Novo McDonald’s chega a Botafogo em imóvel da Fato Gestora

A Arcos Dourados, operadora da maior rede de franquias independentes do McDonald’s no mundo, assinou contrato de locação com a Fato Gestora para ocupar imóvel situado na esquina da Praia de Botafogo com a Rua Visconde de Ouro Preto, no Rio de Janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A negociação marca a retomada da relação comercial entre as duas empresas. O imóvel, inserido na mesma quadra do Botafogo Praia Shopping, dispõe de térreo, sobreloja e subsolo, além de plataforma de acessibilidade. O projeto da nova unidade considerou o aproveitamento da estrutura existente nos diferentes níveis, adequando o espaço às necessidades operacionais da franquia.

Botafogo está entre os principais polos de varejo do Rio

A escolha do endereço reflete a consolidação de Botafogo como polo de varejo, serviços e gastronomia. Relatório divulgado pelo BB Premium Malls destaca a região ao redor do Shopping Rio Sul por sua localização estratégica, concentração de público das classes A e B, fluxo de moradores, trabalhadores e turistas, e proximidade com bairros de alta relevância na Zona Sul. O mesmo cenário é reconhecido pela Prefeitura por meio do programa Polos do Rio, que reúne polos gastronômicos e comerciais em áreas com forte dinamismo econômico.

Um endereço estratégico para grandes marcas

Essas características tornam a área particularmente atrativa para marcas que buscam visibilidade, alto volume de circulação e proximidade com diferentes perfis de consumidores. O caso da nova unidade da Arcos Dourados ilustra como pontos comerciais estratégicos, combinando localização, visibilidade, fluxo de pessoas e acesso ao transporte público, influenciam decisões de expansão de grandes redes.

Em relação ao imóvel da Fato Gestora, a localização reúne esses atributos ao estar em uma das principais vias de Botafogo, próxima ao shopping center e inserida em uma área com ampla oferta de comércio, serviços, gastronomia e mobilidade.

A chegada do McDonald’s reforça ainda o movimento de grandes marcas em busca de endereços capazes de conectar suas unidades a áreas de forte circulação e relevância econômica.

Fato Gestora: mais de 20 anos no mercado imobiliário

A Fato Gestora de Negócios atua no mercado imobiliário há quase três décadas, com foco em aluguel e venda de imóveis comerciais e residenciais nas cidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Ao longo de mais de vinte anos, a empresa acumulou um portfólio próximo a mil unidades distribuídas em mais de vinte bairros, abrangendo tanto o setor residencial quanto o comercial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entre os sócios, destaca-se o investidor Adalberto Salgado Junior, com experiência consolidada no segmento imobiliário. A locação firmada com a Arcos Dourados amplia o portfólio da Fato Gestora e evidencia o potencial de endereços comerciais localizados em regiões consolidadas e de alta atratividade para grandes marcas, reforçando a estratégia da empresa de gestão de ativos imobiliários em áreas de forte demanda.