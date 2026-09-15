Paulo Mais Negócios revela o perfil do comprador de luxo

O comprador de imóveis de luxo em Campinas e região está mais seletivo. Além de metragem, arquitetura e acabamento, fatores como privacidade, contato com a natureza e facilidade de deslocamento passaram a ter maior peso na escolha de uma propriedade. A percepção é da imobiliária Paulo Mais Negócios, especializada no segmento e responsável por um portfólio anunciado superior a R$ 1 bilhão em imóveis disponíveis para comercialização.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“O comprador não está procurando apenas uma casa maior. Ele busca um imóvel que facilite sua rotina, preserve a privacidade da família e represente a vida que deseja viver”, destaca Paulo Mais Negócios.

Dentro de Campinas, regiões como o Gramado e condomínios como os EntreVerdes e Alphavilles oferecem exclusividade sem afastar os moradores de escolas, serviços e centros comerciais. No entorno, empreendimentos como Fazenda da Grama, em Itupeva, Quinta da Baroneza, em Bragança Paulista, e Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, valorizam o contato com a natureza, os esportes, a privacidade e a vida de campo.

A finalidade da compra também interfere na decisão. Enquanto uma residência principal precisa atender aos deslocamentos da semana, uma segunda moradia pode priorizar lazer, estrutura para receber a família e facilidade de acesso. Nesse cenário, o trabalho da imobiliária começa antes das visitas. É preciso entender a rotina, as prioridades e os objetivos do comprador para selecionar propriedades realmente compatíveis com o seu perfil.

“Tempo, confiança e discrição também fazem parte do atendimento no mercado de luxo. Quanto melhor compreendemos o estilo de vida do cliente, mais assertiva se torna a seleção dos imóveis”, afirma Paulo.

O portfólio superior a R$ 1 bilhão ajuda a dimensionar a força desse mercado em Campinas e região e revela uma transformação importante: no alto padrão, o luxo está cada vez menos relacionado apenas ao tamanho da propriedade e cada vez mais à experiência de vida que ela proporciona.

Sobre a Paulo Mais Negócios

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Paulo Mais Negócios é uma imobiliária especializada em imóveis de alto padrão e luxo, com mais de uma década de experiência e atuação em Campinas e região. A empresa administra um acervo anunciado que ultrapassa R$ 1 bilhão e oferece atendimento personalizado, pautado pela confiança, discrição e compreensão do estilo de vida de cada cliente.