Empresa destaca pontos para uma instalação elétrica segura

A segurança das instalações elétricas está diretamente relacionada ao planejamento, à especificação adequada dos materiais e à execução correta de cada etapa do sistema. Projetos elaborados de acordo com as normas técnicas, sistemas de aterramento corretamente dimensionados, utilização de produtos certificados, entre outros, são alguns dos fatores que contribuem para reduzir riscos e preservar o funcionamento da instalação ao longo do tempo.

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“A segurança de uma instalação elétrica é o resultado da combinação de um projeto adequado, materiais certificados, dimensionamento correto dos condutores e proteções, boas conexões, aterramento eficiente, dispositivos de proteção, execução conforme a NBR 5410 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e manutenção. Isso porque cada elemento controla um risco específico, e a falha de qualquer um deles pode comprometer toda a instalação”, esclarece Paulo Sandrini Pozetti, coordenador de treinamentos técnicos da COBRECOM.

O profissional ainda reforça que, para garantir uma instalação elétrica segura e eficiente, também é fundamental a contratação de profissionais habilitados e qualificados para executar cada etapa da obra.



Dimensionamento



O dimensionamento dos componentes em geral e dos condutores elétricos em particular é realizado de acordo com a corrente elétrica que irá circular pelos fios e cabos e pelos dispositivos de proteção, como os disjuntores.



Paulo Sandrini Pozetti ressalta que essa etapa é fundamental para garantir a segurança da instalação e também para assegurar a longa vida útil de todos os componentes elétricos.



O profissional ainda lembra que o dimensionamento da instalação elétrica deve ser realizado conforme os critérios estabelecidos pela ABNT NBR 5410, considerando a capacidade de condução de corrente, a queda de tensão, a suportabilidade aos esforços térmicos de curto-circuito, o método de instalação e os fatores de correção aplicáveis.

Os disjuntores devem ser compatíveis com os fios e cabos elétricos

Esse fator é essencial para o correto funcionamento da instalação elétrica. Caso esses componentes não sejam compatíveis, normalmente o disjuntor poderá atuar com frequência devido à incompatibilidade entre a proteção e a carga do circuito.

Além disso, os disjuntores são peças importantes para a segurança da instalação e do imóvel, pois, em casos de sobrecargas ou curtos-circuitos, a alimentação elétrica será desligada.

Aquisição de materiais de qualidade comprovada



A economia e a aquisição de materiais irregulares são os inimigos de qualquer instalação elétrica, pois de nada adiantará ter o melhor projeto elétrico se forem utilizados materiais de qualidade duvidosa, pois, nesse caso, aparecerão problemas no futuro e a economia inicial resultará em gastos maiores com reparos e manutenções.



Os produtos para instalações elétricas devem ser fabricados de acordo com as exigências das normas técnicas da ABNT. Em geral, o estabelecimento que comercializa tais produtos deve se responsabilizar por estar vendendo apenas materiais que atendem à normalização técnica.



“Produtos como os fios ‘desbitolados’ e os cabos de alumínio cobreado nunca devem ser utilizados, porque não atendem aos requisitos de segurança das normas técnicas. Os fios desbitolados possuem seção nominal inferior à indicada, aquecem mais e aumentam o risco de incêndio”, detalha o coordenador de treinamentos técnicos da COBRECOM.

Dispositivos de segurança são obrigatórios



Materiais como os disjuntores, o dispositivo DR, o DPS (Dispositivo Protetor de Surto), o condutor de proteção (fio terra) e o sistema de aterramento são fundamentais para a segurança e proteção da instalação elétrica. Além disso, eles são itens obrigatórios pela NBR 5410.



O sistema de aterramento proporciona um caminho de baixa impedância para correntes de falta e, quando integrado ao Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), conforme a ABNT NBR 5419, contribui para a dissipação segura das correntes provenientes de descargas atmosféricas.

Ele também é um item fundamental no sistema de proteção contra a queima dos componentes da instalação e dos equipamentos eletroeletrônicos.



Já o condutor de proteção (“fio terra”), que é parte importante do sistema de aterramento, deve acompanhar os circuitos da instalação conforme previsto pela NBR 5410. Quanto ao dispositivo DR, a ABNT NBR 5410 exige sua utilização nos circuitos previstos pela norma, especialmente aqueles que alimentam tomadas em áreas molhadas, externas e outros locais com maior risco de choque elétrico, devendo ser utilizados dispositivos de alta sensibilidade (corrente diferencial-residual nominal menor ou igual a 30 mA).



Quanto ao DPS, ele reduz o risco de queima de aparelhos eletroeletrônicos quando da ocorrência de descargas elétricas atmosféricas (raios) diretamente na instalação ou em sua proximidade.



Emendas dos fios e cabos elétricos



Paulo Sandrini Pozetti acentua que emendas bem executadas são fundamentais porque garantem excelente resistência elétrica no ponto de conexão, evitando aquecimento, mau contato, quedas de tensão e reduzindo o risco de falhas, choques, curtos-circuitos e incêndios na instalação.



Manutenções periódicas



Realizar verificações periódicas nas instalações elétricas é muito importante para antecipar e prevenir problemas. Recomenda-se realizar inspeções periódicas na instalação elétrica conforme o tipo de ocupação, as condições de uso e o envelhecimento da instalação. Como referência para residências, uma avaliação técnica após cerca de dez anos e revisões periódicas posteriores podem contribuir para identificar desgastes e prevenir falhas.



Importante

Paulo Sandrini Pozetti, coordenador de treinamentos técnicos da COBRECOM, ainda lista outros pontos importantes que garantem a segurança da instalação elétrica:

1 - Respeitar a ocupação máxima dos eletrodutos, para evitar superaquecimento dos cabos elétricos;

2 - É preciso identificar os circuitos e cabos por cor no quadro elétrico, facilitando manutenções seguras;

3 - Realizar inspeções e reapertos periódicos, principalmente em conexões de maior corrente elétrica;

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4 - Verificar o funcionamento do DR e a integridade do sistema de aterramento regularmente.