Partners Shopping Centers é escolhida pela Cury Construtora

O Porto Maravilha construiu em dez anos o que a maioria dos bairros leva meio século para reunir: transporte sobre trilhos, um hub de tecnologia com 44 startups, uma faculdade do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e mais de 15 mil unidades residenciais lançadas, das quais 90% já foram vendidas.

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Falta uma peça. A mesma que, em Puerto Madero e em Docklands, chegou só depois da moradia e da infraestrutura: o comércio de proximidade. Não é um detalhe; é o que separa um conjunto de endereços de um bairro. E é a etapa que começa agora.

Quem decide o que ocupa o térreo

A Cury Construtora, principal lançadora da região, fechou contrato de exclusividade com a Partners Shopping Centers para planejar e alugar as fachadas ativas de seus empreendimentos, começando por um mall de 2700 m² no edifício Epicentro, com previsão de entrega até o final de 2026. Outros lançamentos já seguem a mesma lógica.

A decisão é menos comum do que parece. No padrão brasileiro, as lojas de térreo são vendidas uma a uma, sem coordenação — ocupa quem chega primeiro, e o resultado costuma ser um corredor de operações repetidas e alta rotatividade. Tratar o térreo como conjunto significa aplicar ao varejo de rua a disciplina de um shopping: definir categorias essenciais, escalonar aberturas, distribuir horários, evitar que os lojistas concorram entre si.

“Escolhemos a Partners pela reputação e larga experiência no mercado de administração imobiliária e gerenciamento de ativos. O Porto Maravilha é uma região muito importante para a Cury e temos certeza que com esta parceria iremos contribuir ainda mais com o bem-estar dos moradores e o desenvolvimento da região”, destaca Leonardo Mesquita, co-presidente executivo da Cury Construtora.

A conta que mudou

A região já entregou cerca de 3 mil unidades e deve somar outras 1,7 mil até o fim de 2026. O metro quadrado subiu mais de 60% em cinco anos, de R$ 5,5 mil para R$ 9 mil, segundo levantamento apresentado pelo vice-presidente da Caixa, Sérgio Bini, no videocast Sinduscast, do Sinduscon-Rio. Ao mesmo tempo, o VLT Carioca transportou 11,8 milhões de passageiros no primeiro semestre deste ano, contra 12,4 milhões em 2025 — reflexo, entre outros fatores, do trabalho híbrido.

Menos gente de passagem, mais gente morando. O Centro está trocando de vocação, e o comércio que serve quem passa não serve quem mora: um fecha às 18h, o outro precisa estar aberto quando o morador acorda e quando ele volta para casa.

Sediada no Rio de Janeiro, a Partners Shopping Centers é especializada em administração, comercialização, consultoria e desenvolvimento de shopping centers, contando com sócios que conhecem profundamente o mercado carioca. Fundada em 2022, a empresa reúne profissionais com mais de 30 anos de experiência acumulada no setor, já tendo administrado 28 ativos em 10 estados e nas quatro regiões do país, somando cerca de 1,9 milhão de m² de área bruta locável (ABL) sob supervisão.

Planejar para atender o novo bairro

O desafio específico desta fase é o mix que precisa ser definido hoje para uma população que está surgindo e crescendo com o novo bairro. Isso altera o método usual do varejo, que parte da demanda já consolidada.

“Um Mall que está nascendo agora tem uma vantagem rara: dá para desenhar o mix comercial olhando para quem vai morar ali daqui a cinco anos, não só para quem já mora hoje. É isso que estamos fazendo no Porto Maravilha — ler a demografia em formação antes de definir que tipo de comércio o bairro vai precisar", pontua Leonardo Bordeaux, Sócio Diretor da Partners Shopping Centers.

O território ainda cresce. Em 2023, a Câmara Municipal do Rio aprovou, por 37 votos a 8, a inclusão de São Cristóvão na Operação Urbana Consorciada (OUC), ampliando em 3,7 milhões de metros quadrados a área de uso dos Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC). O bairro já soma 3,5 mil unidades lançadas.

A lógica que reconstruiu a Zona Portuária começa a atravessar seus limites originais. O que se decidir sobre o comércio agora, no Porto Maravilha, vira referência para o que vem depois.

Sobre a Cury Construtora

Com mais de 60 anos de história, a Cury é uma das maiores construtoras do país e está entre as líderes do segmento de habitação, com empreendimentos em 30 cidades do Brasil.

Listada na B3 desde 2020, a companhia conta mais de 6 mil colaboradores, entre profissionais diretos e indiretos, e conta com uma série de reconhecimentos pela sua atuação no mercado nacional, como o Prêmio Top Imobiliário, Prêmio Master Imobiliário e Ademi-RJ, além de ser certificada na categoria máxima de repassadora pela Caixa Econômica Federal e ter nível A no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQP-h.

Possui ainda as certificações internacionais ISO: 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade, desde o ano de 2000, e recentemente, em 2024, 14001 – Sistema de Gestão Ambiental e 45001 – Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional.

Serviço:



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