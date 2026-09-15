Martech carioca que atendeu gigantes de tech tem novo nome

Fundada no Rio de Janeiro em 2019, a No!box nasceu como uma martech a partir de um incômodo bastante concreto: a distância entre os dados que as empresas tinham disponíveis e as decisões que precisavam tomar. Ao longo dos anos, a empresa participou da transformação digital de mais de 300 empresas brasileiras de médio porte e desenvolveu projetos de inteligência de dados para grandes empresas de tecnologia. Nesse processo, a própria atuação da No!box também se transformou.

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Em 2022, parte da metodologia desenvolvida pela empresa começou a ganhar escala por meio de tecnologia própria, com o lançamento da primeira versão de sua plataforma. O movimento marcou uma nova etapa da empresa, que passou a incorporar à tecnologia a experiência e o conhecimento acumulados em sua atuação junto aos clientes.

Agora, em 2026, essa transformação chega também ao nome: a No!box passa a se chamar Nooix.

De No!box para Nooix

A mudança não representa o nascimento de uma nova empresa. CNPJ, cultura e essência permanecem os mesmos. O reposicionamento acompanha a maturidade adquirida ao longo dos últimos seis anos e uma atuação cada vez mais ligada à tecnologia e à inteligência aplicada à estratégia de negócios.

A nova marca mantém elementos da identidade visual construída pela No!box, reorganiza sua composição e substitui o “b” de box pelo “i”, incorporando ao próprio nome três princípios que passam a representar explicitamente esse novo capítulo: Inteligência, Inovação e Integração.

“A Nooix não nasce de uma mudança de nome. Ela é resultado de uma evolução que vem acontecendo há anos. Começamos como Martech, com um atendimento muito consultivo, e ao longo dessa trajetória transformamos nossa metodologia em tecnologia própria e construímos uma plataforma que evolui continuamente a partir das necessidades dos nossos clientes. A marca precisava acompanhar quem nos tornamos e, principalmente, o que estamos construindo para os próximos anos”, afirma Priscila Calegaro, CEO e fundadora da Nooix.

Da metodologia à plataforma

A evolução da marca acompanha uma transformação que começou antes da mudança de nome.

A experiência acumulada em projetos de transformação digital e inteligência passou a ser incorporada gradualmente à tecnologia própria da empresa. Hoje, a Nooix reúne em sua plataforma recursos para captação de demanda, gestão de relacionamento e vendas e inteligência de dados, conectando diferentes etapas da jornada de negócios.

A plataforma centraliza informações que normalmente estão distribuídas entre diferentes ferramentas e permite integrá-las à gestão de marketing, vendas e negócios. Desde seu lançamento, em 2022, novas funcionalidades e integrações vêm sendo incorporadas em um modelo de evolução contínua.

Mais do que substituir processos antes realizados manualmente, a tecnologia amplia a capacidade das empresas de acompanhar dados, identificar movimentos e aplicar inteligência no dia a dia das equipes.

Tecnologia e inteligência para estratégia de negócios

A mudança acontece em um momento de transformação do mercado de tecnologia. A popularização da inteligência artificial ampliou o acesso a novas ferramentas e modelos, mas também trouxe para o centro da discussão a estrutura necessária para que empresas consigam incorporá-los à rotina. Dados organizados, integração entre sistemas, processos e adesão das equipes passam a ter peso tão relevante quanto a própria tecnologia.

A mudança para Nooix também inaugura um posicionamento mais claro para a empresa: “Tecnologia e inteligência para estratégia de negócios.”

O posicionamento reflete uma atuação que já não cabe apenas na definição original de Martech e tampouco se limita a uma ferramenta de CRM. A Nooix vem construindo uma plataforma que conecta diferentes camadas de tecnologia e inteligência, incluindo captação de demanda, Smart CRM e inteligência aplicada a dados, marketing, vendas e negócios.

Um dos diferenciais que a empresa leva para essa nova fase vem justamente de sua origem. O forte DNA de atendimento consultivo construído desde a No!box permite que a tecnologia seja aplicada considerando o estágio de maturidade de cada negócio. Na prática, a Nooix combina sua plataforma a uma atuação próxima para ajudar empresas a estruturar dados, processos e equipes e evoluir o uso da inteligência na gestão.

Essa lógica também orienta o Smart CRM da Nooix, desenvolvido não apenas para registrar contatos e negociações, mas para conectar relacionamento, atividades, pipeline e dados comerciais a uma camada de inteligência que amplia a visão sobre vendas e negócios.

“Com o avanço da inteligência artificial e dos novos modelos de IA, ter acesso à tecnologia deixou de ser suficiente. Tecnologia também é sobre pessoas e precisa respeitar o estágio de maturidade de cada negócio. Sem dados estruturados, processos consistentes e adesão das equipes no dia a dia, até a melhor tecnologia perde capacidade de gerar impacto nos resultados. É nesse cenário que queremos posicionar a Nooix como referência: conectando dados, tecnologia e pessoas para aplicar inteligência de forma prática à estratégia de negócios”, afirma Calegaro.

Uma nova marca para uma evolução que já estava acontecendo

O reposicionamento não começa com a troca do nome. Ele materializa uma transformação construída ao longo da trajetória da empresa.

A No!box de 2019 nasceu questionando fórmulas prontas e buscando aproximar dados e decisões. Em 2022, sua metodologia começou a ganhar escala por meio de uma plataforma própria. Em 2026, essa evolução chega à identidade da empresa e abre espaço para uma atuação cada vez mais conectada à inteligência de dados e às novas possibilidades da tecnologia.

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Com o reposicionamento, a Nooix passa a concentrar sua comunicação em tecnologia e inteligência para estratégia de negócios, enquanto amplia o desenvolvimento da plataforma nas frentes de dados, relacionamento, vendas e inteligência competitiva.