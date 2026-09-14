Expo 2030 Riyadh e Mohammed Al Habib Real Estate Company assinam acordo de consórcio de 3,2 bilhões de SAR para desenvolver e entregar a Expo Village

A Expo 2030 Riyadh e a Mohammed Al Habib Real Estate Company (MAHR) assinaram um acordo de consórcio no valor de 3,2 bilhões de SAR para o desenvolvimento e a entrega da Expo Village, a comunidade residencial da Expo 2030 Riyadh. O acordo representa o primeiro marco de consórcio para a Expo 2030 Riyadh e reforça seu compromisso de estabelecer parcerias com o setor privado para gerar oportunidades econômicas e criar valor duradouro, tanto no período que antecede a Expo quanto muito além do evento em si.

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Expo 2030 Riyadh and Mohammed Al Habib Real Estate Company (MAHR) have signed a 3.2 billion SAR joint venture agreement for the development and delivery of the Expo Village, the residential community for Expo 2030 Riyadh

A Expo Village oferecerá acomodações projetadas especificamente para participantes oficiais e delegações, situadas em um distrito sustentável totalmente integrado. Projetada para proporcionar um ambiente de convivência conveniente e confortável, a Village dará suporte aos participantes internacionais durante toda a sua estadia e viabilizará o bom funcionamento de sua presença na Expo 2030 Riyadh. Com cerca de 2.300 apartamentos residenciais e capacidade para acomodar aproximadamente 5.500 moradores, o empreendimento contará com uma variedade de espaços de varejo e gastronomia, comodidades, serviços e instalações operacionais, além de oferecer excelente conectividade com o local da Expo 2030 Riyadh por meio da estação de metrô da Expo, do Aeroporto Internacional King Khalid e da ampla rede de transportes de Riade.

O acordo foi assinado por Talal Al-Marri, CEO da Expo 2030 Riyadh, e Abdullah Mohammed Al Habib, CEO da Mohammed Al Habib Real Estate Company, no local da Expo 2030 Riyadh, onde as obras de desenvolvimento e construção continuam avançando em ritmo acelerado.

A assinatura ocorreu na presença de Saad Al-Kroud, chefe de Investimentos Imobiliários Locais do Fundo de Investimento Público (PIF) e presidente do Comitê Executivo do Conselho de Administração da Expo 2030 Riyadh Company.

Ao comentar o anúncio, Talal Al-Marri, CEO da Expo 2030 Riyadh, disse: “A Expo Village representa um passo importante na concretização da Expo 2030 Riyadh e reflete nossa abordagem de estabelecer parcerias eficazes com o setor privado, aproveitando sua expertise, capacidades e investimentos como parceiro estratégico na execução do projeto. À medida que a implementação se acelera e as obras avançam no local da Expo 2030 Riyadh, continuamos a desenvolver a infraestrutura, os serviços e as instalações necessários para atender às demandas dos participantes oficiais.

Por meio deste acordo com a Mohammad Al Habib Real Estate Company, a Expo Village entra em uma fase avançada de desenvolvimento, após a conclusão do projeto e dos trabalhos de preparação do terreno, abrindo caminho para o início da construção conforme o cronograma aprovado. A Expo Village oferecerá aos participantes internacionais um ambiente residencial integrado e de alta qualidade durante o evento, transformando-se posteriormente em uma comunidade residencial permanente após a Expo. Dessa forma, contribuirá para o legado de longo prazo da Expo 2030 Riyadh e gerará valor econômico e urbano duradouro para a cidade de Riade.”

Abdullah Mohammed Al Habib, CEO da MAHR,disse: “Este acordo representa um marco importante para a Mohammad Al Habib Real Estate. Temos orgulho de apoiar os preparativos para a Expo 2030 Riyadh e de utilizar nossa experiência de mais de cinquenta anos para criar um projeto residencial abrangente, à altura da importância deste evento internacional.”

Ele acrescentou: "Encaramos este projeto como um diferencial único para a Expo 2030 Riyadh, proporcionando uma experiência digna da cidade e de seus visitantes. Ele se baseia em uma abordagem de desenvolvimento imobiliário focada em altos padrões de planejamento, execução e operação, garantindo um valor duradouro que perdurará muito além do término da exposição.”

Planejada desde o início para uso a longo prazo, a Expo Village será transformada em uma comunidade residencial integrada. Sua combinação de residências, comércio, gastronomia, lazer e instalações comunitárias, juntamente com espaços públicos paisagísticos e ruas projetadas para pedestres, dará suporte a um bairro dinâmico dentro do desenvolvimento mais amplo da região norte de Riade. O empreendimento foi concebido para incorporar princípios de adaptação climática e sistemas de construção eficientes, visando assegurar um desempenho ambiental e operacional de longo prazo.

A Expo Village é o primeiro empreendimento residencial para o qual a Expo 2030 Riyadh assinou um acordo de consórcio, prevendo-se que outros empreendimentos residenciais se sigam como parte da fase de legado da Expo.

A Expo 2030 Riyadh será realizada de 1º de outubro de 2030 a 31 de março de 2031, sob o tema "Foresight for Tomorrow" (Visão de Futuro). Espera-se que a Expo Mundial, com duração de seis meses, reúna 197 participantes oficiais e receba 42 milhões de visitas.

Sobre a Expo 2030 Riyadh

Com realização prevista de 1º de outubro de 2030 a 31 de março de 2031, a Expo 2030 Riyadh será uma das Exposições Universais mais ambiciosas já concebidas. O evento ocupará uma área de 6 milhões de metros quadrados, reunirá 197 participantes oficiais e espera receber 42 milhões de visitantes, distribuídos por cinco distritos distintos.

Sob o tema "Foresight for Tomorrow" (Visão de Futuro) e sediada em Riade — uma cidade de ação e ambição —, a Expo 2030 Riyadh oferecerá uma plataforma para que os participantes troquem ideias, desenvolvam soluções e estabeleçam parcerias capazes de gerar impactos reais, enfrentar desafios globais e criar novas oportunidades. A Exposição Universal contará com zonas culturais imersivas, atividades diárias e interações impulsionadas por inteligência artificial, combinando a tradicional hospitalidade saudita com tecnologia de ponta. Após o evento de seis meses, o local da Expo será transformado em uma Global Village, continuando a atrair visitantes e a contribuir para a dinâmica paisagem urbana de Riade.

Para mais informações, acesse: https://www.expo2030riyadh.sa/en/

Sobre a Mohammed Al Habib Real Estate Company

A Mohammad Al Habib Real Estate Company é uma importante incorporadora imobiliária da Arábia Saudita, fundada em 1972 e com mais de cinquenta anos de experiência. Ao longo do tempo, a empresa expandiu suas atividades para criar um ecossistema abrangente que engloba o desenvolvimento, investimento, gestão e operação de projetos imobiliários.

Em sua trajetória, a empresa concluiu diversos projetos, incluindo condomínios residenciais e empreendimentos comerciais. Esses projetos são reconhecidos pela alta qualidade de seu planejamento e execução, complementados por uma ampla gama de instalações e serviços. Eles atendem às demandas do mercado e contribuem para a criação de comunidades e destinos que geram valor duradouro e sustentável.

Para mais informações, acesse alhabibinv.com

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