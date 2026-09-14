Por que visitar o Chile nas Fiestas Patrias

Para quem planeja viajar ao Chile, setembro pode ser uma oportunidade de conhecer o país por um ângulo diferente dos roteiros mais tradicionais. Durante as Fiestas Patrias, celebração que marca a independência chilena, cidades de diferentes regiões ganham as famosas "fondas", festas populares com gastronomia típica, música e manifestações culturais que aproximam o visitante dos costumes locais. Dessa forma, a JetSMART, companhia aérea de ultra baixo custo da América Latina, indica o período como uma oportunidade para os brasileiros combinarem a viagem internacional com experiências culturais e conhecerem um lado menos explorado do país.

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As Fiestas Patrias comemoram duas datas centrais para o país: 18 de setembro, Dia da Independência, que marca a formação da Primeira Junta Nacional de Governo em 1810 e o início do processo de independência chilena. Já em 19 de setembro é celebrado o Dia das Glórias do Exército. Durante ambas as datas, as ruas se enchem de desfiles, música, danças folclóricas e bandeiras chilenas, em uma celebração que reflete o orgulho nacional e a identidade cultural do país.

Embora o motivo da celebração seja distinto, o clima e a dinâmica das Fiestas Patrias podem ser comparados às Festas Juninas do Brasil: é o momento em que trajes típicos, comidas, música, danças tradicionais e decorações tomam conta das ruas e praças, reunindo famílias e comunidades em torno de costumes que atravessam gerações.

Dados da Subsecretaria de Turismo do Chile indicam que as Fiestas Patrias estão entre os períodos de maior movimentação turística no país, com projeções que superam os 2 milhões de deslocamentos internos durante a celebração. A dimensão da festa, no entanto, vai além do turismo doméstico: ao reunir manifestações culturais, gastronomia e tradições que se espalham por diferentes regiões, o período também se apresenta como uma oportunidade para que visitantes internacionais conheçam uma faceta do Chile que muitas vezes fica fora dos circuitos convencionais.

Durante esse período, parques, praças e espaços públicos recebem as chamadas "fondas": recintos que costumam ser instalados em parques ou embaixo de grandes tendas e que reúnem, sob o mesmo teto, diferentes barracas com comida típica, jogos, bebidas e música ao vivo. Ali também acontecem danças típicas como a cueca, considerada a dança nacional do Chile, e pratos tradicionais, como empanadas e anticuchos, além do clássico terremoto, um drink tradicional do país. Além de Santiago, a celebração também convida os visitantes a conhecerem outras cidades do país, como Valparaíso e Viña del Mar, onde as Fiestas Patrias também são vividas com grande participação popular.

Essa ampliação das possibilidades de viagem também acompanha uma mudança na forma como os turistas escolhem seus destinos e períodos de viagem, priorizando cada vez mais experiências culturais e momentos específicos do calendário local. "Cada vez mais, o viajante busca escolher o período da viagem a partir das experiências que deseja viver no destino. As Fiestas Patrias são um exemplo disso: ao viajar para o Chile em setembro, o brasileiro encontra uma programação cultural que dificilmente aparece nos roteiros tradicionais. É uma oportunidade de conhecer o país por uma perspectiva diferente, mais próxima de seus costumes e tradições", afirma Verónica Marambio, Gerente Comercial de Mercados Internacionais e Desenvolvimento Regional da JetSMART.

A especialista da companhia conta que a época também favorece quem deseja explorar o país com temperaturas mais amenas, já que setembro marca a transição para a primavera. Com isso, o viajante pode combinar as celebrações com passeios urbanos, visitas a regiões vitivinícolas e escapadas para áreas naturais, ampliando o roteiro além dos principais pontos turísticos.

Chile mais acessível para os viajantes brasileiros

O aumento da conectividade entre Brasil e Chile ampliou as possibilidades para os brasileiros que desejam conhecer o país em diferentes épocas do ano. Nesse cenário, a JetSMART vem expandindo sua presença no mercado brasileiro e sua rede de destinos na América do Sul, acompanhando o crescimento da demanda por viagens internacionais na região. Somente no Chile, a JetSMART conecta 4 rotas diretas a partir do Brasil — Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis —, parte da conexão que vem se mantendo entre os dois países nos últimos anos.

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Com uma malha que conecta o Brasil a diferentes destinos da América do Sul, a JetSMART vê nas Fiestas Patrias um dos momentos em que o Chile ganha uma perspectiva especialmente interessante para os viajantes brasileiros. Mais do que uma data comemorativa, ela se consolida como um dos momentos mais representativos da cultura chilena, revelando um país que vai além dos circuitos habituais e convida o visitante a viver seu cotidiano de forma mais próxima.