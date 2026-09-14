Mercer, líder em pessoas e investimentos, adota marca Marsh

A Marsh?(NYSE: MRSH), empresa global em serviços profissionais, anunciou que sua área de Pessoas e Investimentos — a Mercer —, adotou a marca Marsh em primeiro de setembro deste ano. A Mercer faz parte da Marsh desde 1959, ajudando os clientes a alcançar seus objetivos de investimento, moldar o futuro do trabalho e melhorar os resultados de saúde e aposentadoria de seus colaboradores.

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Em outubro de 2025, a Marsh anunciou que seus negócios passariam a operar sob uma única marca, para refletir melhor suas capacidades combinadas, sua escala e o impacto gerado para clientes e para o mercado.

Pat Tomlinson, CEO de Marsh People and Investments (anteriormente Mercer), afirma: “Em um mundo em constante mudança, nossos clientes precisam da amplitude de capacidades, conhecimento e escala que podem acessar por meio da Marsh.”

“A marca Marsh ampliada se baseia em tudo o que fez da Mercer uma grande empresa: nossa experiência, nossa especialização e nossos dados em saúde e benefícios, investimentos e previdência, além de força de trabalho e remuneração”, continua o Sr. Tomlinson. “Sob uma marca unificada, poderemos gerar um impacto ainda maior entre nossos colegas, clientes e comunidades em todo o mundo”.

“A Mercer deixou uma marca profunda em organizações e pessoas por mais de 90 anos. Hoje, levamos esse legado extraordinário sob uma única marca: Marsh. Essa evolução reflete a força de uma organização mais integrada e com maiores capacidades para atender nossos clientes na América Latina e no Caribe, contribuindo de forma ainda mais significativa para os desafios atuais”, afirma André Maxnuk, Presidente de Marsh People and Investments para a América Latina.

“A adoção da marca Marsh marca um novo capítulo para o nosso negócio no Brasil. Unimos sob uma identidade única a tradição e a especialização construídas pela Mercer com a escala e as capacidades ampliadas da Marsh, para apoiar nossos clientes na tomada de decisões mais seguras em remuneração, gestão de talentos, estrutura organizacional, previdência, investimentos, saúde e benefícios”, declara Eduardo Marchiori, Presidente da Marsh People and Investments no Brasil.

Para mais informações, basta acessar corporate.marsh.com

Sobre a Marsh



A Marsh?(NYSE: MRSH) é líder global em riscos, resseguro, capital, pessoas, investimentos e consultoria de gestão, atendendo clientes em 130 países. Com receita anual de US$ 27 bilhões e mais de 95 mil profissionais, a Marsh busca contribuir para a construção de confiança para prosperar por meio do poder da perspectiva.

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