Nos bastidores: como estudantes aprenderam a confiar em suas próprias vozes com o Doha Debates

Durante o ensino médio, ao participar do Modelo das Nações Unidas, Dahlia Al-Ansari aprendeu a defender os interesses de um país que fora designada para representar. Mas quando o Doha Debates a convidou para participar de um debate aberto ao público em Toronto, em julho deste ano, ela se deparou com um desafio inédito: compartilhar suas próprias convicções sobre um tema atual.

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Students from Qatar, Canada and Mexico during their visit to the University of Toronto as part of the Doha Debates Town Hall experience in Canada. (Photo: AETOSWire)

Estudante de ciências biológicas de 18 anos na Universidade Carnegie Mellon no Catar, Al-Ansari não viajou para defender uma posição preestabelecida. Em vez disso, descobriu que estava ali para pensar de forma crítica, expressar seu próprio ponto de vista e se manter aberta a perspectivas diversas.

Essa mudança exigiu que ela navegasse por águas desconhecidas, mas "estou feliz por isso ter acontecido", diz ela. "Isso está me mostrando a importância de defender minhas próprias ideias."

Al-Ansari estava entre os 20 estudantes do Catar, Canadá e México que passaram dias reveladores preparando-se para o debate ao vivo. O evento, intitulado "Torcida de futebol: comunidade ou mercadoria?", explorou o impacto do grande capital na cultura dos torcedores de futebol. O grupo de estudantes juntou-se aos convidados Shireen Ahmed, David Goldblatt e Kely Nascimento para uma conversa ampla e reflexiva sobre se investidores poderosos corromperam o futebol e seus torcedores ou se proporcionaram ao esporte uma evolução em escala global.

O debate, uma colaboração entre o Doha Debates e a iniciativa "Years of Culture" (Anos de Cultura) do Catar, reuniu jovens dos países parceiros deste ano para uma interação aberta com diferentes culturas. Desde 2012, a iniciativa "Years of Culture" concentra-se em construir relacionamentos duradouros por meio do intercâmbio cultural.

Embora a preparação tenha abrangido tanto técnicas de debate quanto discussões focadas no futebol, muitos estudantes afirmaram que o resultado mais valioso foi aprender a confiar em suas próprias vozes em meio a opiniões divergentes.

Para J Lina El Zeini, estudante de Economia Internacional da Universidade Georgetown, essa constatação significou superar a insegurança pessoal. "Tive dificuldades no início. Fiquei nervosa, enrosquei-me em algumas palavras e senti que tinha cometido erros", disse a jovem palestino-canadense de 20 anos. Ao final do evento, as coisas haviam mudado: "Não só ganhei mais confiança ao falar em público, como também percebi que minha voz tem valor e que quero continuar participando de diálogos significativos", disse ela.

A transformação dos estudantes, na verdade, não aconteceu por acaso, mas foi planejada. A jornada que antecedeu o debate foi estruturada intencionalmente para ajudá-los a lidar com o estresse, a lidar com opiniões divergentes e a ganhar confiança.

Para Ayaan Khan, estudante de 20 anos da Universidade de Toronto, a transformação significou apresentar-se "não como alguém em busca da resposta perfeita, mas como alguém preparado para interagir, contribuir e crescer junto com os outros".

Quando os estudantes chegaram ao Terminal Theatre, em Toronto, no dia 8 de julho, já haviam passado dias praticando como interagir apesar das diferenças e como falar com base em convicções pessoais. Com as câmeras ligadas e as luzes acesas, eles ouviram atentamente, compartilharam suas opiniões e deixaram de lado hábitos de conversação que mantinham há muito tempo.

Quando chegou a sua vez de falar, Al-Ansari sentiu aquele velho impulso de recorrer a algo ensaiado, mas resistiu. "Decidi dizer o que eu vinha pensando nos últimos três minutos", disse ela.

El Zeini vivenciou um avanço semelhante e encontrou seu ritmo: “O feedback extremamente positivo que recebi do público confirmou aquilo a que quero me manter fiel”, disse ela. “Fale sobre o que você acredita ser certo e confie que as pessoas estarão com você nessa.”

Toda a experiência se traduziu em pura empolgação para Jose Emiliano, estudante mexicano de ciência política na Universidade Carleton, em Ottawa, toda a experiência se traduziu em puro entusiasmo. Após o debate, ao ser convidado a avaliar — em uma escala de um a cinco — sua disposição para sair da zona de conforto, ele não hesitou. "Cinco", disse ele.

O episódio completo do debate público já está disponível nos canais do YouTube, do Doha Debates e da Al Jazeera English.

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Fonte:AETOSWire

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Sumi Alkebsi

Diretora de Comunicação e Marketing

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