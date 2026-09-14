IR se transforma em apoio para 31 mil famílias

A destinação de parte do Imposto de Renda para fundos sociais é uma alternativa prevista na legislação brasileira que permite a pessoas físicas e empresas apoiar projetos voltados à garantia de direitos de crianças, adolescentes e pessoas idosas sem custo adicional. Com esse objetivo, o Santander realiza a 24ª edição das campanhas Amigo de Valor e Parceiro do Idoso, que neste ano viabilizarão 102 projetos sociais em diferentes regiões do país.

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Ao longo de 2027, as iniciativas têm potencial para beneficiar mais de 31 mil crianças, adolescentes, pessoas idosas e familiares. Do total de projetos apoiados, 58 serão contemplados pelo Amigo de Valor e 44 pelo Parceiro do Idoso, com foco em ações de proteção social, acolhimento, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, desenvolvimento social e garantia de direitos.

Por meio das campanhas, pessoas físicas que realizam a declaração completa do Imposto de Renda e empresas tributadas pelo lucro real podem direcionar parte do imposto devido para fundos dos direitos da criança, do adolescente e da pessoa idosa. Os recursos são destinados a projetos previamente aprovados pelos conselhos responsáveis, contribuindo para fortalecer redes de proteção social em diferentes municípios brasileiros.

“Há mais de duas décadas, o Amigo de Valor e, posteriormente, o Parceiro do Idoso mostram como a destinação do Imposto de Renda pode se transformar em impacto social concreto. Ao conectar doadores a projetos de todo o país, contribuímos para fortalecer redes de proteção e ampliar oportunidades para crianças, adolescentes e pessoas idosas que mais precisam”, afirma Bibiana Berg, head de Experiência, Cultura e Impacto Social do Santander Brasil.

Os resultados acumulados pelas iniciativas demonstram seu alcance. Desde sua criação, o Amigo de Valor já mobilizou cerca de R$ 270 milhões, viabilizou mais de mil projetos e beneficiou mais de 1,7 milhão de crianças e adolescentes. Já o Parceiro do Idoso arrecadou aproximadamente R$ 130 milhões, apoiou mais de 400 projetos e impactou diretamente mais de 60 mil pessoas idosas.

Na edição anterior, realizada em 2025, as campanhas captaram cerca de R$ 47 milhões. Desse total, aproximadamente R$ 28 milhões foram destinados ao Amigo de Valor, apoiando 59 projetos voltados a crianças e adolescentes, enquanto outros R$ 19 milhões viabilizaram 45 projetos direcionados à população idosa.

Projeto no Maranhão se torna referência para proteção de povos originários

Entre as iniciativas apoiadas neste ciclo está o projeto Família Acolhedora aos Povos Originários, desenvolvido no município de Arame, no Maranhão. A ação promove o acolhimento familiar de crianças e adolescentes indígenas e de povos originários afastados temporariamente do convívio familiar por determinação judicial, garantindo proteção sem romper vínculos culturais, comunitários e de identidade.

O projeto atua na seleção e capacitação de famílias acolhedoras, no fortalecimento da rede de proteção local e na articulação com lideranças indígenas. Para 2027, a expectativa é ampliar o número de famílias participantes, fortalecer a equipe técnica e consolidar a metodologia de atendimento.

“O Família Acolhedora representa um avanço importante para a proteção de crianças e adolescentes de povos originários em nosso município. Mais do que oferecer acolhimento em um momento de vulnerabilidade, o programa permite que esses jovens tenham seus direitos garantidos sem perder os vínculos com sua cultura, identidade e comunidade. O apoio do Amigo de Valor foi fundamental para transformar essa iniciativa em realidade, fortalecendo nossa rede de proteção social e gerando um impacto positivo que permanecerá por muitas gerações”, afirma Antonio Jarbas, secretário municipal de Assistência e Promoção Social de Arame.

O trabalho desenvolvido em Arame ganhou reconhecimento nacional e internacional em 2026. O projeto foi apresentado durante reunião promovida pela Global Charter for Children's Care Reform, iniciativa voltada ao fortalecimento de políticas de cuidado e proteção para crianças e adolescentes. O convite foi realizado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que destacou a experiência do município como referência em acolhimento familiar para crianças e adolescentes indígenas e de povos originários vítimas de violações de direitos.

O encontro reuniu representantes nacionais e internacionais para a troca de experiências sobre acolhimento familiar e abriu espaço para futuras cooperações com outros países interessados em iniciativas voltadas à proteção de povos originários.

Ao conectar contribuintes a projetos com impacto direto nas comunidades, campanhas como Amigo de Valor e Parceiro do Idoso mostram como a destinação do Imposto de Renda pode contribuir para fortalecer políticas de proteção social e ampliar oportunidades para milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil.

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