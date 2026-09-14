Veloc se prepara para a demanda na construção civil
Expansão do setor aumenta necessidade de soluções modernas e seguras; Veloc Locações atua como parceira estratégica das obras no Agreste alagoano
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Impulsionada pela expansão da construção civil, que cresceu 58,1% em Alagoas nos últimos cinco anos, Arapiraca consolida sua posição como um dos principais polos econômicos do estado. O avanço dos empreendimentos tem ampliado a necessidade de equipamentos modernos, seguros e eficientes para atender ao ritmo das obras e sustentar o crescimento urbano e econômico da região.
Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) apontam que Alagoas conta com 17.830 empresas ligadas à cadeia Casa & Construção, que engloba desde marcenarias, serralherias e lojas de materiais até arquitetos, decoradores e prestadores de serviços. Esse ecossistema evidencia a força do setor e sua relevância para a economia estadual. Em Arapiraca, segundo maior município de Alagoas, o Produto Interno Bruto (PIB) triplicou nos últimos quinze anos, superando R$ 5 bilhões, de acordo com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgadas pela prefeitura.
Nesse cenário, a Veloc Locações atua como parceira estratégica de construtoras e engenheiros, oferecendo soluções que contribuem para a produtividade, redução de custos operacionais e maior segurança nos canteiros. Com atuação consolidada no estado, a empresa vem investindo continuamente na ampliação de seu portfólio, com equipamentos voltados para produtividade, trabalho em altura, escoramento, compactação de solo, concretagem e diversas outras aplicações presentes nos canteiros modernos.
O relacionamento da empresa com fornecedores nacionais e internacionais especializados garante acesso constante às inovações do setor. De acordo com Erick Souza, gerente da Veloc, Arapiraca vive um momento de transformação econômica e urbana, no qual a construção civil exerce papel fundamental.
“Empresas que oferecem suporte técnico, tecnologia e soluções para aumento de produtividade tornam-se agentes importantes para sustentar o crescimento da cidade. É nesse ponto que a Veloc busca contribuir, atuando como parceira das obras e ajudando a elevar o nível tecnológico da construção civil no Agreste alagoano”, afirma.
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Projeto Veloc na Sua Obra
Como parte da estratégia de proximidade com o mercado, a empresa desenvolveu o projeto “Veloc na Sua Obra”, que leva treinamentos, visitas técnicas, demonstrações práticas e apresentações de novas tecnologias diretamente aos canteiros. O objetivo é contribuir para a capacitação da mão de obra local e auxiliar construtoras a adotarem métodos mais produtivos, seguros e eficientes.
“Nosso papel é garantir que as construtoras e profissionais da construção tenham acesso às melhores tecnologias, equipamentos e soluções disponíveis no mercado. Queremos ser mais do que uma locadora de equipamentos: queremos ser uma parceira do desenvolvimento da construção civil em Alagoas, contribuindo para obras mais produtivas, seguras e modernas”, ressalta o gerente da Veloc.
A expansão da construção civil em Arapiraca também traz desafios. Sustentar o ritmo de crescimento exige investimentos contínuos em inovação, qualificação da mão de obra e adoção de práticas que garantam segurança e eficiência. Diante desse panorama, soluções integradas e apoio técnico são fundamentais para que o setor mantenha sua trajetória positiva.
“Com o aumento da competitividade no setor, as construtoras precisam executar obras com mais velocidade, eficiência e controle de custos. Nesse contexto, a locação de equipamentos se torna uma ferramenta estratégica: reduz investimentos em ativos, dá acesso a equipamentos atualizados, eleva a produtividade operacional, corta custos com manutenção e oferece flexibilidade para diferentes etapas da obra, além de mais segurança para as equipes de campo”, avalia Erick Souza.
O fortalecimento do segmento Construção em Alagoas e o crescimento do PIB de Arapiraca evidenciam que o setor seguirá como motor da economia regional nos próximos anos. A presença de empresas como a Veloc Locações, que investem em tecnologia e proximidade com o mercado, reforça a importância de parcerias estratégicas para consolidar esse avanço e garantir que a expansão urbana e econômica da cidade seja acompanhada por obras mais modernas e seguras.
Para saber mais, basta acessar: https://veloclocacoes.com.br/
Website: https://veloclocacoes.com.br/