Celso Neto disputa penúltima etapa da IMSA em Indianápolis

Celso Neto disputa neste fim de semana a penúltima etapa da temporada 2026 da IMSA Michelin Pilot Challenge, no Indianapolis Motor Speedway, nos Estados Unidos. A programação da etapa começa na sexta-feira (18) e termina no sábado (19), com a realização da corrida de duas horas da categoria TCR.

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O circuito faz parte do histórico recente de Neto. Desde 2022, o brasileiro participou de provas em Indianápolis e registrou pódios em todas as suas participações. Na temporada passada, o piloto terminou na segunda colocação da etapa da IMSA disputada no circuito, competindo com um Audi RS3 LMS TCR.

A etapa também marca a estreia de Jenson Brickley como companheiro de equipe de Neto no CUPRA León VZ TCR #77 da Stallion Motorsports. Campeão do TCR Europe em 2025, o britânico já competiu ao lado de Neto no TCR South America, em Interlagos, embora em carros diferentes.

Nova formação para as etapas finais

Brickley substituirá Raphael Reis nas duas últimas etapas da temporada da IMSA Michelin Pilot Challenge devido a compromissos previamente assumidos pelo brasileiro em competições no Brasil.

A formação reúne experiências distintas dentro da plataforma TCR. Brickley possui experiência com o CUPRA León VZ TCR, modelo utilizado na conquista do título do TCR Europe de 2025, enquanto Neto acumula conhecimento sobre o campeonato norte-americano, os pneus Michelin e os procedimentos da IMSA.

A participação em Indianápolis também representa a continuidade do trabalho desenvolvido pela Stallion Motorsports ao longo da temporada.

“Indianápolis é uma pista que todo piloto quer correr e sempre tem um significado diferente quando você chega aqui. Tenho um histórico muito positivo nessa pista, com pódios em todas as vezes que competi aqui desde 2022. Tivemos uma temporada de muito trabalho e o objetivo é estar competitivo desde os primeiros treinos e brigar na frente”, afirmou Celso Neto.

O brasileiro também comentou sobre a formação da nova dupla.

“O Jenson conhece muito bem o CUPRA e chega com a experiência de quem foi campeão europeu com esse carro. Eu já tenho uma boa vivência da IMSA e acredito que essa combinação pode funcionar muito bem. Vamos buscar rapidamente o melhor acerto e trabalharemos juntos desde o primeiro treino. Queremos fazer uma grande corrida”, completou.

Flávio Bergmann, diretor de Comunicação e Marketing de Celso Neto, destacou a evolução do piloto durante a temporada.

“Celso Neto chega a Indianápolis muito mais maduro como piloto. Talvez os resultados isolados não contem tudo o que aconteceu nesta temporada. Ele participou do desenvolvimento de um carro novo, teve diferentes companheiros, mas sempre esteve muito rápido e competitivo. O segundo lugar em Road America, depois de largar no fim do grid, mostrou isso. Indianápolis é uma nova oportunidade de colocar a Stallion em lugar de destaque”, ressaltou.

Programação inclui corrida de duas horas

O fim de semana da IMSA Michelin Pilot Challenge começa na sexta-feira (18), com duas sessões de treinos. A classificação da categoria TCR será realizada no sábado, às 8h no horário local de Indianápolis, 9h no horário de Brasília.

A largada para o Indianapolis Motor Speedway 120 está prevista para 14h30 no horário local, 15h30 de Brasília. A prova terá duas horas de duração e será disputada em um traçado de 2,439 milhas, aproximadamente 3,9 km, com 14 curvas.

A transmissão internacional da etapa será realizada pelas plataformas oficiais da IMSA, com início previsto para 14h25 no horário local, 15h25 de Brasília.

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Após a etapa de Indianápolis, Celso Neto e Jenson Brickley disputarão juntos a última prova da temporada 2026, no Michelin Raceway Road Atlanta. A etapa será realizada entre 30 de setembro e 3 de outubro, durante o fim de semana do Petit Le Mans.