Hub de Conexões da Casacor Ribeirão é executado em 5 dias

Criar um ambiente capaz de assumir diferentes configurações já seria um desafio de projeto. Fazer isso em apenas cinco dias, com orçamento reduzido e aproveitando parte da estrutura existente, tornou a missão ainda mais complexa. Esse foi o ponto de partida para o Hub de Conexões da Casacor Ribeirão Preto 2026, espaço assinado pelo arquiteto Fabio Marzola.

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Pensado para receber diversos eventos durante a mostra, a proposta do local é justamente a flexibilidade. O layout pode ser reorganizado de acordo com a atividade. Palestras, oficinas, podcasts, gravações e encontros podem acontecer em um mesmo lugar.

“A ideia era criar um espaço que não ficasse preso a uma única função. O Hub precisava estar preparado para receber diferentes tipos de eventos e, ao mesmo tempo, ter uma identidade própria. Por isso, pensamos em elementos que pudessem acompanhar essas mudanças e fazer com que o ambiente se adaptasse ao uso”, explica Fabio Marzola.

A iluminação tem papel central nessa transformação. Durante o dia, a luz natural contribui para uma área mais aberta e leve. Já o jogo de LEDs permite criar diferentes possibilidades para as atividades e destacar pontos específicos do projeto.

As obras de arte e os elementos naturais complementam a composição e ajudam a criar uma atmosfera mais descontraída, pensada para estimular a permanência e a interação entre os visitantes.

Do projeto à entrega em cinco dias

O desafio começou antes mesmo da execução. Simultaneamente com as obras dos outros ambientes, a Percom Construtora também coordenou a operação do Hub, desde as decisões de projeto até os últimos acabamentos, em cinco dias de trabalho.

De acordo com o arquiteto, a estratégia foi olhar para o que já existia e escolher cuidadosamente onde intervir. Parte da estrutura foi aproveitada, enquanto elementos naturais, revestimentos, iluminação e obras de arte ajudaram a dar uma nova identidade ao lugar.

“Quando o prazo é tão curto, as decisões precisam ser tomadas rapidamente e a equipe precisa estar muito próxima da execução. Entender onde valia a pena investir para que o resultado tivesse impacto foi fundamental para a entrega do projeto”, destaca Marzola.

Para Paulo Marques, diretor comercial da Percom, o desafio representa uma situação comum em obras corporativas, em que o espaço precisa estar pronto para começar a funcionar dentro de uma data definida. Nesse cenário, planejamento, agilidade na tomada de decisões e capacidade de execução passam a ser tão importantes quanto o projeto.

“A obra corporativa tem essa característica. O cliente não quer apenas uma empresa que execute o projeto; ele precisa de alguém que entenda a urgência do negócio, encontre soluções viáveis e entregue dentro do prazo e do orçamento combinados”, afirma Paulo.

Sobre a Percom Construtora

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Com sede em Ribeirão Preto, a Percom Construtora atua na execução e gestão de obras comerciais, corporativas e residenciais. Entre os segmentos atendidos estão lojas, franquias, clínicas, restaurantes e escritórios, com serviços que envolvem planejamento, engenharia, gerenciamento de fornecedores e acompanhamento da execução.