ICT.R oferece modalidades em cirurgia robótica em Urologia

O Instituto de Cirurgia Robótica do Triângulo (ICR.T), em parceria com o Hospital UMC (Uberlândia Medical Center), lança o Curso e Certificação em Cirurgia Robótica em Urologia, voltado exclusivamente para médicos urologistas interessados em capacitação, aperfeiçoamento e certificação na área. O programa foi estruturado para oferecer diferentes níveis de formação, acompanhando o profissional desde os fundamentos da cirurgia robótica até a prática em console, conforme a modalidade escolhida.

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Coordenado pelos urologistas Dr. Victor Hugo Borges Silva e Dr. Leandro Alves de Oliveira, o programa conta ainda com a participação de médicos preceptores com experiência em cirurgia robótica. As atividades práticas serão realizadas no Hospital UMC, em Uberlândia, centro equipado com plataforma robótica da Vinci e estrutura para treinamento e simulação.

Para o Dr. Victor Hugo Borges Silva, a formação de um cirurgião robótico precisa envolver diferentes etapas antes da atuação no console. Para o coordenador, “a cirurgia robótica exige uma curva de aprendizado que não se resume ao domínio da plataforma. O profissional precisa compreender os fundamentos da tecnologia, desenvolver habilidades técnicas no simulador, acompanhar a dinâmica do centro cirúrgico e, progressivamente, assumir novas funções dentro da equipe. A proposta do curso é justamente respeitar essa trajetória de aprendizado”.

Formação estruturada em três modalidades

O programa oferece três formatos de capacitação: Básico, Intensivo e Avançado, permitindo que o urologista escolha a formação de acordo com seu momento profissional e seus objetivos.

O Curso Básico tem duração de três meses, com encontros mensais de dois dias. A programação inclui formação conceitual, 10 horas de treinamento em simulador virtual e acompanhamento de 10 cirurgias robóticas, proporcionando ao aluno contato com a rotina do centro cirúrgico, a dinâmica da equipe e etapas como o posicionamento da plataforma.

Já o Curso Intensivo também tem duração de três meses, mas concentra uma carga prática maior, com encontros mensais de quatro dias. A programação inclui 40 horas de treinamento em simulador, participação como auxiliar em procedimentos robóticos e prática em console em dez cirurgias, sempre sob orientação dos preceptores.

A modalidade Avançada foi estruturada em uma jornada de dez meses, com encontros presenciais mensais de dois dias e aproximadamente 100 horas de imersão teórica e prática. O percurso inclui formação conceitual, treinamento em simulador, observação cirúrgica, assistência em procedimentos, prática no Laboratório Strattner, além de participação em cirurgias no console sob supervisão.

Segundo o Dr. Victor Hugo, a progressão das atividades é um dos diferenciais da proposta. “Nosso propósito é oferecer ao urologista uma formação progressiva e baseada na experiência prática. O contato com diferentes etapas do procedimento permite que o cursando entenda não apenas como utilizar a tecnologia, mas também como ela se integra ao planejamento cirúrgico e ao trabalho de toda a equipe”, esclarece.

Experiência prática em diferentes procedimentos

Durante a formação, os alunos poderão acompanhar procedimentos urológicos realizados com auxílio da tecnologia robótica, de acordo com a demanda do serviço. Entre eles estão prostatectomia radical, prostatectomia transvesical, nefrectomias parcial e radical, nefroureterectomia, cistectomias, pieloplastia, reimplante ureteral e adrenalectomia.

No formato avançado, após as etapas de preparação, treinamento e avaliação, o aluno poderá participar de procedimentos no console sob supervisão dos preceptores, etapa que integra a jornada de formação e certificação.

“O treinamento supervisionado é fundamental porque permite que o desenvolvimento das habilidades aconteça em um ambiente estruturado, com acompanhamento de profissionais experientes e feedback ao longo do processo. Isso torna a formação mais consistente e ajuda o cirurgião a compreender seus próprios avanços e os pontos que ainda precisam ser aprimorados”, explica Victor Hugo.

Certificação

O Curso Avançado contempla a certificação oficial Strattner–Intuitive na plataforma da Vinci, após o cumprimento das etapas previstas no programa e aprovação no Inservice realizado no Laboratório Strattner.

As modalidades Básica e Intensiva oferecem certificado de participação do Hospital UMC, centro certificador reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC), com possibilidade de realização posterior do TR-100, conforme os critérios aplicáveis.

Para o coordenador do programa, a criação do curso também representa um movimento de fortalecimento da formação em cirurgia robótica fora dos grandes centros tradicionais.

De acordo com o cirurgião, “a cirurgia robótica vem ampliando sua presença na medicina e, com isso, cresce também a necessidade de formar profissionais preparados para utilizar essa tecnologia de maneira responsável. Ter uma estrutura de capacitação no Triângulo Mineiro permite aproximar essa formação dos urologistas da região e contribuir para o desenvolvimento da cirurgia robótica de forma planejada e segura”.

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As inscrições e informações sobre as modalidades, valores e disponibilidade de vagas estão disponíveis no site do Instituto de Cirurgia Robótica do Triângulo (ICR.T)