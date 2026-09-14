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Expo 2030 Riyadh e Mohammed Al Habib Real Estate Company assinam acordo de consórcio de 3,2 bilhões de SAR para desenvolver e entregar a Expo Village

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Repórter
14/09/2026 19:01

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A Expo 2030 Riyadh e a Mohammed Al Habib Real Estate Company (MAHR) assinaram um acordo de consórcio no valor de 3,2 bilhões de SAR para o desenvolvimento e a entrega da Expo Village, a comunidade residencial da Expo 2030 Riyadh. O acordo representa o primeiro marco de consórcio para a Expo 2030 Riyadh e reforça seu compromisso de estabelecer parcerias com o setor privado para gerar oportunidades econômicas e criar valor duradouro, tanto no período que antecede a Expo quanto muito além do evento em si.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260914430791/pt/

Expo 2030 Riyadh and Mohammed Al Habib Real Estate Company (MAHR) have signed a 3.2 billion SAR joint venture agreement for the development and delivery of the Expo Village, the residential community for Expo 2030 Riyadh

Expo 2030 Riyadh and Mohammed Al Habib Real Estate Company (MAHR) have signed a 3.2 billion SAR joint venture agreement for the development and delivery of the Expo Village, the residential community for Expo 2030 Riyadh

A Expo Village oferecerá acomodações projetadas especificamente para participantes oficiais e delegações, situadas em um distrito sustentável totalmente integrado. Projetada para proporcionar um ambiente de convivência conveniente e confortável, a Village dará suporte aos participantes internacionais durante toda a sua estadia e viabilizará o bom funcionamento de sua presença na Expo 2030 Riyadh. Com cerca de 2.300 apartamentos residenciais e capacidade para acomodar aproximadamente 5.500 moradores, o empreendimento contará com uma variedade de espaços de varejo e gastronomia, comodidades, serviços e instalações operacionais, além de oferecer excelente conectividade com o local da Expo 2030 Riyadh por meio da estação de metrô da Expo, do Aeroporto Internacional King Khalid e da ampla rede de transportes de Riade.

O acordo foi assinado por Talal Al-Marri, CEO da Expo 2030 Riyadh, e Abdullah Mohammed Al Habib, CEO da Mohammed Al Habib Real Estate Company, no local da Expo 2030 Riyadh, onde as obras de desenvolvimento e construção continuam avançando em ritmo acelerado.

A assinatura ocorreu na presença de Saad Al-Kroud, chefe de Investimentos Imobiliários Locais do Fundo de Investimento Público (PIF) e presidente do Comitê Executivo do Conselho de Administração da Expo 2030 Riyadh Company.

Ao comentar o anúncio, Talal Al-Marri, CEO da Expo 2030 Riyadh, disse: “A Expo Village representa um passo importante na concretização da Expo 2030 Riyadh e reflete nossa abordagem de estabelecer parcerias eficazes com o setor privado, aproveitando sua expertise, capacidades e investimentos como parceiro estratégico na execução do projeto. À medida que a implementação se acelera e as obras avançam no local da Expo 2030 Riyadh, continuamos a desenvolver a infraestrutura, os serviços e as instalações necessários para atender às demandas dos participantes oficiais.

Por meio deste acordo com a Mohammad Al Habib Real Estate Company, a Expo Village entra em uma fase avançada de desenvolvimento, após a conclusão do projeto e dos trabalhos de preparação do terreno, abrindo caminho para o início da construção conforme o cronograma aprovado. A Expo Village oferecerá aos participantes internacionais um ambiente residencial integrado e de alta qualidade durante o evento, transformando-se posteriormente em uma comunidade residencial permanente após a Expo. Dessa forma, contribuirá para o legado de longo prazo da Expo 2030 Riyadh e gerará valor econômico e urbano duradouro para a cidade de Riade.”

Abdullah Mohammed Al Habib, CEO da MAHR,disse: “Este acordo representa um marco importante para a Mohammad Al Habib Real Estate. Temos orgulho de apoiar os preparativos para a Expo 2030 Riyadh e de utilizar nossa experiência de mais de cinquenta anos para criar um projeto residencial abrangente, à altura da importância deste evento internacional.”

Ele acrescentou: "Encaramos este projeto como um diferencial único para a Expo 2030 Riyadh, proporcionando uma experiência digna da cidade e de seus visitantes. Ele se baseia em uma abordagem de desenvolvimento imobiliário focada em altos padrões de planejamento, execução e operação, garantindo um valor duradouro que perdurará muito além do término da exposição.”

Planejada desde o início para uso a longo prazo, a Expo Village será transformada em uma comunidade residencial integrada. Sua combinação de residências, comércio, gastronomia, lazer e instalações comunitárias, juntamente com espaços públicos paisagísticos e ruas projetadas para pedestres, dará suporte a um bairro dinâmico dentro do desenvolvimento mais amplo da região norte de Riade. O empreendimento foi concebido para incorporar princípios de adaptação climática e sistemas de construção eficientes, visando assegurar um desempenho ambiental e operacional de longo prazo.

A Expo Village é o primeiro empreendimento residencial para o qual a Expo 2030 Riyadh assinou um acordo de consórcio, prevendo-se que outros empreendimentos residenciais se sigam como parte da fase de legado da Expo.

A Expo 2030 Riyadh será realizada de 1º de outubro de 2030 a 31 de março de 2031, sob o tema "Foresight for Tomorrow" (Visão de Futuro). Espera-se que a Expo Mundial, com duração de seis meses, reúna 197 participantes oficiais e receba 42 milhões de visitas.

Sobre a Expo 2030 Riyadh

Com realização prevista de 1º de outubro de 2030 a 31 de março de 2031, a Expo 2030 Riyadh será uma das Exposições Universais mais ambiciosas já concebidas. O evento ocupará uma área de 6 milhões de metros quadrados, reunirá 197 participantes oficiais e espera receber 42 milhões de visitantes, distribuídos por cinco distritos distintos.

Sob o tema "Foresight for Tomorrow" (Visão de Futuro) e sediada em Riade — uma cidade de ação e ambição —, a Expo 2030 Riyadh oferecerá uma plataforma para que os participantes troquem ideias, desenvolvam soluções e estabeleçam parcerias capazes de gerar impactos reais, enfrentar desafios globais e criar novas oportunidades. A Exposição Universal contará com zonas culturais imersivas, atividades diárias e interações impulsionadas por inteligência artificial, combinando a tradicional hospitalidade saudita com tecnologia de ponta. Após o evento de seis meses, o local da Expo será transformado em uma Global Village, continuando a atrair visitantes e a contribuir para a dinâmica paisagem urbana de Riade.

Para mais informações, acesse: https://www.expo2030riyadh.sa/en/

Sobre a Mohammed Al Habib Real Estate Company

A Mohammad Al Habib Real Estate Company é uma importante incorporadora imobiliária da Arábia Saudita, fundada em 1972 e com mais de cinquenta anos de experiência. Ao longo do tempo, a empresa expandiu suas atividades para criar um ecossistema abrangente que engloba o desenvolvimento, investimento, gestão e operação de projetos imobiliários.

Em sua trajetória, a empresa concluiu diversos projetos, incluindo condomínios residenciais e empreendimentos comerciais. Esses projetos são reconhecidos pela alta qualidade de seu planejamento e execução, complementados por uma ampla gama de instalações e serviços. Eles atendem às demandas do mercado e contribuem para a criação de comunidades e destinos que geram valor duradouro e sustentável.

Para mais informações, acesse alhabibinv.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Para consultas da imprensa, entre em contato com media@expo2030riyadh.sa

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Fonte: BUSINESS WIRE

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