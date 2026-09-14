NEXP 2026 discute IA, automação e eficiência em São Paulo

A inteligência artificial avançou rapidamente para os fluxos de trabalho das empresas e trouxe novos desafios para as áreas de tecnologia, gestão e operação. É nesse contexto que o evento Nimble Evolution Experience 2026 (NEXP 2026) reunirá, entre os dias 23 e 25 de setembro, no Wyndham São Paulo Ibirapuera, profissionais, especialistas e empresas para discutir e explorar inovações em transformação digital, agilidade corporativa, liderança, colaboração e IA.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Promovido pela Nimble Evolution, o evento contará com mais de 30 speakers e terá três dias de programação com palestras, workshops, treinamentos e apresentações de cases. As discussões abordarão colaboração entre pessoas e inteligência artificial, agilidade corporativa, inteligência de negócios, automação, ITSM e ESM, DevOps e SRE.

A NEXP terá ainda a apresentação de cases das empresas Globo, Claro, MadeiraMadeira, Pernambucanas, Prevent Senior, CPFL Energia, ZEISS, Ibope, Matera e Midea Carrier. A programação também contará com treinamentos e keynotes de representantes de Atlassian, Appfire, Reliex e eazyBI.

Segundo Álvaro D’Alessandro, CEO e fundador da Nimble Evolution, “a inteligência artificial já mudou a forma como as empresas tomam decisões, desenvolvem produtos e prestam serviços. O desafio agora é fazer isso com critério, conectando tecnologia, processos e pessoas sem adicionar uma nova camada de complexidade”. O executivo explica que a “proposta da NEXP é levar essa discussão para a prática, com experiências de organizações que já enfrentam essas questões no dia a dia”.

Da IA à gestão de serviços: aplicações para desafios do dia a dia

A NEXP 2026 pretende colocar em pauta, além do potencial das novas tecnologias, também os desafios que surgem quando elas chegam à operação. A agenda inclui temas como AIOps e qualidade de dados, agentes de IA no desenvolvimento de software, governança de automações, experiência de atendimento ao cliente e segurança de ambientes corporativos.

Outro destaque é a expansão da gestão de serviços para além da área de tecnologia, com discussões sobre aplicações em departamentos como Recursos Humanos, Jurídico e Facilities. A relação entre tecnologia e trabalho humano também estará presente no workshop “Human First – O que torna um líder insubstituível na era da IA”, que aborda o papel das pessoas e da liderança em um cenário de automação crescente.

“Nossa intenção é que quem participe do evento saia com referências concretas para tomar decisões: onde a IA realmente pode ajudar, o que faz sentido automatizar, como manter governança e onde estão os gargalos que impedem uma operação de entregar mais valor”, destaca D’Alessandro.

Sobre a Nimble Evolution

Com mais de 20 anos de atuação, a Nimble Evolution é referência em inovação e agilidade no ecossistema de parceiros da Atlassian. A empresa atua em consultoria, capacitação e soluções voltadas à gestão do trabalho e de serviços. Mais informações em: https://br.nimbleevolution.com/





Serviço:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Evento: Nimble Evolution Experience 2026 – NEXP 2026

Data: 23 a 25 de setembro de 2026

Local: Wyndham São Paulo Ibirapuera

Endereço: Avenida Ibirapuera, 2927 – Indianópolis – São Paulo (SP)

Programação e ingressos: https://br.nimbleevolution.com/nexp2026/