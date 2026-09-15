A The Estée Lauder Companies anuncia parceria com a Profound para ampliar a visibilidade da IA em todo o seu portfólio global de marcas

A The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje uma parceria estratégica global com a Profound, plataforma de marketing de IA líder de mercado, para avançar em sua ambição de se tornar referência em descoberta nativa de IA no setor de beleza de prestígio. A parceria oferecerá à empresa uma visão abrangente de como todas as suas marcas estão representadas nas principais plataformas de IA generativa e oportunidades para aprimorar essa representação. Com isso, a empresa se consolida como a primeira do setor de beleza de prestígio a implementar globalmente os recursos da Profound em todo o seu portfólio, operacionalizando a Otimização de Mecanismos Generativos (GEO) e o marketing de IA em larga escala.

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Conforme os consumidores recorrem cada vez mais a assistentes de IA, como o ChatGPT e o Gemini, para descobrir produtos, comparar recomendações e buscar conselhos personalizados sobre beleza antes de uma compra, a The Estée Lauder Companies está se unindo à Profound para definir a próxima era da descoberta de produtos de beleza.

Essa parceria oferecerá à empresa uma visão unificada sobre como suas marcas são apresentadas nas principais plataformas de busca com IA ao redor do mundo, fornecendo informações sobre quando e como são recomendadas, bem como onde há oportunidades para aumentar a visibilidade e a precisão. Com base nessas informações e nas ferramentas da Profound, a empresa otimizará o conteúdo das páginas de descrição de produtos, blogs e canais do YouTube, bem como a criação de conteúdo em larga escala. Dessa forma, as informações sobre produtos, ingredientes, alegações e benefícios serão otimizadas para a visibilidade do consumidor, além de serem mais facilmente compreendidas por grandes modelos de linguagem e apresentadas aos clientes.

“A forma como as pessoas descobrem produtos de beleza está sendo reescrita em tempo real, e pretendemos moldar essa transformação, em vez de simplesmente reagir a ela”, afirmou Aude Gandon, diretora global de Digital e Marketing da The Estée Lauder Companies. “Essa parceria permite que cada marca do nosso portfólio se apresente de maneira distinta, consistente e precisa sempre que nossos consumidores buscarem recomendações. Nosso trabalho com a Profound é uma extensão natural da forma como já entendemos a interação entre cultura, comunidade e comércio — e nos coloca na vanguarda de uma transformação que abrange todo o setor.”

“A The Estée Lauder Companies reconhece que entender como suas marcas são representadas nos sistemas de inteligência artificial é agora essencial para atender os consumidores onde quer que escolham descobrir produtos e informações”, afirmou James Cadwallader, CEO e cofundador da Profound. “Por meio dessa parceria, a empresa agora aborda o GEO da mesma forma que os melhores profissionais de marketing lidam com qualquer mudança de plataforma: antecipando-se, de forma abrangente e com um compromisso operacional concreto. Viabilizar essa estratégia em escala em todo um portfólio de marcas de prestígio no setor de beleza estabelece um novo patamar para as estratégias de visibilidade de empresas na IA nessa categoria.”

Ao integrar insights de representatividade em IA em toda a empresa em seu One Operating Ecosystem (Um ecossistema operacional, em tradução livre), a The Estée Lauder Companies fortalece sua capacidade de compreender como os consumidores interagem com suas marcas em pontos de contato digitais emergentes, de responder a necessidades em constante evolução e de oferecer experiências mais relevantes em todo seu portfólio global.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comercializadoras e vendedoras de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, além de ser responsável por um portfólio de marcas de luxo e prestígio em diversos mercados. Os produtos da empresa são vendidos em aproximadamente 150 países e territórios, sob marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, as marcas do grupo DECIEM, incluindo The Ordinary, NIOD, Avestan e Loopha, e Balmain Beauty.

Sobre a Profound

A Profound é a plataforma de marketing com IA de mais rápido crescimento, utilizada por 16% das empresas listadas na Fortune 500, incluindo Comcast e Walmart, além de empresas inovadoras, como Ramp, MongoDB e Figma. Funcionando como uma plataforma de trabalho, nela os profissionais de marketing realizam pesquisas, criam conteúdos, geram relatórios e colaboram com seu "AI Marketer", garantindo que sua marca seja escolhida pelos mecanismos de resposta nos quais os consumidores cada vez mais confiam.

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