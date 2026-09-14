Instituto Cyrela mobiliza mais de 500 voluntários na 15ª DAV

Há 15 anos, a principal iniciativa de voluntariado do Instituto Cyrela transforma o “Fazer o Bem”, um dos pilares da cultura do Grupo Cyrela, em uma grande mobilização coletiva. Em 2026, o Dia da Ação Voluntária (DAV) chega à 15ª edição, reunindo mais de 500 voluntários, entre colaboradores, convidados e integrantes de empresas parceiras, em ações realizadas em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e São Luís (MA). Ao longo dessa trajetória, o movimento ultrapassou os limites da companhia e passou a envolver também sua rede de parceiros.



Agrotexas, BTX Geologia e Meio Ambiente, Lavrasul e TS TECK Equipamentos estão entre as empresas que participam da edição deste ano, levando para o campo social relações construídas no ambiente de negócios e contribuindo para ampliar o alcance do voluntariado. Fundado em 2011, o Instituto Cyrela nasceu para estruturar os investimentos sociais do Grupo, preservando a essência do “Fazer o Bem”. Responsável pela política de responsabilidade social do Grupo, recebe como orçamento o equivalente a 1% do lucro líquido da operação da Cyrela para seus investimentos sociais.

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“Poder proporcionar transformações que elevem a autoestima dos alunos da rede pública, fortalecer a cultura da Cyrela de Fazer o Bem e, ao mesmo tempo, engajar nossos parceiros nesse movimento nos enche de orgulho. Ano após ano, o número de voluntários e parceiros do DAV cresce, e isso é um sinal de que estamos no caminho certo, construindo um movimento sólido, que queremos ver cada vez mais forte e sendo replicado por outras empresas”, afirma Aron Zylberman, diretor-executivo do Instituto Cyrela.

Em São Paulo (SP), 382 voluntários participam da mobilização na Escola Estadual Professor Flávio José Osório Negrini, no Jardim Olinda, Zona Sul da capital. A instituição atende mais de 1.000 alunos do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio, em sua maioria moradores das comunidades do entorno. Em um único dia, as equipes se dividem para revitalizar salas, corredores, ambientes de convivência, quadra esportiva, sala de leitura, áreas comuns e espaços destinados ao Grêmio Estudantil.

“O DAV representa um novo momento para nossa escola e uma transformação concreta na experiência educacional de mais de 1.000 alunos. É uma oportunidade de oferecer ambientes mais acolhedores e inspiradores, aliados a práticas que ampliam a aprendizagem e estimulam o protagonismo dos estudantes. A revitalização fortalece o sentimento de pertencimento e mostra que nossos alunos merecem estudar em um espaço cuidado e agradável”, acentua Sueli, diretora da escola.

Rede de parceiros amplia o alcance da iniciativa

Um dos movimentos que vêm ampliando o alcance do DAV é o envolvimento das empresas que integram a rede de parceiros da Cyrela. Nesta edição, Agrotexas, BTX Geologia e Meio Ambiente, Lavrasul e TS TECK Equipamentos participam com seus profissionais, conhecimentos e diferentes especialidades.

Para Rodrigo de Freitas Mendonça, da Agrotexas Ambiental, a iniciativa mostra como a união de esforços pode gerar transformações duradouras. “Poder contribuir com o paisagismo e transformar o ambiente escolar em um espaço mais acolhedor, agradável e conectado com a natureza é motivo de grande satisfação para nós. Acreditamos que cuidar dos espaços onde os alunos convivem também é uma forma de contribuir para o bem-estar e a autoestima de toda a comunidade escolar”.

“Nosso trabalho é recuperar áreas para que as pessoas possam usá-las com segurança. É exatamente o que o DAV faz com uma escola pública. A parceria com a Cyrela se construiu no ambiente de negócios ao longo de mais de 15 anos, e a maturidade dessa relação é o que permite que ela também gere impacto social. Esse é um caminho aberto a qualquer empresa: transformar a cadeia de fornecedores em rede de voluntariado”, reforça João Lucas Mazeto, diretor de Desenvolvimento Imobiliário da BTX Geologia e Meio Ambiente.

Para Rube Garbin, da Lavrasul, participar do DAV representa a oportunidade de contribuir de forma concreta. “Acreditamos na força da colaboração e entendemos que, quando empresas e pessoas se unem em torno de um propósito comum, é possível ampliar o alcance das transformações. Para nós, fazer parte dessa ação representa a oportunidade de contribuir com a comunidade e reforçar a importância de construirmos relações que também gerem valor para a sociedade”.

A TS TECK Equipamentos também participa da 15ª edição, levando para o DAV uma parceria presente no cotidiano dos canteiros de obras. “Além de parceiros dentro dos canteiros de obras, é uma honra apoiar a Cyrela para que, juntos, possamos multiplicar os efeitos que esses eventos trazem para a construção de um futuro diferente para nossa sociedade”, ressalta Luciano Valentino, fundador da TS TECK Equipamentos.

Mobilização acontece também no Rio de Janeiro e em São Luís

Além de São Paulo, a 15ª edição do DAV mobiliza voluntários no Rio de Janeiro (RJ) e em São Luís (MA), com atividades desenvolvidas de acordo com as necessidades das instituições atendidas.

No Rio de Janeiro (RJ), 130 colaboradores, além dos convidados, participam de atividades socioculturais e recreativas com jovens da Fundação Darcy Vargas, localizada na região conhecida como Pequena África, na zona portuária.

Já em São Luís (MA), a mobilização acontece na Casa de Apoio Viver, que recebe pacientes vindos do interior do Maranhão durante o tratamento contra o câncer. Além das atividades com os atendidos, voluntários participam da pintura e de melhorias no espaço, contribuindo para um ambiente mais acolhedor para pacientes e acompanhantes.

Em Porto Alegre (RS), nem o frio desanimou os voluntários. Cerca de 50 colaboradores da Cyrela estiveram no Lar São José, na zona leste da capital gaúcha, onde levaram mais cor e cuidado aos espaços de convivência por meio da pintura.

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“Fazer o Bem faz parte da cultura do Grupo Cyrela, mas nosso desejo é que esse movimento não fique restrito a nós. Quando um colaborador participa, quando um parceiro decide mobilizar sua empresa e quando outras organizações percebem que também podem fazer algo, o impacto começa a se multiplicar. É essa rede que queremos continuar construindo”, conclui Aron Zylberman.