Venture Global e China Gas anunciam novo acordo de longo prazo para GNL

Hoje, a Venture Global, Inc. (“Venture Global”; NYSE: VG) e a China Gas Holdings Limited (“China Gas”; código de ações: 0384.HK), uma importante operadora de gás natural na China, anunciaram a assinatura de um novo Contrato de Compra e Venda (SPA) para a aquisição de 0,5 milhão de toneladas por ano (MTPA) de gás natural liquefeito (GNL) dos EUA, fornecido pela Venture Global, por um período de vinte anos com início em 2030. Este SPA eleva o volume total de contratos de longo prazo da Venture Global com a China Gas para 2,5 MTPA, abrangendo acordos de 20 anos supridos pelo portfólio da Venture Global.

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"A Venture Global tem o prazer de expandir nossa parceria de GNL com a China Gas, uma operadora líder de gás natural na China, atendendo às crescentes necessidades energéticas do país com GNL americano confiável e de baixo custo, proveniente de nossos projetos na Louisiana", disse o CEO da Venture Global, Mike Sabel.

"Estamos satisfeitos em aprofundar nossa parceria de longa data com a Venture Global por meio deste novo acordo", disse o Sr. Liu Ming Hui, presidente do Conselho e presidente da China Gas. "Isso fortalece ainda mais nosso portfólio e reforça nosso compromisso em estabelecer uma plataforma internacional de comercialização de energia que conecta recursos globais de alta qualidade à crescente demanda por energia em todo o mundo."

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma produtora e exportadora americana de gás natural liquefeito (GNL) de baixo custo, com mais de 100 MTPA de capacidade em fase de produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global iniciou a produção de GNL em sua primeira instalação em 2022 e é atualmente uma das maiores exportadoras de GNL dos Estados Unidos. O negócio verticalmente integrado da empresa inclui ativos em toda a cadeia de suprimentos de GNL, abrangendo produção de GNL, transporte de gás natural, transporte marítimo e regaseificação. Os três primeiros projetos da empresa — Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG — estão localizados na Louisiana, ao longo da costa do Golfo dos EUA. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

Sobre a China Gas

A China Gas Holdings Limited e suas subsidiárias (o "Grupo") constituem um dos maiores fornecedores de energia e prestadores de serviços integrados e trans-regionais da China. Com foco no mercado chinês, a empresa atua principalmente no investimento, construção e operação de gasodutos urbanos e municipais, terminais de gás, instalações de armazenamento e transporte, e sistemas de logística de gás para fornecer gás natural e gás liquefeito de petróleo (GLP) a usuários residenciais, industriais e comerciais. O Grupo também constrói e opera postos de abastecimento de gás natural comprimido (GNC) e GNL, ao mesmo tempo em que desenvolve e aplica tecnologias relacionadas a gás natural e GLP. Na China Gas, mais de duas décadas de exploração e crescimento resultaram em um portfólio de negócios abrangente centrado no fornecimento de gás canalizado, estendendo-se a GLP, GNL, serviços de energia inteligente, equipamentos a gás e eletrodomésticos de cozinha, bem como ao novo varejo baseado em redes no setor privado, apoiado por lojas físicas.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém certas declarações que podem ser classificadas como "declarações prospectivas". Todas as declarações aqui incluídas, exceto aquelas referentes a fatos ou condições históricos ou atuais, são consideradas "declarações prospectivas". Entre as "declarações prospectivas" incluem-se, entre outros aspectos, declarações sobre a estratégia de negócios, planos e objetivos da Venture Global. A Venture Global acredita que as expectativas refletidas nessas "declarações prospectivas" são razoáveis; no entanto, elas são inerentemente incertas e envolvem diversos riscos e incertezas fora do controle da Venture Global. Além disso, as premissas adotadas podem revelar-se imprecisas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles previstos ou implícitos nas "declarações prospectivas" em decorrência de vários fatores. Essas "declarações prospectivas" são válidas apenas na data em que foram feitas e, exceto conforme exigido por lei, a Venture Global não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar qualquer "declaração prospectiva" ou de fornecer explicações sobre as razões pelas quais os resultados reais podem diferir, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros motivos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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