bairro. Para outras, participar de um encontro familiar ou retomar uma atividade que fazia parte de sua história”, explica Butenas.

Mudanças persistentes de comportamento precisam ser observadas. Perda de interesse por atividades antes apreciadas, isolamento crescente, alterações no sono ou no apetite, irritabilidade, falta de energia, desesperança e comentários recorrentes sobre morte exigem atenção. A ocorrência desses sinais deve ser comunicada à família e avaliada por profissionais de saúde, principalmente quando há sofrimento intenso ou risco para a própria pessoa.

A saúde mental dos idosos pode ser afetada por diferentes fatores, entre eles luto, dor crônica, perda de capacidade funcional, doenças, redução da renda, violência, solidão e falta de acesso a serviços. Por isso, companhia e participação social fazem parte de uma rede mais ampla de cuidado, mas não devem ser apresentadas como substitutas de avaliação, diagnóstico ou tratamento.

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A Geração de Saúde atua em Curitiba e Florianópolis com serviços de cuidado domiciliar, acompanhamento em consultas e exames, plantões, passeios e viagens. Os atendimentos são organizados de acordo com as necessidades da pessoa assistida e da família.



Mais informações estão disponíveis em www.gscuidadoresdeidosos.com.br.