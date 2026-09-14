Rede Total Care amplia participação no IntelLat 2026

A Rede Total Care ampliou sua representatividade entre as instituições de saúde mais bem avaliadas da América Latina no ranking IntelLat 2026, uma das principais referências internacionais do setor. Neste ano, seis hospitais da rede passaram a integrar a lista, triplicando o número de unidades reconhecidas em comparação com 2025.

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No levantamento mais recente, o Hospital Vitória Anália Franco alcançou a 64ª colocação, seguido pelo Hospital Paulistano (66º), Hospital Carlos Chagas (87º), Hospital Luz Vila Mariana (100º), Hospital Pasteur (101º) e Hospital Ipiranga Mogi (103º). O estudo reúne organizações de diversos países da região e considera indicadores relacionados à qualidade assistencial, segurança do paciente, inovação, gestão hospitalar, reputação institucional e impacto social.

Para o CEO da Rede Total Care, Anderson Nascimento, o resultado reforça a relevância do grupo no cenário latino-americano e evidencia a evolução consistente das unidades. “Esse reconhecimento demonstra a força do trabalho realizado em nossos hospitais e a capacidade de entregar excelência de forma consistente em diferentes especialidades e regiões. Temos como diferenciais uma assistência centrada na humanização do cuidado e uma gestão baseada em dados, que nos permite tomar decisões mais assertivas e promover a melhoria contínua dos resultados. Seguiremos investindo em qualidade assistencial, inovação e experiência do paciente para aprimorar continuamente nossos resultados”.

O desempenho alcançado também é resultado de investimentos permanentes em infraestrutura, capacitação das equipes e modelos assistenciais focados nas necessidades individuais de cada pessoa. Esses pilares sustentam a estratégia da rede de oferecer um atendimento integrado, resolutivo e humanizado.

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Segundo a diretora de governança clínica da Rede Total Care, Naiana Cunha, o avanço no IntelLat reflete a solidez do modelo assistencial adotado pela organização. “A ampliação da participação da Rede Total Care no ranking evidencia a maturidade da nossa estratégia de cuidado e o trabalho colaborativo desenvolvido por centenas de profissionais. Essa distinção traduz o compromisso das equipes com a qualidade, a segurança e a oferta da melhor experiência aos nossos pacientes”.