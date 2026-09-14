ANTT aprova modelo de Vale Pedágio por placa da NDD TECH

A Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou o modelo operacional de Vale-Pedágio Obrigatório da NDD TECH que utiliza identificação automática de placas veiculares por Reconhecimento Óptico de Caracteres. A solução é resultado da parceria tecnológica entre a NDD e a MeuPedágio, especializada em tecnologia para mobilidade, pagamentos rodoviários e soluções por placa.

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A aprovação consta da Decisão SUROC nº 550, de 3 de setembro de 2026, publicada no Diário Oficial da União em 11 de setembro de 2026. O ato estabelece que o modelo pode utilizar a placa do veículo como elemento de identificação automática nas operações de VPO e entrou em vigor na data da publicação.

Na prática, o novo modelo permite integrar a identificação veicular por OCR ao fluxo operacional do Vale-Pedágio Obrigatório. A tecnologia reconhece automaticamente a placa e associa a passagem ao registro eletrônico correspondente, criando uma jornada mais simples para os participantes da operação e ampliando a capacidade de rastreabilidade do processo.

A NDD já era habilitada como Fornecedora de Vale-Pedágio Obrigatório pela Deliberação ANTT nº 427, de 9 de outubro de 2020. A nova decisão não representa uma nova habilitação da empresa: ela aprova especificamente o modelo operacional de VPO com identificação automática de placas apresentado à Agência.

“A aprovação pela ANTT reconhece um modelo construído para tornar o Vale-Pedágio mais simples, digital e integrado à operação rodoviária. A parceria com a NDD une a experiência de uma fornecedora habilitada à nossa tecnologia de pagamentos por placa, criando uma solução preparada para atender transportadores, embarcadores e concessionárias”, afirma Eder Leônidas Regiani, fundador e diretor da MeuPedágio.

Para a MeuPedágio, a decisão representa mais um avanço na consolidação do VPO Digital por placa. A empresa atua como parceira tecnológica da NDD na solução aprovada, aportando sua plataforma, integrações e conhecimento do ecossistema de arrecadação rodoviária.

O modelo aprovado convive com outros sistemas operacionais de Vale-Pedágio Obrigatório utilizados em âmbito regional ou local. A própria decisão determina que novos modelos e sistemas poderão ser incluídos desde que recebam aprovação prévia da ANTT.

Sobre a MeuPedágio

A MeuPedágio é uma empresa brasileira de tecnologia especializada em mobilidade e pagamentos rodoviários. Suas soluções conectam fornecedores de pagamento, transportadores, embarcadores e concessionárias por meio de plataformas digitais, integrações e identificação veicular por placa. No Vale-Pedágio Obrigatório, a empresa desenvolve a infraestrutura tecnológica do VPO Digital por placa em parceria com fornecedores habilitados.

Sobre a NDD

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A NDD é uma empresa brasileira de tecnologia que desenvolve soluções para os mercados logística e fiscal-financeiro. Com mais de 25 mil clientes, atua na automação e integração de operações de transporte. Habilitada pela ANTT como Fornecedora de Vale-Pedágio Obri