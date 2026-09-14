Memorável Jornada Sinhá prepara edição histórica de 35 anos

A preparação para o 35º Congresso de Ginecologia e Obstetrícia de Ribeirão Preto já está em andamento. Na terça-feira, 25 de agosto, a Comissão Científica realizou sua primeira reunião de trabalho para avançar na definição dos temas, cursos, formatos e convidados que farão parte da programação de 2027. A próxima edição marca os 35 anos do evento e começa a ser planejada com a proposta de tornar a data uma edição memorável.

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A construção da programação científica é uma das principais etapas desse processo. Com forte participação de professores e especialistas ligados à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), o Congresso combina rigor científico com discussões voltadas aos desafios encontrados por ginecologistas e obstetras na prática clínica. A proposta é aproximar a produção acadêmica e as atualizações da especialidade das decisões que fazem parte da rotina médica.

A dimensão da edição anterior ajuda a indicar o alcance dessa programação. Em 2026, o Congresso reuniu 116 palestrantes convidados, entre grandes especialistas de diferentes regiões do Brasil, em três dias de atividades científicas. Para 2027, a Comissão Científica trabalha na construção de uma nova programação nacional, mantendo a diversidade de temas e a presença de especialistas de destaque como características do encontro.

“Estamos preparando uma edição memorável para celebrar os primeiros 35 anos do Congresso. Queremos reunir o que há de mais relevante na Ginecologia e Obstetrícia, aproximando grandes especialistas, médicos, pesquisadores e a indústria em torno das discussões que estão transformando a especialidade. Durante esses dias, queremos que os olhos da Ginecologia e Obstetrícia do Brasil estejam voltados para Ribeirão Preto”, afirma Dr. Luiz Alberto Ferriani, idealizador, membro fundador e presidente do Congresso.

A preparação da 35ª edição também acontece em um período de movimentação da indústria ligada à saúde da mulher, marcado pelos lançamentos de novos medicamentos, tecnologias, equipamentos e soluções para a especialidade. Congressos científicos ocupam uma posição importante nesse cenário ao aproximar médicos, pesquisadores, sociedades médicas e empresas que participam do desenvolvimento e da incorporação dessas inovações.

Essa aproximação entre ciência, prática clínica e indústria também faz parte da estrutura do Congresso. A edição anterior contou com programação distribuída ao longo de três dias e área de exposição destinada aos participantes. Para 2027, paralelamente à construção da programação científica, avança o planejamento da estrutura que receberá congressistas, expositores e empresas parceiras, incluindo as definições relacionadas à participação de patrocinadores e à área de exposição.

A edição de 35 anos será realizada no Multiplan Hall, em Ribeirão Preto, espaço integrado ao RibeirãoShopping e preparado para receber a programação científica, a área de exposição e os diferentes momentos de interação do congresso. A proximidade entre palestrantes e congressistas é uma das características preservadas pela Jornada Sinhá, permitindo que o intercâmbio científico ultrapasse as apresentações realizadas nos auditórios.

Com a primeira reunião da Comissão Científica realizada e as diferentes frentes de planejamento já em andamento, a Memorável Jornada Sinhá 2027 já começou. Em março, Ribeirão Preto volta a reunir especialistas de diferentes regiões do país para uma edição que celebra 35 anos de história e pretende colocar novamente a cidade no centro das discussões sobre os avanços e os desafios da Ginecologia e Obstetrícia no Brasil.

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Informações sobre o 35º Congresso de Ginecologia e Obstetrícia de Ribeirão Preto serão disponibilizadas em: https://congressogorp.com.br/?