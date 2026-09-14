Corinthians conquista vice?campeonato no Mundial de Remo

O Sport Club Corinthians Paulista conquistou o vice-campeonato no Mundial de Remo Master 2026, classificação masculina, encerrado no último domingo (13) em Bled, na Eslovênia. Em meio a uma edição marcada por alto nível técnico e recorde de participantes, segundo a organizadora, a equipe conquistou a posição disputando ao lado de mais de 4.700 atletas de 890 clubes de todo o mundo.

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“Concluir um Mundial dessa dimensão com o vice-campeonato masculino é um resultado que representa muito para o Brasil, para o clube e para todos que fazem parte dessa equipe. Foram meses de preparação e, durante a competição, cada atleta colocou em prática tudo aquilo que treinamos. O remo exige disciplina, treinamento, força e resistência. Enfrentar atletas de alto nível, de diferentes países e gerações, torna esse resultado ainda mais significativo”, afirma Giovanni M. Cardoso, remador master do Corinthians e empresário, cofundador da Mondial e da AIWA Brasil.

O Mundial de Remo Master 2026 reuniu atletas com idades a partir de 27 anos, distribuídos em categorias de acordo com a faixa etária. A competição contou com aproximadamente mil provas ao longo dos cinco dias, realizadas na distância de 1.000 metros, com intervalos previstos de cerca de três minutos entre as baterias.

Para Dorival Solera Torres, representante do remo na diretoria de esportes aquáticos do Sport Club Corinthians Paulista, o desempenho da equipe corinthiana ganha relevância diante da dimensão e do nível da competição. “O Corinthians conquistou o vice-campeonato mundial entre todos os clubes participantes. O desempenho da nossa equipe mostrou a consistência do trabalho realizado e a dedicação dos nossos remadores”, afirma Dorival.

Bled foi cenário do Mundial

Localizada no noroeste da Eslovênia, no sopé dos Alpes Julianos e a cerca de 70 quilômetros de Liubliana, capital do país, Bled recebeu o Mundial de Remo Masters 2026. A cidade abriga o Lago Bled, que tem tradição na modalidade e já foi palco de diferentes campeonatos internacionais de remo.

Serviço

Evento: Campeonato Mundial de Remo Master 2026

Data: de 9 a 13 de setembro de 2026

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Local: Lago Bled – Bled, Eslovênia