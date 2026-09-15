Royalton Hotels & Resorts Volta com Toda a Força na Jamaica com a Reabertura de Cinco Resorts

ST. MICHAEL, Barbados, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Royalton Hotels & Resorts reabriu oficialmente seu completo portfólio na Jamaica, para receber de volta viajantes em cinco resorts em Negril e Montego Bay após um investimento significativo em acomodações, espaços públicos e experiência geral dos hóspedes.

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Royalton Negril, Royalton Hideaway Negril e Grand Lido Negril agora estão recebendo hóspedes na célebre costa oeste da Jamaica. O Royalton Blue Waters e o Royalton Hideaway Blue Waters reabriram em Montego Bay, colocando novamente em operação toda a coleção de resorts da empresa na Jamaica.

Em todos os cinco resorts, amplas melhorias reformularam completamente os quartos e as suítes, misturando uma estética contemporânea e renovada com o caráter singular jamaicano com a sofisticação moderna do Royalton Resorts. Espaços públicos e ambientes renovados dos resorts complementam ainda mais a transformação em cada propriedade.

Dentro dos quartos, a experiência combina design com a tecnologia e as conveniências esperadas pelo viajante atual. TVs interativas nos quartos, Wi-Fi de alta velocidade em todos os resorts e na praia, e o aplicativo interativo em cada hotel colocam a estadia nas mãos do hóspede. Os viajantes podem se conectar com a equipe do resort, falar com um concierge, solicitar serviço de quarto, explorar as atividades diárias, consultar as informações do resort e muito mais, diretamente do seu dispositivo. Nos meses seguintes à reabertura dos resorts, essa experiência digital irá se expandir ainda mais com a introdução de um concierge de IA totalmente interativo, oferecendo aos hóspedes uma maneira adicional de acessar a assistência e as informações instantâneas durante toda a estadia.

A tecnologia também se estende à experiência antes da chegada. Com a Seleção de Quarto Online, os viajantes podem escolher o quarto da sua preferência antes de chegar ao resort, acrescentando mais uma camada de escolha e personalização à estadia, e iniciar o processo de chegada com o pré-check-in, que ajuda a agilizar e otimizar o atendimento no momento da chegada.

Em Negril, a Royalton Resorts conta com uma das ofertas de resorts mais diversificadas do destino, com experiências que vão de viagens em família e intergeracionais, refúgios exclusivos para adultos a um retiro intimista “au naturel”.

Royalton Negril é um dos poucos resorts da região projetados para oferecer grandes experiências para viajantes de todas as gerações. O resort à beira-mar conta com nove restaurantes, sete bares, várias piscinas, um parque infantil e extensas instalações esportivas e de fitness, além de acomodações modernas, quadras de pickleball, recreação, programação infantil, e uma robusta oferta de entretenimento que continua muito além da praia. Seu grande teatro ao ar livre dá vida às noites com produções de alta energia e apresentações ao vivo, criando uma atmosfera vibrante para depois do pôr do sol.

No mesmo destino, o Royalton Hideaway Negril oferece uma experiência exclusiva para adultos focada na Cumplicidade, com espaços dedicados complementados pelo conceito da marca "Book 1, Enjoy 2". Os hóspedes aproveitam o acesso às opções de gastronomia, entretenimento e comodidades do vizinho Royalton Negril, incluindo um total de 12 bares e 12 restaurantes, além das áreas de praia exclusivas, piscinas de frente para o mar e suítes com acesso direto à piscina.

Completando a coleção Negril, o Grand Lido Negril oferece algo totalmente diferente: uma experiência íntima de resort “au naturel” somente para adultos em um ambiente privativo à beira-mar, oferecendo um nível de isolamento raramente encontrado em grandes destinos com tudo incluído.

Em Montego Bay, o Royalton Blue Waters e o Royalton Hideaway Blue Waters criam duas experiências contrastantes ao longo de um extenso trecho à beira-mar jamaicano.

O Royalton Blue Waters retorna como um animado resort à beira-mar, onde a experiência acontece em torno do Mar do Caribe e do entretenimento. Famílias e grupos podem aproveitar nove restaurantes, sete bares, várias piscinas, um lazy river, um parque aquático com tema piratas, noites de discoteca para crianças e adolescentes, o Royal Spa e Royalton FIT, além de atividades aquáticas e um teatro ao ar livre com produções noturnas em grande escala, que proporcionam um refúgio jamaicano energético com opções para todas as gerações e muitas atividades durante o dia e à noite.

A poucos passos de distância, o Royalton Hideaway Blue Waters oferece o seu contraponto: um oásis somente para adultos projetado para proporcionar relaxamento, privacidade e conexão. O resort conta com 352 suítes, áreas exclusivas para adultos e uma ilhota privada ao largo da costa. Com o conceito Book 1, Enjoy 2 da Royalton Hideaway, os hóspedes também têm acesso ao vizinho Royalton Blue Waters, expandindo a experiência conjunta para 12 restaurantes e 11 bares.

A sustentabilidade também se estende à infraestrutura do resort por meio dos Padrões de Sustentabilidade do Royalton. Os painéis solares em Royalton Negril e Royalton Blue Waters foram reinstalados e devem gerar mais de 634.000 kWh de energia renovável anualmente. Durante a renovação, a infraestrutura do resort também atendeu a necessidades emergenciais de água e eletricidade, enquanto as comunidades do entorno trabalhavam na sua recuperação.

O próximo capítulo da Royalton na Jamaica já está tomando forma com a inauguração do Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove, um resort de estilo de vida somente para adultos com inauguração prevista para meados de 2027. A nova propriedade irá levar a marca Royalton CHIC Resorts para a Jamaica pela primeira vez, introduzindo uma experiência social e de design, solidificando ainda mais a presença da empresa na ilha.

As reservas estão disponíveis em todos os cinco resorts e no futuro Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove. Para mais informações ou reservas, visite www.royaltonresorts.com .

Para mais informação ou para reservar as suas próximas férias visite royaltonresorts.com ou contate media@royalton.com .

Sobre o Royalton Hotels & Resorts

O Royalton Hotels & Resorts é uma empresa líder em hospitalidade all-inclusive, com um portfólio com curadoria de 24 resorts em oito dos destinos mais procurados do Caribe. Com suas oito marcas distintas, a empresa oferece uma gama de experiências de férias adaptadas a diferentes estilos de viagem, desde opções ideais para famílias e retiros sofisticados exclusivos para adultos até refúgios estilo boutique e viagens focadas em entretenimento.

Reconhecida por sua abordagem inovadora à hospitalidade all-inclusive, a empresa continua a expandir sua presença em todo o Caribe, além de introduzir novos conceitos que respondem à evolução das preferências dos viajantes. Seu portfólio inclui resorts e marcas premiados e reconhecidos pelas principais publicações de viagens e organizações do setor, refletindo seu compromisso com as experiências excepcionais dos hóspedes e a excelência no serviço. Isso inclui Royalton Luxury Resorts , Royalton Hideaway Resorts , Royalton Vessence Resorts , Royalton CHIC Resorts , Mystique by Royalton , Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton , e Planet Hollywood Adult Scene by Royalton . Para mais informações, visite www.royalton.com .

O Royalton está empenhado em apoiar o meio ambiente, capacitar seu pessoal e fortalecer as comunidades onde opera por meio dos seus Padrões de Sustentabilidade Royalton .

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c82d3870-bed5-4671-8c85-e6e22ba33292/pt

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9827237)