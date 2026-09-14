iQmetrix apresenta discurso do setor de telecomunicações de 2026 e anuncia novos produtos, revelando a próxima onda do comércio inteligente

A iQmetrix, fornecedora mundial de Sistemas Operacionais de Comércio Inteligente para telecomunicações, abriu hoje as inscrições para o Telecom Industry Address and Product Announcements 2026, que irá ocorrer em 28 de outubro de 2026 (quarta-feira). Pela primeira vez na história do evento, a iQmetrix irá realizar duas sessões virtuais dedicadas: uma criada especificamente para o público europeu, além de seu já consolidado evento norte-americano. A participação em ambas é gratuita.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260914487392/pt/

Em sua sétima edição, o Industry Address se consolidou como o ponto de referência anual do setor de telecomunicações: uma análise direta e objetiva das tendências do mercado, apresentada por uma empresa que atua na interseção entre operadoras de telecomunicações, varejistas e seus parceiros. A edição de 2026 é fruto de um ano de pesquisas e conversas diretas em mercados internacionais.

"Passamos o ano ouvindo empresas de telecomunicações, varejistas e parceiros que criam soluções conosco, em uma dúzia de mercados diferentes", disse Megan Howse, Vice-Presidente Sênior de Marketing da iQmetrix. "O Telecom Industry Address é onde tudo isso se transforma em algo que o setor realmente pode usar. Adicionar uma sessão europeia significa que não estamos mais pedindo a metade do nosso público que adote a perspectiva norte-americana e a traduza."

O programa de 90 minutos é dividido em duas partes. A primeira abrange as tendências, pressões e aberturas que moldam o comércio de telecomunicações em todo o mundo. O segundo é o anúncio anual do produto iQmetrix, incluindo uma visão antecipada do que está por vir para o Sistema Operacional de Comércio Inteligente: a categoria que a iQmetrix definiu em torno de um sistema orquestrado que conecta ponto de venda, comércio eletrônico, estoque, ativações e jornadas do cliente, com IA incorporada no modo como o sistema funciona, em vez de em níveis.

O evento é aberto a todo o setor: empresas de telecomunicações, varejistas, prestadores de serviços de reparo, fabricantes de dispositivos e acessórios, distribuidores, mídia especializada e o ecossistema de telecomunicações em geral. Os participantes sairão com uma visão mais clara das tendências do mercado e orientações práticas para suas estratégias comerciais no próximo ano.

Detalhes da sessão — Quarta-feira, 28 de outubro de 2026

Sessão Europa: 13h (horário do Reino Unido) / 14h (horário da Europa Central) / 9h (horário do leste dos EUA) / 7h (horário do centro dos EUA)

13h (horário do Reino Unido) / 14h (horário da Europa Central) / 9h (horário do leste dos EUA) / 7h (horário do centro dos EUA) Sessão da América do Norte: 12h (horário do leste dos EUA) / 10h (horário do centro dos EUA) / 9h (horário do Pacífico) / 17h (horário da Europa Central)

Ambas as sessões abordam o mesmo conteúdo; os participantes só precisam se inscrever naquela que melhor se encaixa em sua agenda.

As inscrições já estão abertas aqui. Uma gravação será enviada a todos os inscritos, independentemente de participarem ou não ao vivo.

Sobre a iQmetrix

iQmetrix é a fornecedora global de sistemas operacionais de comércio inteligente para telecomunicações. Ela substitui pilhas legadas fragmentadas por uma camada moderna e modular que orquestra empresas de telecomunicações, varejistas e OEMs em um fluxo inteligente entre canais e mercados. O resultado é menos complexidade, menor custo e velocidade para avançar.

Durante 27 anos, a iQmetrix ajuda as principais marcas de telecomunicações a crescer, fornecendo software, serviços e conhecimento especializado de ponta. Suas soluções impulsionaram US$ 17 bilhões em vendas no ano passado, processando quase 53 milhões de faturas e mais de 28 milhões de ativações, sendo utilizadas por mais de 370.000 profissionais de varejo de telecomunicações em quase 1.000 clientes. A iQmetrix é uma empresa privada de software como serviço (SaaS) com funcionários no Canadá, EUA, Índia e Europa. Para mais informações, acesse www.iqmetrix.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260914487392/pt/

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