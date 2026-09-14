AMAALA Yacht Club abre suas portas, colocando o Mar Vermelho no mapa global da náutica

Red Sea Global (RSG), a empresa de desenvolvimento de turismo regenerativo, anunciou que o AMAALA Yacht Club, iniciou oficialmente suas operações, marcando um importante passo para consolidar o Mar Vermelho saudita como um novo destino mundial para iatismo de luxo, vela e turismo náutico.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260914977524/pt/

AMAALA Yacht Club, the new luxury yachting destination on Saudi Arabia’s Red Sea coast.

Situado no AMAALA Marina Village, o AMAALA Yacht Club agora recebe seus membros fundadores e iates visitantes para atracar e explorar o local.

Localizado a cerca de 2.000 milhas náuticas de Mônaco, o clube oferece um novo destino de inverno para a comunidade mundial de velejadores de luxo, que tradicionalmente migra do Mediterrâneo para o Caribe ou o Oceano Índico a partir de outubro. Situado mais perto do Mediterrâneo do que do Caribe, o AMAALA oferece um atraente centro de cruzeiros de inverno e uma porta de entrada estratégica para o Oceano Índico.

"O AMAALA Yacht Club marca o surgimento de um destino náutico verdadeiramente internacional, oferecendo acesso incomparável à deslumbrante costa saudita do Mar Vermelho. Mais do que uma instalação de classe mundial, ele reúne luxo, bem-estar e turismo regenerativo de um modo único em qualquer lugar do mundo", disse John Pagano, Diretor Executivo do Red Sea Global.

A AMAALA Marina possui 119 locais de atracação, pode acomodar superiates com mais de 100 metros e oferece uma gama completa de serviços náuticos, incluindo abastecimento, com instalações de manutenção e reparo previstas para os próximos anos. O AMAALA Yacht Club, com 7.900 metros quadrados, serve como centro de referência para a comunidade náutica do destino, ao oferecer instalações, serviços e experiências de classe mundial tanto para residentes como para proprietários de iates visitantes. As taxas de atracação e amarração são comparáveis ??às dos principais destinos náuticos europeus, enquanto os proprietários de iates que garantem vagas permanentes se beneficiam de uma série de privilégios exclusivos mediante parceiros selecionados do resort.

Dentro do AMAALA Yacht Club, membros e convidados podem desfrutar de uma seleção de espaços gastronômicos e sociais, incluindo o AMAALA Lounge, o ANQA, o 27°C e o The Deck, além de uma piscina na cobertura, salas de reuniões privativas e áreas dedicadas a encontros e eventos sociais.

A AYC Academy também irá oferecer programas de vela e experiências em esportes aquáticos, incentivando a participação em todos os níveis e faixas etárias.

O clube desempenha um papel essencial na promoção da presença da Arábia Saudita no cenário mundial da vela. Isso inclui ser um dos principais palcos da Grande Final da The Ocean Race 2027, uma das competições de vela mais prestigiadas do mundo. O clube também será sede uma série de eventos internacionais de iatismo ao longo do ano.

Os membros e convidados do clube terão acesso a resorts de luxo recém-inaugurados em AMAALA, como Four Seasons, Six Senses, Rosewood, Equinox e Nammos, com mais dois resorts previstos para os próximos meses. Os visitantes poderão desfrutar de opções sofisticadas de bem-estar, esportes aquáticos de alto nível, programação cultural, instalações artísticas e espaços sociais vibrantes, criando um destino singular que reinventa o estilo de vida náutico. Com temperaturas médias de 26°C durante toda a temporada e mínimas médias de 23°C, AMAALA oferece um ambiente confortável para navegação durante todo o ano para proprietários de iates, convidados e tripulantes. Localizado a apenas 45 minutos do Aeroporto Internacional de Alwajh, o destino também oferece acesso e conectividade convenientes a visitantes internacionais.

Projetado pela HKS Architects, o iate clube se inspira nas formações rochosas esculpidas da costa do Mar Vermelho, expressas através de seus terraços em balanço, herança marítima e formas arquitetônicas tradicionais árabes. A icônica estrutura foi concebida para servir como ponto de encontro permanente à comunidade internacional de vela e iatismo.

Assim como o destino em geral, o AMAALA Yacht Club é alimentado inteiramente por energia renovável, refletindo o compromisso da Red Sea Global com o desenvolvimento responsável e o turismo regenerativo.

Sobre a Red Sea Global

A Red Sea Global (RSG) é uma incorporadora imobiliária verticalmente integrada com um portfólio diversificado que abrange turismo, residências, experiências, infraestrutura, transporte, saúde e serviços. Isso inclui os destinos de turismo regenerativo de luxo The Red Sea, que começou a receber hóspedes em 2023, e AMAALA, que recebeu seus primeiros hóspedes em 2026.

Um terceiro destino, o Thuwal Private Retreat, foi inaugurado em 2024. A RSG também foi encarregada das obras de desenvolvimento no Aeroporto Internacional de Al Wajh, com foco na modernização do terminal e da infraestrutura.

A RSG é uma empresa do Fundo de Investimento Público (PIF) e um pilar da ambição da Arábia Saudita de diversificar sua economia. Em seu crescente portfólio de destinos, subsidiárias e negócios, a RSG busca liderar o mundo rumo a um futuro mais sustentável, mostrando como o desenvolvimento responsável pode elevar as comunidades, impulsionar as economias e melhorar o meio ambiente.

Sobre o AMAALA Yacht Club

O AMAALA Yacht Club é um novo centro internacional para iates de luxo dentro do complexo AMAALA, um destino de bem-estar ultraluxuoso situado na reserva real protegida Príncipe Mohammed bin Salman. Combinando infraestrutura de marina de classe mundial, design contemporâneo e hospitalidade excepcional, o AMAALA Yacht Club serve como porta de entrada para o Mar Vermelho, uma das áreas de navegação mais inexploradas do mundo.

A marina com 119 locais de atracamento acomoda superiates com mais de 100 metros e oferece um porto de entrada internacional completo. Situado a cerca de 200 milhas náuticas ao sul do Canal de Suez, o iate clube está idealmente localizado para embarcações que desejam explorar águas além do Mediterrâneo e do Caribe, além de proporcionar uma base de inverno atraente tanto para iates particulares como para iates fretados.

Projetado pelo escritório de arquitetura internacionalmente renomado HKS, o clube de 7.900 metros quadrados reúne elegantes espaços para refeições, salões privativos, um deck com piscina e uma programação anual de eventos sociais e de vela. O AMAALA Yacht Club também abriga a AYC Academy, que oferece programas de vela para todas as idades e níveis de habilidade, inspirando a próxima geração de velejadores e consolidando o Mar Vermelho como um centro emergente de excelência em vela.

O AMAALA Yacht Club será sede de importantes eventos internacionais de vela, incluindo a The Ocean Race em 2027, consolidando sua posição como um novo centro mundial para iatismo e vela no Mar Vermelho.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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