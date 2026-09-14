Aprender Conectado supera marca de 30 mil escolas

O Aprender Conectado alcançou, nesta segunda-feira (14), a marca de 30 mil escolas públicas com internet de alta velocidade. A iniciativa já beneficia mais de 3,5 milhões de estudantes em mais de 3.300 municípios, com prioridade para unidades rurais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e localizadas em áreas urbanas socialmente vulneráveis. Com a expansão da operação, a meta inicial, estimada em cerca de 40 mil escolas, foi ampliada para mais de 46 mil unidades.

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“Chegar às 30 mil escolas demonstra que conseguimos estruturar uma operação nacional capaz de alcançar escolas que enfrentam algumas das maiores barreiras de infraestrutura do país. É um marco importante, mas ainda temos uma trajetória significativa pela frente”, afirma Flávio Santos, diretor-geral da Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (Eace), responsável pela execução do programa.

O marco ganha relevância diante dos desafios de levar internet de qualidade a escolas localizadas em áreas remotas ou com pouca infraestrutura de telecomunicações. Atualmente, o projeto conecta, em média, 108 escolas por dia, ampliando o atendimento a localidades onde a distância, as dificuldades de acesso e as condições do território exigem soluções específicas de tecnologia e logística.

Soluções para diferentes realidades

A tecnologia utilizada é definida de acordo com as condições de infraestrutura e acesso de cada escola. A fibra óptica responde por 72% das conexões e é adotada sempre que há viabilidade técnica. O rádio atende 6,1% das escolas, enquanto o satélite está presente em 21,2% das unidades. As demais 0,7% contam com soluções híbridas — que combinam fibra e rádio — ou com a tecnologia FWA.

Em 1.580 escolas, também foi necessária a instalação de sistemas de geração de energia solar para viabilizar o funcionamento dos equipamentos. Além de garantir energia para a infraestrutura de conectividade, os sistemas fornecem iluminação e pontos de energia para uso na rotina escolar.

Monitoramento contínuo

Depois da instalação, as conexões são acompanhadas pela Eace. Os sistemas realizam medições várias vezes ao dia para verificar indicadores como velocidade, disponibilidade e eventuais interrupções do serviço.

Quando uma ocorrência é identificada, a Eace aciona o fornecedor responsável para realizar o atendimento e restabelecer o serviço. O monitoramento permite detectar problemas com agilidade e atuar para manter a qualidade da internet disponibilizada às escolas.

Impacto dentro das escolas

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Mais do que ampliar o acesso à internet, a conectividade abre novas possibilidades para o ensino, a aprendizagem e a gestão escolar. Com o serviço em funcionamento, professores e estudantes passam a contar com mais recursos para atividades pedagógicas, acesso a conteúdos digitais e utilização de ferramentas que dependem de uma conexão estável.