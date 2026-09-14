Pearson e AWS: IA reforça valor do ensino superior para 74%

A Pearson (FTSE: PSON.L), maior empresa de aprendizagem do mundo, e a Amazon Web Services, Inc. (AWS), uma empresa da Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), apresentam os resultados da pesquisa “Prontidão para a IA: construindo a ponte entre o ensino superior e o mercado de trabalho no Brasil” (“AI Readiness: Building the Bridge from Higher Education to Work in Brazil”), que analisa como universidades, estudantes e empregadores brasileiros estão se preparando para um mercado de trabalho cada vez mais impactado pela inteligência artificial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No Brasil, os resultados mostram forte percepção sobre o valor do ensino superior na era da IA, mas também um descompasso entre a velocidade da transformação, o acesso às ferramentas e sua aplicação em situações reais de trabalho. O desafio é transformar exposição à IA em preparo prático, responsável e alinhado às necessidades do mercado.

Os dados: alto potencial, oportunidade clara

O estudo brasileiro ouviu 500 participantes — 350 estudantes de graduação, 100 líderes do ensino superior e 50 empregadores — como parte de uma pesquisa realizada em seis mercados.

Os principais achados incluem:

• 74% dos empregadores e 74% dos estudantes brasileiros acreditam que os avanços da IA tornam o ensino superior ainda mais essencial, uma das taxas mais altas entre os mercados analisados.

• 76% dos empregadores brasileiros esperam que o ritmo das mudanças trazidas pela IA aumente nos próximos dois anos. Apenas 17% dos estudantes acreditam que suas universidades acompanham a maior parte ou a totalidade dos avanços em IA, ante 38% dos líderes do ensino superior.

• 53% dos estudantes, 52% dos empregadores e 49% dos líderes do ensino superior demonstram interesse por um modelo híbrido que combine formação universitária e experiência prática.

• 42% dos empregadores apontam a distância entre conhecimento acadêmico e aplicação prática como barreira na contratação de recém-formados; outros 42% citam a falta de experiência prática com ferramentas de IA.

• 44% dos empregadores priorizam a capacidade de utilizar ferramentas de IA na contratação e outros 44%, a compreensão de seus riscos e limitações.

• Apenas 47% dos graduandos estão satisfeitos com a quantidade de conteúdo sobre IA no currículo — o menor percentual entre os mercados analisados — e entre 55% e 66% usam ferramentas obtidas por conta própria, fora das opções oferecidas pelas instituições.

• 30% dos estudantes não se sentem confortáveis em revelar aos professores que utilizam IA — o maior nível de uso não declarado entre os mercados analisados.

Os dados sugerem que não é o valor do diploma que está mudando, mas o que ele precisa comprovar em termos de preparo para o mercado: conhecimento aprofundado, experiência prática, uso responsável da IA e competências humanas.

“O estudo mostra que o Brasil reúne condições importantes para liderar uma nova etapa da educação na era da inteligência artificial: estudantes engajados, universidades mobilizadas e empregadores que reconhecem o valor da formação superior. Agora, o ponto decisivo é transformar esse potencial em prontidão real para o trabalho”, pontua Cinthia Nespoli, CEO da Pearson no Brasil. “Isso exige aproximar educação e empresas, ampliar o uso responsável da IA e desenvolver competências humanas indispensáveis, como adaptabilidade, comunicação, criatividade e capacidade de julgamento.”

Também há sinais de evolução. Entre os empregadores, 54% afirmam que os recém-formados chegam mais preparados do que há cinco anos. Eles destacam a agilidade para aprender (58%) e a capacidade de usar ferramentas digitais e de IA (52%). Já apenas 18% classificam criatividade e pensamento inovador como excelentes, abaixo da média de 27% dos mercados analisados.

Governança e investimento ainda são desiguais

Apenas 15% dos estudantes dizem conhecer claramente as diretrizes de suas universidades sobre IA, enquanto 42% desconhecem qualquer orientação institucional. Entre os líderes acadêmicos, 28% consideram significativos os investimentos em IA e 16% os classificam como mínimos ou inexistentes. Além disso, 34% dos empregadores citam hábitos inadequados de uso de IA — como dependência excessiva ou aceitação não crítica dos resultados — como desafio entre recém-formados.

“O Brasil tem uma oportunidade única: um ecossistema de ensino superior robusto, estudantes com alto engajamento em tecnologia e empregadores que já reconhecem o valor da IA. O que falta é a ponte — diretrizes claras de governança, formação prática e parcerias entre setor público, academia e indústria. A AWS está comprometida em ajudar a construir essa ponte, oferecendo infraestrutura de nuvem e IA, programas de capacitação gratuitos e colaboração com universidades e governos em todo o país”, afirma Paulo Cunha, Diretor para o Setor Público da AWS Brasil.

A solução: aproximar educação e trabalho para transformar acesso em prontidão aplicada

A prontidão para a IA exige mais do que acesso à tecnologia: depende de sistemas que conectem currículo, orientação institucional, prática e necessidades do mercado.

Pearson e AWS identificaram seis pontos de atrito nessa jornada:

• Ritmo: distância entre a velocidade das mudanças em IA e a atualização de currículos e decisões.

• Conexão: falta de mecanismos de troca entre empregadores e instituições de ensino.

• Capacidade: preparo desigual de educadores para integrar a IA à aprendizagem.

• Governança: ausência de orientações claras para o uso responsável e supervisionado da IA.

• Experiência: diferença entre acessar ferramentas e ter oportunidades para aplicá-las em situações reais.

• Competências: desalinhamento entre o que os estudantes conseguem demonstrar e habilidades como julgamento, adaptabilidade e colaboração exigidas pelo mercado.

Ao combinar a experiência da Pearson em aprendizagem e competências para o trabalho com o conhecimento da AWS sobre implementação e governança de IA, a pesquisa oferece um referencial para aproximar instituições de ensino e empregadores e tornar a prontidão para a IA mais concreta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Leia o estudo completo: https://www.pearson.com/content/dam/global-store/global/resources/ai-readiness/BR-AI-Readiness-PTBR.pdf