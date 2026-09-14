Memorável Jornada Sinhá prepara edição histórica de 35 anos
Comissão Científica inicia definição da programação do evento, que celebra 35 anos com uma edição memorável em março de 2027, em Ribeirão Preto.
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A preparação para o 35º Congresso de Ginecologia e Obstetrícia de Ribeirão Preto já está em andamento. Na terça-feira, 25 de agosto, a Comissão Científica realizou sua primeira reunião de trabalho para avançar na definição dos temas, cursos, formatos e convidados que farão parte da programação de 2027. A próxima edição marca os 35 anos do evento e começa a ser planejada com a proposta de tornar a data uma edição memorável.
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A construção da programação científica é uma das principais etapas desse processo. Com forte participação de professores e especialistas ligados à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), o Congresso combina rigor científico com discussões voltadas aos desafios encontrados por ginecologistas e obstetras na prática clínica. A proposta é aproximar a produção acadêmica e as atualizações da especialidade das decisões que fazem parte da rotina médica.
A dimensão da edição anterior ajuda a indicar o alcance dessa programação. Em 2026, o Congresso reuniu 116 palestrantes convidados, entre grandes especialistas de diferentes regiões do Brasil, em três dias de atividades científicas. Para 2027, a Comissão Científica trabalha na construção de uma nova programação nacional, mantendo a diversidade de temas e a presença de especialistas de destaque como características do encontro.
“Estamos preparando uma edição memorável para celebrar os primeiros 35 anos do Congresso. Queremos reunir o que há de mais relevante na Ginecologia e Obstetrícia, aproximando grandes especialistas, médicos, pesquisadores e a indústria em torno das discussões que estão transformando a especialidade. Durante esses dias, queremos que os olhos da Ginecologia e Obstetrícia do Brasil estejam voltados para Ribeirão Preto”, afirma Dr. Luiz Alberto Ferriani, idealizador, membro fundador e presidente do Congresso.
A preparação da 35ª edição também acontece em um período de movimentação da indústria ligada à saúde da mulher, marcado pelos lançamentos de novos medicamentos, tecnologias, equipamentos e soluções para a especialidade. Congressos científicos ocupam uma posição importante nesse cenário ao aproximar médicos, pesquisadores, sociedades médicas e empresas que participam do desenvolvimento e da incorporação dessas inovações.
Essa aproximação entre ciência, prática clínica e indústria também faz parte da estrutura do Congresso. A edição anterior contou com programação distribuída ao longo de três dias e área de exposição destinada aos participantes. Para 2027, paralelamente à construção da programação científica, avança o planejamento da estrutura que receberá congressistas, expositores e empresas parceiras, incluindo as definições relacionadas à participação de patrocinadores e à área de exposição.
A edição de 35 anos será realizada no Multiplan Hall, em Ribeirão Preto, espaço integrado ao RibeirãoShopping e preparado para receber a programação científica, a área de exposição e os diferentes momentos de interação do congresso. A proximidade entre palestrantes e congressistas é uma das características preservadas pela Jornada Sinhá, permitindo que o intercâmbio científico ultrapasse as apresentações realizadas nos auditórios.
Com a primeira reunião da Comissão Científica realizada e as diferentes frentes de planejamento já em andamento, a Memorável Jornada Sinhá 2027 já começou. Em março, Ribeirão Preto volta a reunir especialistas de diferentes regiões do país para uma edição que celebra 35 anos de história e pretende colocar novamente a cidade no centro das discussões sobre os avanços e os desafios da Ginecologia e Obstetrícia no Brasil.
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Informações sobre o 35º Congresso de Ginecologia e Obstetrícia de Ribeirão Preto serão disponibilizadas em: https://congressogorp.com.br/?
Website: https://congressogorp.com.br/