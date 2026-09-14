Tiago Costa alerta: vender mais não significa ter lucro

Tiago Costa, CFP® e fundador da Plenum Capital, apontou que, diante de custos elevados, crédito mais caro e prazos de recebimento ampliados, diversas empresas registram aumento de vendas sem correspondente expansão do caixa. O especialista atribuiu o desequilíbrio à margem operacional reduzida, ao descompasso entre despesas e receitas e à ausência de rotinas de controle financeiro.

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Em entrevista, Costa ressaltou que o crescimento sustentável deve ser medido por lucro, margem, capital de giro e capacidade de geração de caixa, e não exclusivamente pelo volume de faturamento. "O desafio não é apenas vender mais. É crescer com lucro e caixa, sem transformar o aumento do faturamento em uma fragilidade financeira", afirmou.

Com mais de 15 anos de atuação no mercado financeiro, Costa desenvolveu sua carreira no setor bancário antes de fundar a Plenum Capital, empresa que presta serviços de planejamento financeiro, organização contábil empresarial e consultoria patrimonial. Ele destaca que a falta de capital de giro costuma refletir problemas estruturais, como margens insuficientes, custos não monitorados, prazos desalinhados, precificação inadequada ou decisões tomadas sem indicadores claros.

A metodologia adotada pela Plenum inclui diagnóstico financeiro, estruturação de demonstração de resultados gerencial, análise de fluxo de caixa, avaliação de custos e margens, definição de preço de venda, cálculo do ponto de equilíbrio e planejamento de capital de giro. O objetivo é transformar informações contábeis em decisões operacionais, permitindo ao empresário identificar o custo real de operação, a margem efetiva de cada produto ou serviço e o faturamento necessário para alcançar o equilíbrio.

Entre os erros mais frequentes observados por Costa estão a confusão entre faturamento e lucro, a mistura de contas pessoais e empresariais, a ausência de monitoramento do fluxo de caixa, a precificação sem conhecimento dos custos e a contratação de crédito sem análise da capacidade de pagamento. O crescimento sem planejamento pode pressionar o caixa, pois o aumento de vendas pode exigir maior estoque, contratação de equipe e prazos de recebimento mais longos.

Em um cenário de juros elevados e inflação de insumos, a gestão financeira assume papel estratégico nas decisões sobre estoque, prazos, preços e investimentos. Costa atende empresas dos setores de comércio, distribuição, prestação de serviços, indústria e profissionais liberais, adaptando o trabalho ao estágio de gestão de cada negócio.

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A Plenum Capital opera a partir de São José do Rio Preto e oferece atendimento nacional por meio de plataformas online. Por questões de confidencialidade, a empresa não divulga número consolidado de clientes, mas avalia os resultados pela evolução da organização financeira e da previsibilidade de caixa dos atendidos. "Uma empresa saudável não é necessariamente aquela que mais vende, mas aquela que consegue transformar vendas em margem, lucro e caixa", concluiu Costa.