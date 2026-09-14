Summit sobre gestão de contratos reúne líderes e autoridades

Belo Horizonte receberá, em 20 de outubro de 2026, o Summit de Gestão de Contratos, Terceiros e Tecnologia, no Centro de Convenções CDL/BH na Av. João Pinheiro. Com programação das 8h às 20h, o encontro é o primeiro a ser realizado sob esse formato e nome, mas representa o 33º evento organizado por Márcio Barros ao longo de sua carreira, iniciada em 2016. A edição também marcará os dez anos da Academia de Contratos, iniciativa dedicada à formação de profissionais e à evolução da maturidade da Gestão de Contratos no país.

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O encontro é idealizado por Márcio Barros, que desde 2016 organiza eventos voltados à Gestão de Contratos, Suprimentos e Governança. Ao longo da carreira, Barros já promoveu outros 32 eventos, com nomes e formatos diferentes entre si, alguns de maior porte e outros mais restritos. Esse histórico construiu, ao longo da década, uma comunidade recorrente de executivos, gestores, fiscais, compradores, especialistas e lideranças de organizações de diferentes portes e setores da economia.

A Gestão de Contratos reúne etapas como elaboração, negociação, execução, acompanhamento e encerramento dos acordos firmados por uma organização, enquanto a Gestão de Terceiros trata do relacionamento com fornecedores, prestadores de serviço e parceiros contratados, incluindo processos de seleção, acompanhamento de desempenho e conformidade regulatória. As duas disciplinas aparecem como eixos centrais da programação da edição de 2026, ao lado de discussões sobre tecnologia aplicada a esses processos.

Entre os profissionais que já participaram de eventos anteriores organizados por Barros estão representantes de empresas como Vale, Anglo American, AngloGold Ashanti, Gerdau, Samarco, CSN e Hydro Paragominas, de setores como mineração, energia, siderurgia e infraestrutura. A presença recorrente de companhias de grande porte reflete o interesse do mercado por discussões aprofundadas sobre contratos, fornecedores e tecnologia aplicada à gestão empresarial, temas que têm ganhado espaço em áreas como jurídico, suprimentos, compliance, controladoria e tecnologia da informação.

A programação do Summit reúne palestras e debates estratégicos conduzidos por nomes do mercado, além da apresentação e premiação de projetos de destaque na área. Entre os temas previstos estão a aplicação de inteligência artificial na gestão de contratos, a avaliação de riscos em programas de gestão de terceiros, critérios ESG na cadeia de fornecedores e o uso de tecnologia na análise de desempenho contratual. O evento também contempla o reconhecimento de profissionais que se destacaram ao longo do ano e uma feira de soluções dedicada a tecnologias, ferramentas e inovações voltadas à Gestão de Contratos, Suprimentos e Gestão de Terceiros, com espaço para demonstrações práticas e trocas entre fornecedores de tecnologia e profissionais da área.

Para Márcio Barros, CEO da MPH Consultoria e fundador da Academia de Contratos, o novo formato representa um marco em uma trajetória de eventos que já soma 33 iniciativas ao longo da carreira. "Este é o primeiro Summit que organizo, mas ao longo da minha carreira já organizei outros 32 eventos. Completar dez anos de Academia de Contratos junto com esse novo momento mostra o quanto esse tema passou a ocupar espaço nas empresas", avalia.

A Academia de Contratos nasceu como braço da MPH Consultoria, empresa fundada em 2018 e especializada em Gestão de Contratos, Suprimentos, Governança e Gestão de Terceiros, com atuação que já alcançou mais de 17 países. A consultoria está estruturada em três frentes, Consultoria e Auditoria, Treinamentos e Eventos, e Softwares para Gestão de Contratos e Suprimentos, e é conduzida por Barros ao lado da sócia Marianna Keller. Ao longo dos anos, Barros também passou a compartilhar conteúdos sobre o tema com uma comunidade de mais de 32 mil seguidores, reforçando o alcance das discussões sobre Gestão de Contratos fora dos ambientes corporativos tradicionais.

Um dos destaques da programação é a entrega do Troféu Barros-Degan, prêmio idealizado por Barros que chega à quinta edição dedicada ao reconhecimento de profissionais e organizações que se destacam em Gestão de Contratos. Entre as empresas já reconhecidas pela iniciativa estão Jaguar Mining e Samarco, o que ilustra a abrangência de setores que têm buscado aprimorar seus processos contratuais e de relacionamento com fornecedores ao longo da última década.

"A Gestão de Contratos deixou de ser vista como uma atividade apenas administrativa. Hoje ela ocupa um espaço estratégico, ligado à proteção de valor, à gestão de riscos e à governança das empresas. Um encontro como este existe para reunir quem vive essa transformação no dia a dia e trocar experiências sobre os caminhos que o setor está tomando", complementa Márcio Barros.

A expectativa da organização é que a edição de 2026 reúna profissionais de diferentes regiões do país em um dia de programação que combina palestras, debates, apresentação de tecnologias e reconhecimento de trajetórias dentro do setor. O histórico construído por Barros ao longo de 33 eventos também acompanha um movimento mais amplo de profissionalização da área no Brasil, com empresas de diferentes portes passando a estruturar equipes, políticas internas e processos dedicados especificamente à Gestão de Contratos, Suprimentos e Governança nos últimos anos.

Segundo os organizadores, a proposta do Summit é reunir conhecimento, tecnologia, empresas e profissionais em um mesmo ambiente de trocas, formando o que descrevem como um ecossistema voltado aos desafios atuais da Gestão de Contratos, Suprimentos e Gestão de Terceiros no país.

Para além da comemoração dos dez anos da Academia de Contratos, o Summit chega como o mais recente de uma série de eventos organizados por Barros ao longo de sua trajetória, com a proposta de aproximar teoria, prática e tecnologia em torno da Gestão de Contratos, Terceiros e Governança, consolidando um espaço de encontro entre profissionais, empresas e especialistas que acompanham, de perto, essa evolução no cenário corporativo brasileiro ao longo da última década.

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Assessoria de imprensa.