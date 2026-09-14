Automobilismo se torna plataforma de relacionamento B2B

Empresas que atuam no mercado B2B têm buscado estreitar o relacionamento com clientes e decisores por meio da participação em eventos de automobilismo, como a etapa da Porsche Cup Brasil realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O ambiente da competição, que reúne tecnologia embarcada, análise de dados e alta performance em pista, permite que marcas associem seus produtos e serviços a atributos de precisão, eficiência e inovação.

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De acordo com levantamento da plataforma Bizzabo sobre o mercado de eventos, 78% dos organizadores consideram os encontros presenciais o canal de marketing mais impactante, e 80% avaliam esse formato como crítico para o sucesso dos negócios. Esses indicadores reforçam a tendência de empresas técnicas utilizarem eventos de alto desempenho como complemento à comunicação digital.

A LUZA Group participou da etapa de Interlagos com uma ação direcionada a clientes e stakeholders. Tiago Monteiro, CEO da empresa, destacou que o cenário da corrida facilita a aproximação de temas técnicos a conversas de negócio, afirmando que "o automobilismo reúne precisão, dados e tomada de decisão em alta pressão, temas próximos à engenharia e à tecnologia". Na edição anterior da Porsche Cup, realizada em 12 de julho no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, Portugal, a LUZA Group teve sua marca estampada em um dos veículos participantes, reforçando a continuidade da estratégia.

Em mercados B2B, os ciclos de decisão costumam ser mais longos e exigem maior confiança entre as partes. A presença em eventos presenciais cria oportunidades de diálogo direto, fora dos canais tradicionais de venda, e permite que empresas demonstrem competências técnicas em um contexto prático. No automobilismo, a correlação entre a modalidade e áreas como engenharia, eficiência operacional e uso de dados intensifica o potencial de branding corporativo.

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A iniciativa da LUZA Group ilustra como organizações de engenharia e tecnologia estão explorando eventos de alto desempenho para fortalecer relacionamentos corporativos, ampliar a visibilidade de suas soluções e consolidar reputação no mercado.