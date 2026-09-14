Mavenir Recebe Quatro Prêmios no Leading Lights Awards 2026 da Light Reading

Os prêmios reconhecem a liderança em inovação NTN, conectividade IoT, modernização de rede e eficiência energética

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Leading Lights Awards 2026

Quatro Leading Lights Awards reconhecem a inovação da Mavenir em NTN, IoT, modernização de rede e eficiência energética.

RICHARDSON, Texas, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, provedora de infraestrutura de rede nativa da nuvem que está criando o futuro das redes, anunciou hoje que participou de quatro projetos premiados na edição de 2026 do prêmio Leading Lights, da Light Reading, que demonstraram a liderança da empresa em redes não terrestres, inovação em núcleo (core) nativo da nuvem, modernização de redes e eficiência energética. Os prêmios reconhecem realizações e inovação notáveis em todo o setor global de comunicações.

A Mavenir foi premiada em duas categorias:

Produto ou Solução de Rede de Satélite ou Não Terrestre Mais Inovadora para a Plataforma Full-Stack NTN da Mavenir. Os juízes elogiaram a plataforma por permitir a integração satélite-terrestre em ambientes GEO, MEO e LEO, além de dar suporte a serviços 3G através de 5G em uma arquitetura de núcleo convergente que trata o acesso não terrestre como uma capacidade nativa da rede, e não como uma camada sobreposta.

Os juízes elogiaram a plataforma por permitir a integração satélite-terrestre em ambientes GEO, MEO e LEO, além de dar suporte a serviços 3G através de 5G em uma arquitetura de núcleo convergente que trata o acesso não terrestre como uma capacidade nativa da rede, e não como uma camada sobreposta. Caso de Uso de Destaque: IoT, juntamente com a Deutsche Telekom IoT GmbH, para Remote Packet Core para Carros Conectados. A solução mantém o plano de controle na Europa, e permite a saída do tráfego localizado na América do Norte, em conformidade com os requisitos de latência, os custos de trânsito e de soberania de dados dos serviços globais de veículos conectados. A implementação de produção em tempo real dá suporte à conectividade para mais de um milhão de veículos conectados em todo o mundo, demonstrando como a tecnologia de núcleo de pacotes nativa da nuvem pode ser dimensionada para dar suporte a serviços de IoT de missão crítica, além de atender os rigorosos requisitos operacionais e regulamentares.



“Esses prêmios destacam o compromisso da Mavenir em resolver alguns dos desafios de conectividade mais importantes do setor”, disse Pardeep Kohli, Presidente e CEO da Mavenir. "Nossa Plataforma Full-Stack NTN está ajudando as operadoras a ampliar a conectividade além das redes terrestres tradicionais, e a implantação do nosso Remote Packet Core com a Deutsche Telekom IoT GmbH demonstra como a tecnologia de núcleo nativa da nuvem pode conectar com segurança mais de um milhão de veículos em todo o mundo, em conformidade com os exigentes requisitos de desempenho, escalabilidade e regulamentação dos serviços globais de IoT. Essa premiação demonstra o impacto real da nossa tecnologia e a força da nossa colaboração com os clientes."

A Mavenir também foi uma importante parceira de tecnologia em duas iniciativas premiadas da Deutsche Telekom:

Caso de Uso de Destaque: Modernização e Automação de Rede para a iniciativa Horizontal Telco Cloud . O programa substituiu os silos de rede fragmentados por uma plataforma compartilhada e nativa da nuvem que abrange mais de dez data centers alemães. A Mavenir contribuiu com completas soluções nativas da nuvem, incluindo um núcleo de pacotes 4G/5G convergente com aplicativos comprovados de network slicing. Essas soluções utilizam a automação baseada em GitOps e os recursos do Kubernetes para ajudar a criar uma base escalável para futuras inovações de rede.

. O programa substituiu os silos de rede fragmentados por uma plataforma compartilhada e nativa da nuvem que abrange mais de dez data centers alemães. A Mavenir contribuiu com completas soluções nativas da nuvem, incluindo um núcleo de pacotes 4G/5G convergente com aplicativos comprovados de network slicing. Essas soluções utilizam a automação baseada em GitOps e os recursos do Kubernetes para ajudar a criar uma base escalável para futuras inovações de rede. Caso de Uso de Destaque: Eficiência Energética e Sustentabilidade para Eficiência Energética Full Stack. A iniciativa alcançou até 65% de economia de energia fora do pico na rede 5G principal, sem atualização de hardware. O software 5G Core nativo em nuvem e os recursos de automação com reconhecimento de energia da Mavenir ajudaram a viabilizar o dimensionamento dinâmico de recursos para reduzir o consumo de energia e as emissões de CO?, manter o desempenho da rede e apoiar a visão da Deutsche Telekom de um núcleo de "zero bit e zero watt".

“Esses prêmios destacam dois dos imperativos mais importantes do setor: criação de redes mais ágeis e operadas de forma mais sustentável”, acrescentou Kohli. “A Mavenir parabeniza a Deutsche Telekom por essas conquistas e tem muito orgulho da nossa tecnologia ter ajudado a impulsionar ambos os projetos. Ao combinar arquitetura nativa da nuvem, automação inteligente e software 5G Core com reconhecimento de energia, ajudamos as operadoras a modernizar suas redes e, ao mesmo tempo, oferecer ganhos mensuráveis de eficiência e sustentabilidade."

Lista completa dos vencedores do Leading Lights Awards 2026 da Light Reading:https://www.lightreading.com/optical-networking/light-reading-s-leading-lights-awards-2026-the-winners

Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos. Para mais informações, visite www.mavenir.com.

Contatos de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7ee11b01-f063-4fa2-8558-3f834be5d83f

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9826449)