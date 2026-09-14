Equipotel 2026 começa nesta terça-feira (15), em São Paulo

A 63ª edição da Equipotel começa nesta terça-feira (15), no Expo Center Norte, em São Paulo. Realizada até 18 de setembro, o evento reunirá profissionais e empresas dos segmentos de hospedagem, turismo e serviços para apresentar produtos, equipamentos e soluções destinados ao setor de hospitalidade.

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A feira ocorre em um cenário de projeção de crescimento do turismo doméstico e da infraestrutura hoteleira. Segundo estimativa do Ministério do Turismo, o número de viagens nacionais deverá passar de 133 milhões em 2026 para 150 milhões em 2027. Já o Radar Resorts Brasil projeta a abertura de 7,2 mil novas suítes em resorts até 2027.

De acordo com a organização, a edição deste ano contará com mais de 500 marcas nacionais e internacionais, número 11,2% superior ao registrado em 2025. A área de exposição também foi ampliada em 15%, e a expectativa é receber mais de 22 mil visitantes ao longo dos quatro dias.

“A Equipotel acompanha os movimentos do turismo e da cadeia de hospedagem e serviços. A feira reúne empresas e profissionais para apresentar soluções, discutir tendências e compartilhar informações sobre o mercado”, afirma Daniel Pereira, gerente da Equipotel.

Programação de conteúdos

A programação da Equipotel contará com dez espaços dedicados a temas como empreendedorismo, tecnologia, carreira e gestão. Entre as novidades estão TurisTalks, Mulheres na Hotelaria e Ambientes Conectados. Também estão previstas atrações já realizadas em edições anteriores, como Arena Conexões, FHORESP, HSMAI Innovation (Tech & Inovação), Motel Experience, Senac Conecta Educação em Hospitalidade e Food Solutions.

A programação inclui ainda três congressos do setor: o CONOTEL — Congresso Nacional de Hotéis, que receberá uma reunião do Conselho Nacional de Turismo (CNT) no dia 15 de setembro, às 9h; o X Fórum Brasileiro de Hotéis Independentes 2026; e o Gente Hoteleira 2026.

Entre os convidados estão os medalhistas olímpicos Hugo Hoyama e Tande, que participarão de atividades sobre liderança e desempenho. A agenda também terá a presença de executivos como Netto Moreira, da Fairmont Rio/Accor; Ítalo França, do Santander; Murilo Cagliari, da Meta; e Mariana Figueiredo, da BRAZTOA. Representantes da Resorts Brasil, InvestSP e GKS Inteligência Territorial também participarão dos debates e atividades da feira.

A Equipotel é organizada pela RX. O credenciamento gratuito e o acesso a outras informações estão disponíveis no site oficial do evento.

Serviço - Equipotel 2026

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Data: 15 a 18 de setembro

Local: Expo Center Norte — São Paulo (SP)

Organização: RX

Credenciamento: Gratuito pelo site oficial do evento