Templafy Inclui Agentes de Documentos no Claude, ChatGPT e Microsoft Copilot com o MCP

NOVA YORK, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy, a principal plataforma de geração de documentos agênticos, anunciou hoje a sua disponibilidade como um conector nativo em Claude, ChatGPT e Microsoft Copilot, facilitando o acesso aos seus Agentes de Documentos dos ambientes de IA já utilizados pelos profissionais.

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A Templafy agora pode ser encontrada no Diretório de Conectores do Claude, Plugins do ChatGPT e Microsoft Marketplace, oferecendo aos profissionais uma maneira direta de acessar os recursos de geração de documentos agênticos da Templafy com o seu assistente de IA preferido.

A integração do Model Context Protocol (MCP) da Templafy conecta assistentes de IA de terceiros diretamente com os Agentes de Documentos da Templafy, fornecendo uma camada centralizada de orquestração de documentos que facilita o controle da marca, a qualidade e a consistência para as organizações. Os profissionais podem trabalhar dentro da ferramenta de IA preferida antes de usar a Templafy para transformar esse resultado em um documento de negócios totalmente formatado e editável usando modelos aprovados, ativos da marca, conteúdo da empresa, requisitos de conformidade, regras de negócios e dados corporativos. Isso reduz a necessidade de copiar, colar, reformatar ou refazer o conteúdo gerado por IA antes que ele possa ser compartilhado ou usado pela empresa.

Oskar Konstantyner, CPO da Templafy, comentou: “Os profissionais estão usando cada vez mais diferentes ferramentas de IA para diferentes partes do trabalho. As empresas não devem ter que restringir essa escolha simplesmente para manter o controle dos documentos criados. O MCP da Templafy conecta esses ambientes de IA com o contexto da empresa e documenta os padrões necessários para transformar o trabalho gerado por IA em algo que a empresa possa realmente usar. Os funcionários podem trabalhar com as ferramentas de IA preferida e as empresas podem confiar na alta qualidade, consistência e custo previsível dos documentos de negócios criados.”

O MCP da Templafy também opera com Glean, Perplexity e outros assistentes comuns de IA, para que as tenham uma maneira comum de transformar a produção de IA em documentos governados e prontos para os negócios à medida que seus ecossistemas de IA evoluem.

Saiba mais e mantenha-se atualizado sobre as integrações do Model Context Protocol da Templafy e adicione a Templafy ao Claude, ChatGPT ou Microsoft Copilot em Templafy MCP.

Notas aos Editores

Sobre a Templafy

A Templafy é a principal plataforma de geração de documentos agênticos para que os profissionais criem documentos precisos, compatíveis e de acordo com a marca, com a máxima eficiência.

Nossa plataforma possibilita que as empresas reduzam a IA nos momentos importantes, fornecendo aos agentes de IA o contexto certo, proteções e conhecimento aprovado pela empresa para trabalhar. Com a nossa abordagem, os agentes de IA aplicam uma combinação de conteúdo gerado por IA e automação baseada em regras para criar rapidamente documentos de alta qualidade e confiáveis, sem comprometer o controle ou a consistência organizacional, a um custo simbólico baixo e previsível.

Acessível diretamente nas ferramentas como Microsoft Office, Google Workspace e Salesforce, e assistentes de IA, incluindo Claude, ChatGPT e Copilot, a tecnologia patenteada da Templafy simplifica os fluxos de trabalho dos documentos, reduz os riscos e dá às equipes maior confiança nos documentos mais importantes.

Mais de 4 milhões de usuários em todo o mundo confiam na Templafy para acelerar a criação de conteúdo de negócios com IA. Com a confiança de líderes do setor, incluindo a KPMG e a BDO, a Templafy economiza mais de 30% do tempo que as equipes normalmente gastariam em conteúdo repetitivo, como propostas, cartas de compromisso e relatórios de auditoria, para que elas possam se concentrem no trabalho de geração de receita.

Para mais informações, somente para a mídia:

Lucy Westman, Dirigente de Comunicações Globais da Templafy (+44) 7776 454 946, lwe@templafy.com

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28dd89d0-a825-4541-8ff7-d79446a0db53

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001262375)