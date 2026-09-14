Emirados Árabes Unidos e Minas Gerais aprofundam parceria

A Embaixada dos Emirados Árabes Unidos no Brasil e o Governo do Estado de Minas Gerais estão fortalecendo o diálogo econômico e explorando novas oportunidades para comércio, investimento e parcerias de longo prazo entre setores estratégicos.



Uma delegação de Minas Gerais reuniu-se com Sua Excelência Sharif Essa Al Suwaidi, Embaixador dos Emirados Árabes Unidos na República Federativa do Brasil, para apresentar o potencial econômico do estado e discutir áreas de interesse mútuo com empresas dos Emirados.



Durante a reunião, Luiz Otávio Gonçalves, Secretário-Geral do Governo de Minas Gerais, e Mila Costa, Secretária de Estado para o Desenvolvimento Econômico, entregaram formalmente uma carta oficial convidando uma delegação dos Emirados Árabes Unidos a visitar o estado. A visita proposta permitirá que representantes dos Emirados Árabes Unidos se relacionem diretamente com autoridades governamentais, instituições e empresas e explorem oportunidades potenciais de investimento.



"Minas Gerais é um dos estados mais dinâmicos e competitivos do Brasil. Sua economia diversificada, forte perfil orientado para exportações e compromisso com a inovação e sustentabilidade fazem dela um parceiro econômico natural para os Emirados Árabes Unidos", disse S.E. o Embaixador Al Suwaidi. "Acolhemos a oportunidade de aprofundar esse diálogo e identificar áreas onde nossos países possam construir parcerias de longo prazo que gerem valor para ambos os lados."



As discussões abrangeram diversos setores, incluindo infraestrutura, logística, aviação, energia, combustíveis sustentáveis, agronegócio, segurança alimentar, mineração, tecnologia e inovação. Minas Gerais combina uma base industrial diversificada com forte produção agrícola e mineral e um ecossistema tecnológico cada vez mais importante, oferecendo oportunidades para maiores laços comerciais com os Emirados Árabes Unidos e, por meio dos Emirados, com mercados do Oriente Médio, Ásia e África.



A reunião representou um passo importante para fortalecer os laços entre as duas partes e destacar as oportunidades disponíveis em Minas Gerais, segundo Mila Costa.



"Fomos muito calorosamente recebidos pela Embaixada dos Emirados Árabes Unidos e pelo Embaixador, que nos apresentou vários investidores dos Emirados Árabes Unidos interessados em conhecer oportunidades em Minas Gerais. Nossas expectativas estão entre as melhores possíveis porque existem muitas afinidades entre o Estado de Minas Gerais e os Emirados Árabes Unidos, com uma convergência de interesses que podem promover o desenvolvimento econômico em áreas estratégicas tanto para Minas Gerais quanto para os Emirados Árabes Unidos", disse Costa.



A reunião também destacou o engajamento existente dos Emirados Árabes Unidos no Brasil, incluindo o projeto da Mubadala Capital por meio da Acelen Renováveis para estabelecer uma cadeia de valor baseada em macaúba e desenvolver uma biorrefinaria em grande escala focada em combustível sustentável de aviação (SAF) e diesel renovável.



"Os Emirados Árabes Unidos reconhecem o enorme potencial do Estado de Minas Gerais como parceiro econômico estratégico. O estado possui fortes capacidades em áreas cada vez mais importantes para os Emirados Árabes Unidos, incluindo segurança alimentar, energia, logística, inovação e desenvolvimento sustentável", disse Muna Al Falahi, chefe de Assuntos Econômicos. "A Embaixada dos Emirados Árabes Unidos no Brasil continuará a facilitar o diálogo entre instituições e empresas de ambos os lados e a apoiar oportunidades de cooperação de longo prazo."



Aviação e logística também foram destacadas como áreas com potencialidade

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Em busca de maior cooperação, com o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte – Confins servindo como uma importante plataforma logística para o estado, enquanto as empresas dos Emirados Árabes Unidos já possuem forte presença nos setores de aviação e logística do Brasil.



"Fomos muito bem recebidos, e isso abre portas para futuras parcerias. Viemos aqui para entender o que Minas Gerais precisa fazer para estabelecer bons contratos, parcerias e cooperação com os Emirados Árabes Unidos. Viemos ouvir, e também fomos ouvidos, o que foi um prazer. Foi uma conversa muito produtiva e, tenho certeza, será apenas a primeira de muitas outras que virão", disse Luiz Otávio Gonçalves, Secretário-Geral do Governo de Minas Gerais.



A reunião reuniu representantes da Embaixada dos Emirados Árabes Unidos, do Governo de Minas Gerais, da Invest Minas, do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte–Confins, do Grupo AD Ports, da Abu Dhabi Investment Company, da dnata e de outras empresas dos Emirados Árabes Unidos.



Após a reunião, a Seção Econômica da Embaixada dos Emirados Árabes Unidos continuará trabalhando com o Governo do Estado de Minas Gerais, a Invest Minas e o setor privado para facilitar conexões institucionais e identificar áreas concretas para futura cooperação.