Verba de gabinete é o maior gasto de um parlamentar

Quando se fala em gastos de deputado federal e portal da transparência, a referência quase sempre é a cota parlamentar — o dinheiro que ressarce passagens, aluguel de escritório, combustível e divulgação, mediante nota fiscal. É o que aparece no noticiário e o que os portais de transparência destacam.

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Existe, porém, uma segunda verba, maior, que raramente entra na conversa: a verba de gabinete, destinada ao pagamento de até 25 secretários parlamentares.

A diferença de escala é grande. O teto da cota é anual e varia conforme o estado do parlamentar — quanto mais distante de Brasília, maior. Já o teto da verba de gabinete é mensal: R$ 165.806,07 desde março de 2026, o mesmo valor para todos os deputados.

São dinheiros de naturezas diferentes. A cota reembolsa despesa já feita, com documento fiscal. A verba de gabinete é folha de pagamento: contrata pessoas, e o valor é o mesmo independentemente da distância ou do tamanho do estado.

Outro ponto pouco conhecido está nas votações. Nem toda votação em plenário indica posição sobre um tema: boa parte é de rito — requerimentos de urgência, encerramento de sessão, pedidos de retirada de pauta. A posição do parlamentar sobre o assunto aparece na votação de mérito, a decisão final e definitiva sobre a proposta. Olhar o placar sem essa distinção pode levar a conclusões erradas.

É nesse contexto que entra o Plenáriu, plataforma que organiza dados públicos sobre a atuação de deputados federais e senadores e nos votos que realmente interessam ao cidadão.

A ferramenta reúne como cada parlamentar votou nas decisões de mérito, os gastos de cota parlamentar e de verba de gabinete, e mais de R$ 100 bilhões em emendas parlamentares pagas a municípios desde 2023, com detalhamento por cidade nos 5.570 municípios brasileiros.

O usuário escolhe dois parlamentares e vê como cada um votou nas mesmas propostas. Cada proposta recebe um resumo em linguagem mais simples, gerado por inteligência artificial a partir do texto oficial mantendo o máximo da ideia central da proposta.

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A plataforma não emite opinião sobre parlamentares, partidos ou propostas, e não classifica desempenho. É um projeto independente, sem vínculo com partidos, órgãos públicos ou entidades, disponível em www.plenariu.com.br.