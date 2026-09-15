IMOBMEET lança régua de cobrança para loteadoras

O IMOBMEET, plataforma de CRM voltada a construtoras, incorporadoras e loteadoras, colocou à disposição dos clientes uma régua de cobrança personalizada, que permite programar notificações automáticas por WhatsApp e e-mail para compradores de lotes e de unidades em condomínios. O recurso integra o módulo financeiro do sistema, que reúne gestão de carteira e recebíveis, integração bancária e conciliação automática. O lançamento tem como público empresas que administram carteiras próprias de financiamento, rotina marcada por contratos longos e alto volume de parcelas.

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O recurso responde a uma característica estrutural do setor: essas empresas costumam financiar diretamente o comprador, sem intermediação bancária. Conforme levantamento da Aelo, realizado com a consultoria Brain, foram lançados 123,2 mil lotes nos 12 meses encerrados em junho de 2025, período em que as vendas somaram 151,4 mil unidades. A entidade calcula que 70% dos loteamentos sejam destinados ao público de baixa renda e registra casos de parcelamento em até 420 meses.

Na avaliação de Gleybiony Camargo, sócio-fundador do IMOBMEET, o que mais chamou atenção ao observar de perto a rotina desse perfil de cliente foi o caráter manual da cobrança, do envio de boletos ao lembrete de vencimento. Com contratos que se estendem por 120, 180 e às vezes 240 parcelas, segundo ele, o controle artesanal elevava a inadimplência, reduzia margens e ampliava o custo jurídico. Entre os gargalos apontados estão a dependência de uma única pessoa, a fragilidade das planilhas e o fato de a cobrança ocorrer apenas após o vencimento não pago.

O executivo aponta ainda uma lacuna de registro. “A empresa não conseguia provar que avisou, quando avisou e por qual canal. Numa eventual discussão contratual, essa lacuna pesa”, afirma. A observação tem respaldo normativo: a Lei 6.766/1979, que disciplina o parcelamento do solo urbano, condiciona a rescisão do compromisso de compra e venda à constituição em mora do devedor por meio de intimação formal, o que torna o histórico de notificações peça relevante em eventual litígio.

Como a régua de cobrança é configurada

A sequência é construída a partir de gatilhos relativos ao vencimento da parcela, e não de datas fixas no calendário. O loteador define o que acontece antes, no dia e depois do prazo: um lembrete cordial dias antes, uma notificação na própria data e avisos escalonados após o atraso, com tom e canal distintos em cada etapa. A escolha do canal também é parametrizável, com o WhatsApp destinado aos alertas preventivos e o e-mail acionado quando a comunicação exige registro formal. O aplicativo está na tela inicial de 65% dos aparelhos brasileiros, ante 53% um ano antes, conforme a pesquisa Super Panorama Mobile Time/Opinion Box.

“As mensagens contam com campos preenchidos pelo próprio sistema, como nome do cliente, número da parcela, valor já corrigido e meio de pagamento, além de segmentação por empreendimento ou perfil de carteira”, detalha Gleybiony Camargo, que classifica a condição de parada como o elemento mais subestimado do conjunto: uma vez que a conciliação bancária ocorre de forma automática, a régua é interrompida assim que o pagamento entra no sistema, o que evita constranger quem já quitou a parcela.

Da planilha à gestão por exceção

O sócio-fundador descreve a rotina típica do segmento antes da automação, em que uma pessoa dedica a manhã inteira a abrir a planilha, cruzar informações com o extrato bancário, dar baixa manualmente e enviar mensagens uma a uma. Com a comunicação recorrente automatizada.

“Essa profissional deixa de operar a cobrança e passa a gerir a carteira, atuando por exceção nos casos que demandam negociação. Entre os efeitos relatados por clientes, destaca-se a previsibilidade, já que o aviso preventivo sistemático faz com que parte relevante do atraso não chegue a acontecer”, informa.

Conciliação automática e qualidade da carteira

A conferência manual falha de maneiras aparentemente pequenas, de acordo com Gleybiony Camargo: homônimos que geram baixa no contrato errado, pagamento parcial registrado como quitação, transferência sem identificação parada por dias e boleto pago que não foi conciliado e gera cobrança indevida. Cada ocorrência isolada tem baixo impacto, avalia, mas o conjunto contamina a base sobre a qual a empresa decide.

A carteira de recebíveis é o principal ativo de uma loteadora, e indicadores de inadimplência pouco confiáveis comprometem o fluxo de caixa projetado, a política de crédito e a capacidade de lançar novos empreendimentos, analisa o sócio-fundador. “Diante de investidor, fundo ou operação de securitização, a carteira precisa ser auditável. Conforme informações da empresa, o sistema mantém integração com mais de 30 bancos brasileiros, com o retorno do pagamento registrado sem digitação”, acrescenta.

O que permanece com o gestor

Para os próximos ciclos, Gleybiony Camargo projeta que a automação absorverá o que é execução: disparo, registro, conciliação e definição de quem deve ser contatado primeiro. “O passo seguinte é a antecipação, com o cruzamento de histórico de comportamento para indicar qual contrato tende a atrasar. Permanecem sob decisão humana as exceções, como renegociar, aceitar um acordo e definir política de crédito”, contextualiza.

“Automação deve eliminar o esquecimento, não a decisão. No dia em que um sistema decidir sozinho quem perde o lote, passamos do ponto”, acentua o sócio-fundador. A tecnologia existe, na leitura dele, para devolver tempo ao gestor e permitir que ele se dedique às conversas difíceis, que são poucas, porém definem o resultado da carteira.

Criado em 2021, o IMOBMEET reúne na mesma plataforma o atendimento de leads, a reserva de unidades, a emissão de propostas e contratos e a gestão de recebíveis. A régua de cobrança amplia esse conjunto ao transferir para o sistema a comunicação recorrente com o comprador, deixando à equipe os casos que exigem análise individual.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.imobmeet.com.br?